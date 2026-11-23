Javohir Sindarov Gukesh bilan bahsda imkoniyatlarni 50:50 deb baholadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jenevada bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida Javohir Sindarov jahon chempionligi uchun kechadigan 14 partiyalik bahsda imkoniyatlarni teng, ya'ni 50:50 deb baholadi.
- Amaldagi chempion Gukesh Dommaraju o‘zbekistonlik grossmeysterni barqaror va kuchli raqib sifatida e'tirof etib, unga qarshi kurash haqiqiy sinov bo‘lishini ta'kidladi.
Jahon shaxmat toji uchun kurashga sanoqli soatlar qoldi. Javohir Sindarov va amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju Jenevadagi matbuot anjumanida bo‘lajak bahs, tayyorgarlik, raqibning kuchli jihatlari va o‘z maqsadlari haqida fikr bildirdi.
Sindarov imkoniyatlarni teng baholadi
Jahon chempionligi uchun bahs oldidan Jenevada, BMTning Millatlar saroyida tashkil etilgan matbuot anjumanida Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju jurnalistlar savollariga javob berdi.
O‘zbekistonlik grossmeyster jahon chempionligi uchun kurashish imkoniyatiga ega bo‘lganidan mamnunligini ta’kidladi. Uning aytishicha, ko‘plab shaxmatchilar butun faoliyati davomida bunday imkoniyatga ega bo‘lmaydi, shuning uchun bu safargi musobaqadan zavq olishga ham harakat qiladi.
Sindarov bo‘lajak bahsdagi imkoniyatlarini 50:50 deb baholadi. Uning fikricha, 14 partiyadan iborat uzoq va murakkab kurashda har qanday natija yuzaga kelishi mumkin.
Gukesh Sindarovni jiddiy raqib deb hisoblaydi
Amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju ham bo‘lajak bahsga yuqori ishonch bilan tayyorlanayotganini bildirdi. Hindistonlik shaxmatchi chempionlik titulini himoya qilish uchun emas, balki uni yana bir bor qo‘lga kiritish uchun kelganini aytdi.
Gukesh Javohir Sindarovni barqaror o‘yin ko‘rsatadigan, kuchli va ayni paytda eng yaxshi formasidagi shaxmatchi sifatida ta’rifladi. U o‘zbek grossmeysteri bilan kurash haqiqiy sinov bo‘lishini ta’kidladi.
Sindarov esa Gukeshning 2024 yildagi natijalarini fantastik deb atadi. O‘zbekistonlik shaxmatchi bu yil Tata Steel turnirida hindistonlik raqib bilan o‘ynaganida uning kuchini his qilganini, ayniqsa, Gukeshning oxirigacha kurashish qobiliyatini yuqori baholashini aytdi.
Sindarov va Gukeshning tayyorgarlik jamoalari
Javohir Sindarov nomzodlar turniridagi g‘alabadan keyin ko‘plab musobaqalarda ishtirok etib, tajribasini oshirishga harakat qildi. Gukesh va uning jamoasi esa bu yil turniri ishtirokini ataylab kamaytirib, chempionlik bahsiga tayyorgarlikka ko‘proq e’tibor qaratdi.
Sindarovning tayyorgarligida Roman Vidonyak, Muhiddin Madaminov va Nikita Vityugov ishtirok etgan. Shaxmatchi jamoasining boshqa a’zolarini bahs yakunlanganidan keyin ma’lum qilishini aytdi.
Gukesh esa Grigoriy Gayevskiy bilan ishlayotganini ma’lum qildi. Hindistonlik shaxmatchi ham tayyorgarlik jamoasining qolgan a’zolari haqida keyinroq ma’lumot berishini bildirdi.
Sindarov iqtidoriga doim ishongan, ammo jiddiy mehnatni kech boshlagan
Javohir Sindarov shaxmatdagi iqtidoriga doim ishonganini, biroq 2025 yilgacha bu sport turi bilan jiddiy shug‘ullanmaganini aytdi.
Uning ta’kidlashicha, shaxmatga jiddiy yondashib, muntazam mehnat qilishni boshlaganidan keyin o‘yin darajasi ham sezilarli oshgan. So‘nggi ikki yil davomida juda ko‘p ishlagani bugungi natijalarga erishishida muhim omil bo‘lgan.
Sindarov yosh shaxmatchilarga ham o‘zlari yaxshi ko‘rgan ish bilan muntazam shug‘ullanish va mehnat qilishni maslahat berdi.
Gukesh esa bolalik davrida maktabga kam borganini esladi, biroq hayotidan minnatdor ekanini ta’kidladi. Unga berilgan muhim maslahatlardan biri «Kimligingni unutma» degan so‘zlar bo‘lganini aytdi.
Sindarov uchun oila va yaqinlar birinchi o‘rinda
O‘zbekistonlik grossmeyster qiyin vaziyatlarda eng katta tayanch oilasi va do‘stlari ekanini ta’kidladi. Ularning yordami va qo‘llab-quvvatlashisiz katta muvaffaqiyatlarga erishish oson emasligini qayd etdi.
Jahon chempionligi qo‘lga kiritilgan taqdirda qanday va’da berishi haqidagi savolga esa Sindarov hozircha bunday rejasi yo‘qligini bildirdi. Uning asosiy maqsadi — oldindagi 20 kun davomida eng yaxshi shaxmatini namoyish etish.
Jahon chempionligi uchun bahs qachon boshlanadi?
Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi jahon chempionligi uchun bahs 24 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlanadi.
Kurash Shveysariyaning Jeneva shahri yaqinidagi Kolini hududida, Fondation Martin Bodmer muzeyida o‘tkaziladi. Shaxmatchilar klassik formatda 14 partiyada o‘zaro kuch sinashadi.
Agar asosiy partiyalardan keyin hisob teng bo‘lsa, 12 dekabr kuni tay-brey o‘yinlari tashkil etiladi. Oxirgi klassik partiya 11 dekabr kuniga belgilangan.
O‘zbekiston shaxmat tarixidagi eng muhim bellashuvlardan biri boshlanishiga sanoqli soatlar qoldi. Sindarov va Gukeshning 14 partiyalik dueli jahon shaxmat toji kimga nasib etishini hal qiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…