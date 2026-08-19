«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошлади

·5·Спорт
«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошлади
Қисқача

«Манчестер Сити» «Борнмут»нинг 22 ёшли марказий яримҳимоячиси Алекс Скотт трансфери бўйича дастлабки музокараларни бошлади. Англиялик футболчи 2023 йил ёзида «Бристол Сити»дан тахминан 25 миллион фунт ёки 23 миллион евро эвазига «Борнмут»га ўтган, ҳозир эса унинг бозор қиймати €50 млн деб кўрсатилган. Скоттга «Челси», «Манчестер Юнайтед» ва «Арсенал» ҳам қизиқиш билдирган.

«Манчестер Сити» трансфер бозорида яна бир муҳим қадам ташламоқда. Манбага кўра, «шаҳарликлар» «Борнмут»нинг 22 ёшли марказий яримҳимоячиси Алекс Скоттни таркибга қўшиб олиш имкониятини ўрганмоқда ва клублар ўртасида дастлабки музокаралар бошланган.

Бу хабар «Сити» трансфер бозорида фаоллигини давом эттириши айтилган бир пайтга тўғри келмоқда. Жамоа яқинда Эллиот Андерсонни клуб рекорди бўлган 116 миллион фунт эвазига қўлга киритган эди.

Скотт «Сити»нинг янги мақсадига айланди

Италиялик инсайдер Николо Скира маълумотига кўра, «Манчестер Сити» Алекс Скотт трансферига қизиқиш билдирган.

22 ёшли англиялик футболчи «Борнмут»да марказий яримҳимоячи сифатида ҳаракат қилади. Унинг номи аввал ҳам Англиянинг йирик клублари билан боғланган: «Челси», «Манчестер Юнайтед» ва «Арсенал» Скоттни кузатиб келаётгани ҳақида хабарлар чиққан.

«Борнмут» Скотт учун қанча тўлаган?

Алекс Скотт 2023 йил ёзида «Бристол Сити»дан «Борнмут»га кўчиб ўтган.

Ўша трансфер қиймати тахминан 25 миллион фунтни ташкил этган. Айрим манбаларда бу сумма 23 миллион евро атрофида кўрсатилган.

Ҳозир эса Скоттнинг қиймати сезиларли даражада ошган.

Кўрсаткич

Маълумот

Ёши

22

Амалдаги клуби

«Борнмут»

Позицияси

Марказий яримҳимоячи

Аввалги клуби

«Бристол Сити»

«Борнмут»га трансфери

2023 йил

Трансфер қиймати

тахминан €23 млн

Бозор қиймати

€50 млн

Ўтган мавсумдаги ўйинлари

39 та

Голлари

4 та

Голли узатмалари

1 та

«Сити» учун рақобат жиддий бўлади

Скоттга қизиқиш билдирган клублар рўйхати «Манчестер Сити» билан чекланмайди. «Челси» ҳам футболчини ўз сафига қўшишга жиддий қизиққан ва уни Энцо Фернандеснинг эҳтимолий ўрнига номзод сифатида кўрган.

«Борнмут» эса ўз футболчисини осонликча қўйиб юбормаслиги мумкин. Шунинг учун Скотт учун кураш трансфер ойнаси якунига қадар янада қизиши эҳтимоли бор.

Мареска жамоаси яна бир яримҳимоячи оладими?

«Манчестер Сити»нинг янги бош мураббийи Энцо Мареска трансфер ойнаси ёпилгунига қадар клуб яна фаол бўлишини билдирган. «Сити» мавсум олдидан таркибни кучайтириш ишларини давом эттирмоқда.

Агар Алекс Скотт бўйича музокаралар жиддий босқичга ўтса, «Манчестер Сити» унинг учун катта рақобат ва эҳтимол юқори трансфер суммасига тайёр туришига тўғри келади.

Энди асосий савол — «Борнмут» 22 ёшли яримҳимоячисини «Сити»га сотишга рози бўладими ва бу трансфер қанчага тушади?

Сизнингча, Алекс Скотт «Манчестер Сити» таркибига мос тушадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Моуриньо «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Бугун, 12:21Жозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошладиЖозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошладиБугун, 12:16Стеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирдиСтеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:31Ўзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилдиЎзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилдиБугун, 11:26«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқлади«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқладиБугун, 11:19Джамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирдиДжамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирдиБугун, 11:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди