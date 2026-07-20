Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?

·55·Dunyo
Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?

Har safar Lamin Yamal gol urganidan so‘ng kameralar uning yana bir o‘ziga xos odatini e’tibordan chetda qoldirmaydi. Futbolchi qo‘llari bilan "304" raqamini ko‘rsatadi. Ko‘pchilik buni shunchaki golni nishonlash usuli deb o‘ylashi mumkin. Ammo bu raqam Yamal uchun juda chuqur ma’noga ega.

Gap shundaki, "304" — futbolchi ulg‘aygan Ispaniyaning Mataro shahridagi Rokafonda mahallasining pochta indeksi 08304 dagi oxirgi uchta raqamdir. Yamal ushbu ishora orqali bolaligini, ilk qadamlarini qo‘ygan mahallasini va o‘z ildizlarini hech qachon unutmasligini namoyish etadi. Bu bilan u: "Men qayerdan chiqqanimni unutmaganman", degan ma’noni yetkazadi.

Qizig‘i shundaki, 304 raqami nafaqat uning gol nishonlash uslubida, balki sport anjomlarida ham aks etgan. Futbolchining butsilariga ham ushbu raqam yozilgan. Bundan tashqari, 2026 yilgi Jahon chempionati davomida Yamalning bo‘ynida "304" shaklidagi kulon taqqani ham muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi.

Lamine Yamalning bo‘ynida qo‘llar shaklidagi oltin kulonli zanjir taqilgan.

Futbolda muxlislar ko‘pincha urilgan gollar va qo‘lga kiritilgan sovrinlarni eslab qoladi. Ammo buyuk futbolchilarni aynan ularning qadriyatlari, kelib chiqishiga bo‘lgan hurmati va o‘ziga xos ramzlari boshqalardan ajratib turadi.

Bugun 304 oddiy raqam emas. U Lamin Yamal uchun bolalik xotiralari, uni katta futbol sari yetaklagan mahallasi va o‘z ildizlariga bo‘lgan sadoqat timsolidir. Shu sababli ham bu raqam bugun butun dunyo muxlislari orasida Yamalning o‘ziga xos ramziga aylanib ulgurgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...Bugun, 12:44Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiYaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiBugun, 12:39Peruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaPeruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaBugun, 12:36Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonotiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonotiBugun, 12:29Kaliforniyada yong‘in paytidagi kabutarga qilingan yordam barchani ta’sirlantirdiKaliforniyada yong‘in paytidagi kabutarga qilingan yordam barchani ta’sirlantirdiBugun, 12:01Oppoq patli mitti qush nega “yapon qor parisi” nomini olgan?Oppoq patli mitti qush nega “yapon qor parisi” nomini olgan?Bugun, 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi