Shaxmat toji uchun Sindarov — Gukesh jangida kim ustun? Rossiyalik grossmeyster tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyalik grossmeyster Yan Nepomnyashiyning fikricha, Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju o'rtasidagi bo'lajak jahon chempionligi bahsida Sindarov 65 ga 35 nisbati bilan favorit hisoblanadi.
- Nepomnyashiy bu matchning psixologik jihatdan og'ir kechishini va yoshlik omili o'yin natijasiga ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidladi.
- Uning aytishicha, dastlabki partiyaning natijasi matchning umumiy oqimini belgilab berishi mumkin.
Shaxmat toji uchun ikki karra da’vogar bo‘lgan rossiyalik mashhur grossmeyster Yan Nepomnyashiy Hindistonning nufuzli The Hindu nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Jahon chempionligi maqomi uchun kechadigan bo‘lajak tarixiy bahs haqida muhim fikrlarni bildirdi.
O‘zbekistonlik yosh vunderkind Javohir Sindarov hamda hindistonlik iste’dod egasi Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi to‘qnashuv shaxmat olamining asosiy voqeasiga aylanishi kutilmoqda. Tajribali grossmeyster bo‘lajak duelda Sindarovni asosiy favorit deb atadi, biroq toj uchun kechadigan matchlarning o‘ziga xos psixologik bosimidan ogohlantirdi.
«Bu oddiy turnir emas»: Match formatining og‘ir ruhiyati
Yan Nepomnyashiy chempionlik bahslari standart shveysarcha yoki aylanma musobaqalardan tubdan farq qilishini o‘z tajribasidan kelib chiqib tushuntirdi:
Xatoni tuzatish qiyin: «Jahon chempionligi uchun match oddiy turnirdan butunlay farq qiladi. Odatiy turnirda bir partiyani yomon o‘tkazsangiz, keyingi turda boshqa raqibni yutib, vaziyatni o‘nglashingiz mumkin. Bu yerda esa har kuni birgina raqibga qarshi yuzma-yuz o‘tirasiz», — deydi rossiyalik shaxmatchi;
Yoshlik omili va beqarorlik: «Ularning ikkalasi ham juda yosh. Bunday yoshda sport formasi juda tez o‘zgarib turishi mumkin», — deya ta’kidladi u.
Favorit kim? Nepomnyashiydan aniq hisob-kitob
Bo‘lajak chempionlik jangidagi imkoniyatlarni chamalar ekan, Nepomnyashiy Javohir Sindarovning ustunligini e’tirof etdi:
65 ga 35 nisbati: «Hozir Sindarov — katta favorit, ammo imkoniyatlarni 80 ga 20 deb baholamagan bo‘lardim. Menimcha, 65 ga 35 nisbati haqiqatga ancha yaqinroq», — deya baho berdi grossmeyster;
Dastlabki partiya — hal qiluvchi kalit: Nepomnyashiy birinchi o‘yinning psixologik ahamiyatiga alohida to‘xtaldi: «Sindarov g‘alaba bilan boshlasa, o‘z ustunligini yanada oshirishi mumkin. Ammo Gukesh yaxshi boshlab olsa, matchning umumiy oqimi butunlay boshqa tomonga o‘zgarib ketishi mumkin».
Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi shaxmat toji uchun kurash yangi avlodning jahon shaxmatidagi mutlaq yetakchiligini belgilab beruvchi hal qiluvchi voqelik bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…