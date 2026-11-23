Sindarov va Gukesh Jenevada nimalarni oshkor qildi? Eng muhim bayonotlar
Jahon shaxmatidagi eng katta sovrin uchun kurash boshlanishi arafasida Javohir Sindarov va amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaradju jurnalistlar savollariga javob berishdi. O‘zbekistonlik grossmeyster g‘alaba imkoniyatini 50 ga 50 deb baholadi, raqib esa Jenevaga chempionlik unvonini himoya qilish uchun emas, uni qaytadan qo‘lga kiritish uchun kelganini ta’kidladi.
Shveysariyaning Jeneva shahridagi BMT Millatlar saroyida jahon chempionligi uchun bo‘ladigan bahs oldidan rasmiy matbuot anjumani o‘tkazildi. Unda amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaradju va Nomzodlar turniri g‘olibi Javohir Sindarov ishtirok etib, bo‘lajak kurash, tayyorgarlik jarayoni, raqiblar haqidagi fikrlari va shaxmatchilik faoliyatidagi muhim bosqichlar haqida gapirdi.
Anjuman davomida Sindarovning bir fikri alohida e’tibor tortdi: u ko‘plab shaxmatchilar butun umri davomida orzu qilsa-da, erisha olmaydigan imkoniyatga ega ekanini yaxshi anglaydi. Shu bois o‘z oldidagi tarixiy imkoniyatdan zavq olishni ham istayapti.
Sindarov: «Ko‘p shaxmatchilar butun umr bunday imkoniyatga ega bo‘lmaydi»
Javohir Sindarov Nomzodlar turniridagi g‘alabasidan keyin o‘tgan olti oy haqida gapirar ekan, vaqt o‘zi kutganidan ancha tez o‘tganini ta’kidladi.
O‘zbekistonlik grossmeyster jahon toji uchun kurashish imkoniyatining o‘zi katta baxt ekanini aytdi. Uning fikricha, ko‘plab shaxmatchilar butun faoliyati davomida ham bunday darajaga yetib bormasligi mumkin.
«Jahon toji uchun kurashishdan juda xursandman. Ko‘p shaxmatchilar butun umr shaxmat o‘ynab ham bunday imkoniyatga ega bo‘lmaydi. Menda esa bu imkoniyat bor. Bundan imkon qadar zavq olishga harakat qilaman», — dedi Sindarov.
Bu so‘zlar Javohirning bo‘lajak bahsga munosabatini ham ko‘rsatadi: u faqat natija haqida emas, balki faoliyatidagi eng muhim imkoniyatlardan birini munosib tarzda o‘tkazish haqida ham o‘ylayapti.
Gukeshdan qat’iy javob: «Unvonni qaytadan qo‘lga kiritish uchun keldim»
Matbuot anjumanida Gukeshga jahon chempioni unvonini himoya qilish uni birinchi marta qo‘lga kiritishdan qiyinroqmi, degan savol berildi.
Hindistonlik shaxmatchi esa savolga qisqa, ammo o‘ziga ishonchni namoyon etuvchi javob qaytardi.
«Men bu yerga biror narsani himoya qilish uchun kelganim yo‘q. Men unvonni qaytadan qo‘lga kiritish uchun shu yerdaman».
Demak, amaldagi chempion o‘zini unvon egasi sifatida emas, balki yana bir bor eng kuchli ekanini isbotlashi kerak bo‘lgan da’vogar sifatida ko‘rmoqda.
Sindarov g‘alaba imkoniyatini 50 ga 50 deb baholadi
Jurnalistlar Javohirdan Nomzodlar turniri boshlanishidan oldin o‘z imkoniyatini 15 foiz atrofida baholaganini eslatib, endi jahon chempionligi uchun kurashda imkoniyatlar nisbati qanday ekanini so‘rashdi.
Sindarov bu safar raqamni ancha yuqori belgiladi.
«Menimcha, 50 ga 50 deyish to‘g‘ri bo‘ladi. Bu juda qiyin bahs va 14 partiyada har narsa ro‘y berishi mumkin».
Uning bu javobi raqibini ham, o‘z imkoniyatlarini ham jiddiy baholayotganini ko‘rsatadi. 14 partiyadan iborat kurashda har bir xatoning qimmati yuqori bo‘lishi mumkin. Shuning uchun ham Sindarov oldindan g‘olibni belgilash mumkin emasligini ta’kidladi.
Raqiblar bir-birining kuchli jihatlarini e’tirof etdi
Matbuot anjumanida ikki grossmeyster bir-biri haqidagi fikrlarini ham yashirmadi.
Gukesh Sindarovning barqaror o‘yini va hozirgi sport formasini yuqori baholadi. Uning fikricha, Javohir ayni paytda o‘zining eng yaxshi holatida va unga qarshi kurash oson bo‘lmaydi.
Sindarov esa Gukeshning 2024 yildagi natijalarini «fantastik» deb atadi. O‘zbekistonlik shaxmatchi bu yil Tata Steel turnirida hindistonlik raqibiga qarshi o‘ynaganida uning naqadar kuchli ekanini yana bir bor his qilganini aytdi.
Javohir, ayniqsa, Gukeshning partiya oxirigacha kurashish xususiyatini alohida ta’kidladi. Bu esa bo‘lajak bahsda raqiblar bir-birining zaif tomonlarinigina emas, kuchli jihatlarini ham yaxshi bilishini anglatadi.
Tayyorgarlikda ikki xil yondashuv
Sindarov Nomzodlar turniridagi g‘alabadan keyin ham bir qator musobaqalarda ishtirok etdi. U bu qarorini ko‘proq tajriba to‘plash istagi bilan izohladi.
Javohirning aytishicha, faoliyati davomida hali bunday darajadagi kuchli turnirlarda ko‘p qatnashmagan. Shu sababli ko‘proq o‘ynash va o‘z imkoniyatlarini sinab ko‘rishni ma’qul ko‘rgan. U tanlagan yo‘lidan mamnun ekanini ham bildirdi.
Gukesh esa jamoasi bilan birgalikda bu yil musobaqalar sonini kamaytirishga qaror qilgan. U Sindarovning ko‘proq bahslarda ishtirok etganidan hayratlanmaganini aytdi.
Shunday qilib, ikki raqib Jenevaga turlicha tayyorgarlik yo‘lidan keldi: biri musobaqalar orqali tajriba orttirishni, ikkinchisi esa chiqishlar sonini qisqartirib, asosiy maqsadga e’tibor qaratishni tanladi.
Sindarovning tayyorgarlik shtabida kimlar bor?
Jurnalistlar Javohirdan jahon chempionligi uchun kurashga tayyorgarlik jarayonida kimlar yordam berayotganini ham so‘rashdi.
O‘zbekistonlik grossmeyster Roman Vidonyak, Muhiddin Madaminov va Nikita Vitiugov bilan ishlayotganini ma’lum qildi. Biroq jamoasining qolgan a’zolarini hozircha oshkor qilmasligini, bu haqda bahsdan keyin gapirishini bildirdi.
Gukesh ham o‘z tayyorgarlik shtabi haqida qisman ma’lumot berdi. U Grjegoj Gajevski bilan ishlayotganini tasdiqladi, ammo boshqa yordamchilari nomini keyinroq ma’lum qilishini aytdi.
«2025 yilgacha shaxmat ustida jiddiy ishlamaganman»
Matbuot anjumanining eng e’tiborli qismlaridan biri Sindarovning bolaligi va shaxmatchilik yo‘li haqidagi javoblari bo‘ldi.
U bolaligidan o‘z iste’dodiga ishonganini, ammo 2025 yilgacha shaxmat ustida jiddiy ishlamaganini aytdi. Javohirning ta’kidlashicha, aynan jiddiy mehnatni boshlaganidan keyin uning o‘yinida sezilarli o‘sish kuzatilgan.
«Har qanday o‘yinda doim g‘alaba qozonishga intilaman. Shaxmat ustida jiddiy ishlashni boshlaganimdan keyin kuchaydim».
Sindarov so‘nggi ikki yil davomida juda ko‘p mehnat qilganini ham qo‘shimcha qildi. U yoshlarga o‘zlari sevgan soha bilan shug‘ullanish va bu yo‘lda tinimsiz ishlashni maslahat berdi.
Gukesh esa bolalik davri haqida gapirar ekan, maktabga deyarli bormaganini, biroq hayotidan minnatdor ekanini bildirdi.
«Kimligingni unutma»: Gukeshga berilgan eng muhim maslahat
Anjuman davomida shaxmatchilardan so‘nggi oylarda olgan va yodlarida saqlanib qolgan eng muhim maslahat haqida ham so‘raldi.
Gukeshning aytishicha, unga berilgan «Kimligingni unutma» degan gap alohida ta’sir qilgan. U bu so‘zlarni jahon chempionligi uchun kurash davomida ham eslab yurishini bildirdi.
Sindarov esa qiyin vaziyatlarda eng avvalo oilasi va do‘stlari yordamga kelishini ta’kidladi. Uning fikricha, yaqinlarining qo‘llovisiz yuqori natijalarga erishish juda qiyin.
Chempion bo‘lsa, Sindarov nima qiladi?
Jurnalistlar Javohirdan jahon chempioniga aylangan taqdirda qanday ishlarni amalga oshirishi yoki nimani nishonlashi haqida ham so‘rashdi.
Biroq o‘zbekistonlik shaxmatchi hozircha bunday rejalar haqida o‘ylamayotganini bildirdi. Uning butun diqqati oldindagi 20 kunga qaratilgan.
«Hozir faqat keyingi 20 kunga diqqatimni qaratib, o‘zimning eng yaxshi shaxmatimni ko‘rsatishni xohlayman. Keyin nima bo‘lishini ko‘ramiz».
Bu javob Sindarovning hozirgi maqsadini aniq ifodalaydi: u kelajakdagi ehtimoliy bayram yoki mukofotlar haqida emas, har bir partiyada o‘zining eng yaxshi o‘yinini namoyish etish haqida o‘ylayapti.
Jahon chempionligi uchun 14 partiyadan iborat kurashda aynan shu yondashuv hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Javohir Sindarov uchun bu nafaqat shaxsiy faoliyatidagi eng muhim sinov, balki o‘zbek shaxmati tarixida yangi sahifa ochish imkoniyati hamdir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…