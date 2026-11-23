«Javohir Sindarov — daho!»: Gukesh o‘zbek shaxmatchisi haqida kutilmagan ta’rif berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaradju bo‘lajak raqibi Javohir Sindarovni favqulodda iste’dodli va daho shaxmatchi deb atadi.
- FIDE rasmiy saytiga ko‘ra, hindistonlik grossmeyster o‘zbekistonlik sportchining mahorati va o‘yinga bo‘lgan jonkuyarligini alohida e’tirof etdi.
- O‘z navbatida, Sindarov raqibining o‘yin uslubini tahlil qilib, bo‘lajak bahsda taktik yondashuv va psixologik barqarorlik muhimligini ta’kidladi.
Jahon shaxmat toji uchun kurash arafasida amaldagi chempion Gukesh Dommaradju o‘zining bo‘lajak raqibi Javohir Sindarovga yuqori baho berdi. Hindistonlik grossmeyster o‘zbek shaxmatchisining iste’dodi va o‘yinga bo‘lgan munosabatini alohida ta’kidlab, uni daho deb atadi.
Jahon chempionligi uchun bo‘ladigan hal qiluvchi duel oldidan raqiblar o‘rtasidagi munosabat, ularning shaxsiy baholari va psixologik holati shaxmat muxlislari diqqat markazida. Amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaradju Javohir Sindarovning shaxmatdagi salohiyati haqida gapirar ekan, o‘zbek grossmeysteriga nisbatan samimiy hurmatini yashirmadi.
Bu haqda Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) rasmiy sayti xabar berdi.
«U juda iste’dodli. Qisqa qilib aytganda — daho!»
Shveysariyada o‘tkaziladigan jahon chempionligi uchun uchrashuv oldidan jurnalistlar bilan suhbatda Gukesh Dommaradju Javohir Sindarovning shaxmatdagi mahorati, iste’dodi va jonkuyarligini e’tirof etdi.
«U juda ham iste’dodli va jonkuyar. Qisqa qilib aytganda — daho!» — dedi amaldagi jahon chempioni o‘zbek grossmeysteri haqida.
Bu ta’rif jahon shaxmatining eng yuqori darajasidagi raqobat arafasida bildirilgani bilan ham alohida ahamiyatga ega. Gukesh Sindarovni oddiy raqib sifatida emas, balki shaxmatda katta imkoniyatlarga ega bo‘lgan favqulodda iste’dodli o‘yinchi sifatida baholayotganini ko‘rsatdi.
Sindarov Gukeshning ehtimoliy taktikasini tahlil qildi
Javohir Sindarov ham bo‘lajak raqibining so‘nggi musobaqalardagi natijalari va o‘yin uslubiga e’tibor qaratgan. O‘zbek grossmeysteri Gukeshning ayrim mag‘lubiyatlarini uning har qanday vaziyatda g‘alaba qozonishga intilishi bilan bog‘ladi.
Sindarovning fikricha, jahon chempionligi uchun bo‘ladigan bahsda hindistonlik shaxmatchi avvalgi musobaqalarga nisbatan ehtiyotkorroq o‘yin namoyish etishi mumkin. Bu esa ikki grossmeyster o‘rtasidagi duelda nafaqat shaxmat mahorati, balki taktik yondashuv, sabr va psixologik barqarorlik ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini anglatadi.
Jahon chempionligi uchun birinchi partiya 24 noyabr kuni
Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi jahon chempionligi uchun birinchi partiya 24 noyabr kuni o‘tkaziladi. Qur’a natijasiga ko‘ra, start partiyasida o‘zbekistonlik grossmeyster oq figuralar bilan o‘ynaydi.
Chempionlik dueli 14 tagacha klassik partiyadan iborat bo‘ladi. Agar asosiy bahslar yakunida umumiy hisob teng bo‘lib qolsa, jahon chempionligi sohibini tay-breyk partiyalari hal qiladi.
Javohir Sindarov uchun bu nafaqat shaxsiy karyerasidagi eng muhim sinovlardan biri, balki o‘zbek shaxmatining jahon sahnasidagi nufuzini yanada mustahkamlash imkoniyatidir. Amaldagi chempionning o‘zbek grossmeysteriga bildirgan yuksak ta’rifi esa bo‘lajak duelning naqadar jiddiy raqobat ostida kechishini anglatuvchi ishoralardan biri bo‘lmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…