Shaxmat toji uchun Sindarov — Gukesh jangida kim ustun? Rossiyalik grossmeyster tahlili

·113·Sport
Shaxmat toji uchun Sindarov — Gukesh jangida kim ustun? Rossiyalik grossmeyster tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik grossmeyster Yan Nepomnyashiyning fikricha, Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju o'rtasidagi bo'lajak jahon chempionligi bahsida Sindarov 65 ga 35 nisbati bilan favorit hisoblanadi.
  • Nepomnyashiy bu matchning psixologik jihatdan og'ir kechishini va yoshlik omili o'yin natijasiga ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidladi.
  • Uning aytishicha, dastlabki partiyaning natijasi matchning umumiy oqimini belgilab berishi mumkin.

Shaxmat toji uchun ikki karra da’vogar bo‘lgan rossiyalik mashhur grossmeyster Yan Nepomnyashiy Hindistonning nufuzli The Hindu nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Jahon chempionligi maqomi uchun kechadigan bo‘lajak tarixiy bahs haqida muhim fikrlarni bildirdi.

O‘zbekistonlik yosh vunderkind Javohir Sindarov hamda hindistonlik iste’dod egasi Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi to‘qnashuv shaxmat olamining asosiy voqeasiga aylanishi kutilmoqda. Tajribali grossmeyster bo‘lajak duelda Sindarovni asosiy favorit deb atadi, biroq toj uchun kechadigan matchlarning o‘ziga xos psixologik bosimidan ogohlantirdi.

«Bu oddiy turnir emas»: Match formatining og‘ir ruhiyati

Yan Nepomnyashiy chempionlik bahslari standart shveysarcha yoki aylanma musobaqalardan tubdan farq qilishini o‘z tajribasidan kelib chiqib tushuntirdi:

  • Xatoni tuzatish qiyin: «Jahon chempionligi uchun match oddiy turnirdan butunlay farq qiladi. Odatiy turnirda bir partiyani yomon o‘tkazsangiz, keyingi turda boshqa raqibni yutib, vaziyatni o‘nglashingiz mumkin. Bu yerda esa har kuni birgina raqibga qarshi yuzma-yuz o‘tirasiz», — deydi rossiyalik shaxmatchi;

  • Yoshlik omili va beqarorlik: «Ularning ikkalasi ham juda yosh. Bunday yoshda sport formasi juda tez o‘zgarib turishi mumkin», — deya ta’kidladi u.

Favorit kim? Nepomnyashiydan aniq hisob-kitob

Bo‘lajak chempionlik jangidagi imkoniyatlarni chamalar ekan, Nepomnyashiy Javohir Sindarovning ustunligini e’tirof etdi:

  • 65 ga 35 nisbati: «Hozir Sindarov — katta favorit, ammo imkoniyatlarni 80 ga 20 deb baholamagan bo‘lardim. Menimcha, 65 ga 35 nisbati haqiqatga ancha yaqinroq», — deya baho berdi grossmeyster;

  • Dastlabki partiya — hal qiluvchi kalit: Nepomnyashiy birinchi o‘yinning psixologik ahamiyatiga alohida to‘xtaldi: «Sindarov g‘alaba bilan boshlasa, o‘z ustunligini yanada oshirishi mumkin. Ammo Gukesh yaxshi boshlab olsa, matchning umumiy oqimi butunlay boshqa tomonga o‘zgarib ketishi mumkin».

Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi shaxmat toji uchun kurash yangi avlodning jahon shaxmatidagi mutlaq yetakchiligini belgilab beruvchi hal qiluvchi voqelik bo‘lishi kutilmoqda.

Yan NepomnyashiyJavohir SindarovGukesh DommarjuShaxmat dunyo chempionligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Magnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiMagnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdi12 sentabr 19:20«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl12 sentabr 06:30Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?16 sentabr 16:00Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi14 sentabr 20:30Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!16 sentabr 14:03FIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildiFIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildi3 oktabr 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi