«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошлади
«Манчестер Сити» «Борнмут»нинг 22 ёшли марказий яримҳимоячиси Алекс Скотт трансфери бўйича дастлабки музокараларни бошлади. Англиялик футболчи 2023 йил ёзида «Бристол Сити»дан тахминан 25 миллион фунт ёки 23 миллион евро эвазига «Борнмут»га ўтган, ҳозир эса унинг бозор қиймати €50 млн деб кўрсатилган. Скоттга «Челси», «Манчестер Юнайтед» ва «Арсенал» ҳам қизиқиш билдирган.
«Манчестер Сити» трансфер бозорида яна бир муҳим қадам ташламоқда. Манбага кўра, «шаҳарликлар» «Борнмут»нинг 22 ёшли марказий яримҳимоячиси Алекс Скоттни таркибга қўшиб олиш имкониятини ўрганмоқда ва клублар ўртасида дастлабки музокаралар бошланган.
Бу хабар «Сити» трансфер бозорида фаоллигини давом эттириши айтилган бир пайтга тўғри келмоқда. Жамоа яқинда Эллиот Андерсонни клуб рекорди бўлган 116 миллион фунт эвазига қўлга киритган эди.
Скотт «Сити»нинг янги мақсадига айланди
Италиялик инсайдер Николо Скира маълумотига кўра, «Манчестер Сити» Алекс Скотт трансферига қизиқиш билдирган.
22 ёшли англиялик футболчи «Борнмут»да марказий яримҳимоячи сифатида ҳаракат қилади. Унинг номи аввал ҳам Англиянинг йирик клублари билан боғланган: «Челси», «Манчестер Юнайтед» ва «Арсенал» Скоттни кузатиб келаётгани ҳақида хабарлар чиққан.
«Борнмут» Скотт учун қанча тўлаган?
Алекс Скотт 2023 йил ёзида «Бристол Сити»дан «Борнмут»га кўчиб ўтган.
Ўша трансфер қиймати тахминан 25 миллион фунтни ташкил этган. Айрим манбаларда бу сумма 23 миллион евро атрофида кўрсатилган.
Ҳозир эса Скоттнинг қиймати сезиларли даражада ошган.
Кўрсаткич
Маълумот
Ёши
22
Амалдаги клуби
«Борнмут»
Позицияси
Марказий яримҳимоячи
Аввалги клуби
«Бристол Сити»
«Борнмут»га трансфери
2023 йил
Трансфер қиймати
тахминан €23 млн
Бозор қиймати
€50 млн
Ўтган мавсумдаги ўйинлари
39 та
Голлари
4 та
Голли узатмалари
1 та
«Сити» учун рақобат жиддий бўлади
Скоттга қизиқиш билдирган клублар рўйхати «Манчестер Сити» билан чекланмайди. «Челси» ҳам футболчини ўз сафига қўшишга жиддий қизиққан ва уни Энцо Фернандеснинг эҳтимолий ўрнига номзод сифатида кўрган.
«Борнмут» эса ўз футболчисини осонликча қўйиб юбормаслиги мумкин. Шунинг учун Скотт учун кураш трансфер ойнаси якунига қадар янада қизиши эҳтимоли бор.
Мареска жамоаси яна бир яримҳимоячи оладими?
«Манчестер Сити»нинг янги бош мураббийи Энцо Мареска трансфер ойнаси ёпилгунига қадар клуб яна фаол бўлишини билдирган. «Сити» мавсум олдидан таркибни кучайтириш ишларини давом эттирмоқда.
Агар Алекс Скотт бўйича музокаралар жиддий босқичга ўтса, «Манчестер Сити» унинг учун катта рақобат ва эҳтимол юқори трансфер суммасига тайёр туришига тўғри келади.
Энди асосий савол — «Борнмут» 22 ёшли яримҳимоячисини «Сити»га сотишга рози бўладими ва бу трансфер қанчага тушади?
Сизнингча, Алекс Скотт «Манчестер Сити» таркибига мос тушадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.
…