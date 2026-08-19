ESPN dunyoning eng kuchli 10 markaziy himoyachisini e’lon qildi

·0·Sport
ESPN dunyoning eng kuchli 10 markaziy himoyachisini e’lon qildi

ESPN jahon futbolidagi eng kuchli markaziy himoyachilar reytingini e’lon qildi. Ro‘yxatni tuzishda mutaxassislar va futbol ekspertlari futbolchilarning 2025/26 yilgi mavsum davomidagi barqaror o‘yiniga asosiy mezon sifatida qaragan.

Biroq reytingda faqat bir mavsumdagi statistika emas, futbolchining avvalgi yillardagi darajasi va 2026 yilgi Jahon chempionatidagi ishtiroki ham hisobga olingan.

ESPN reytingni qanday tuzdi?

Mutaxassislar har bir pozitsiya bo‘yicha dunyoning eng yaxshi futbolchilarini tanlashda bir nechta omilga e’tibor qaratgan.

Asosiy mezonlar:

  • 2025/26 yilgi mavsumdagi o‘yin darajasi;

  • mavsum davomidagi barqarorlik;

  • uzoq masofada yuqori natija ko‘rsatish;

  • 2026 yilgi Jahon chempionatidagi ishtirok;

  • avvalgi mavsumlardagi yuqori darajadagi o‘yinlar.

Jarohat tufayli mavsumning katta qismini o‘tkazib yuborgan, ammo avvalgi yillarda o‘zini yuqori darajada namoyish etgan futbolchilar ham reytingdan chetda qolmagan.

Saliba birinchi o‘rinni egalladi

ESPN talqiniga ko‘ra, jahonning eng yaxshi markaziy himoyachisi deb «Arsenal» va Fransiya terma jamoasi vakili Vilyam Saliba tan olindi.

Fransiyalik himoyachi yuqori o‘yin darajasi, barqarorligi va himoyadagi ishonchli harakatlari bilan birinchi pog‘onadan joy oldi.

Undan keyin «PSJ» futbolchisi Vilyan Pacho ikkinchi o‘rinni egallagan. «Arsenal»ning yana bir himoyachisi Gabriel Magalyaes esa kuchli uchlikni yakunlagan.

Dunyoning eng kuchli 10 markaziy himoyachisi

O‘rin

Futbolchi

Klub

Terma jamoa

1

Vilyam Saliba

«Arsenal»

Fransiya

2

Vilyan Pacho

«PSJ»

Ekvador

3

Gabriel Magalyaes

«Arsenal»

Braziliya

4

Pau Kubarsi

«Barselona»

Ispaniya

5

Djonatan Ta

«Bavariya»

Germaniya

6

Markinos

«PSJ»

Braziliya

7

Dayo Upamekano

«Bavariya»

Fransiya

8

Virdjil van Deyk

«Liverpul»

Niderlandiya

9

Alessandro Bastoni

«Inter»

Italiya

10

Mark Gexi

«Manchester Siti»

Angliya

Reytingda katta nomlar ham bor

Ro‘yxatda tajribali yulduzlar bilan birga yosh himoyachilar ham yuqori o‘rinlarni egallagan.

Ayniqsa, «Barselona»ning yosh himoyachisi Pau Kubarsining to‘rtinchi pog‘onadan joy olgani e’tiborga molik. Shuningdek, ko‘p yillar davomida jahonning eng kuchli himoyachilaridan biri bo‘lib kelgan Virdjil van Deyk sakkizinchi o‘rinda qayd etilgan.

«PSJ» va «Bavariya» esa reytingda ikki nafardan futbolchisi bilan namoyon bo‘lgan.

Eng qiziq nuqta — van Deykning o‘rni

Reytingdagi eng katta muhokamalardan biri sakkizinchi o‘rindagi Virdjil van Deyk bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Niderlandiyalik futbolchi uzoq yillar davomida markaziy himoya pozitsiyasining eng kuchli vakillaridan biri sanalgan. Biroq ESPN ekspertlari bu safar uni Saliba, Pacho va Magalyaes kabi futbolchilardan pastroq baholagan.

Bu esa reytingda tajriba emas, so‘nggi mavsumdagi barqarorlik va umumiy ta’sir muhimroq mezon bo‘lganini ko‘rsatadi.

Siz qaysi himoyachini birinchi o‘ringa qo‘yar edingiz?

ESPN reytingida Saliba birinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa-da, markaziy himoyachilar orasida kuchlar nisbati borasida bahslar hali uzoq davom etishi mumkin.

Sizningcha, Saliba haqiqatan ham dunyoning eng yaxshi markaziy himoyachisimi? Yoki van Deyk, Bastoni yoki Upamekano yuqoriroq o‘ringa loyiqmidi?

Fikringizni izohlarda yozing va reytingni futbol muxlislari bilan Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdiBugun, 14:53Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...Bugun, 14:50Jamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindiJamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindiBugun, 14:31Arsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiArsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiBugun, 14:18Kylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilKylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilBugun, 14:14Mikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchiMikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchiBugun, 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi