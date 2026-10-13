Islom Ismoilov «Neftchi»ning 1:3 hisobidagi mag‘lubiyati sabablarini ochiqladi

·57·Sport
Islom Ismoilov «Neftchi»ning 1:3 hisobidagi mag‘lubiyati sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasida «An Nasr»ga qarshi 1:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini tahlil qildi.
  • Uchrashuvning burilish nuqtasi sifatida 30-daqiqagacha bo‘lgan tartibli o‘yinning birgina xato tufayli buzilishi va keyinchalik olingan qizil kartochka ko‘rsatildi.
  • Murabbiy yangi legionerlar Michel, Sasse va Markus Forssning o‘yiniga baho berib, ularga moslashish va to‘liq shaklga kirish uchun vaqt kerakligini ta’kidladi.

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 2-turi doirasida Saudiya Arabistonining «An Nasr» klubiga qarshi safarda maydonga tushgan Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi 1:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Bellashuv yakuniga yetgach, «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvning burilish nuqtalari, hakamlik qarorlari hamda yangi qo‘shilgan legionerlarning o‘yiniga baho berdi.

Krishtianu Ronaldu sardorligidagi yulduzli raqibga qarshi kechgan bahsda farg‘onaliklar bir kishi kam bo‘lib qolganiga qaramay, oxirigacha xarakter ko‘rsata oldi.

«30-daqiqagacha tartibli o‘ynadik»: O‘yindagi burilish nuqtalari

Jamoa ustozi mag‘lubiyatning asosiy sabablari va uchrashuvning rivojiga to‘xtalib o‘tdi:

  • Birgina xato va muvozanatning yo‘qolishi: «Bahsning 30-daqiqasigacha juda tartibli futbol ko‘rsatdik. Birgina xato va muvozanatni yo‘qotishimiz o‘tkazib yuborilgan golga sabab bo‘ldi, ortidan esa ikkinchi to‘pni ham qabul qilib oldik»;

  • Qizil kartochka va ko‘rsatilgan iroda: Ikkinchi bo‘limda hisobni qisqartirib, o‘yinga qaytayotgan paytda olingan qizil kartochka rejalarga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Shunga qaramay, «Neftchi» 10 kishi bo‘lib ham himoyaga «yotib olmadi» va bir qator xavfli hujumlar uyushtirdi;

  • Yigitlarga e’tiroz yo‘q: «“An Nasr”dek darajadagi raqibga qarshi kamchilikda o‘ynash ulkan qiyinchilik tug‘diradi. Yigitlar maksimal darajada kurashdi, ularga hech qanday e’tirozim yo‘q. Faqat minnatdorchilik bildiraman».

Bekor qilingan gol va taktik o‘zgarishlar

Murabbiy hakamlar qarori va jamoaning taktik tayyorgarligiga oydinlik kiritdi:

  • Ofsayd va chetlatish holati: «Neftchi»ning yana bir goli ofsayd sabab bekor qilingan vaziyat hamda qizil kartochka epizodini hali videotasvirda qayta ko‘rib chiqmaganini aytgan Ismoilov: «Hakamlar va VAR bor ekan, demak qarorlar shunga yarasha chiqarilgan», — deya ta’kidladi;

  • Sxemani o‘zgartirish: «Birinchi turda 4-3-3 sxemasida harakat qilgan bo‘lsak, bugun raqib kuchidan kelib chiqib 5-4-1 taktikasini tanladik. Har bir bahs biz uchun katta tajriba va dars bo‘lmoqda. Oldinda yana ko‘plab uchrashuvlar bor, 3 kundan so‘ng navbatdagi o‘yin kutyapti. Xafa bo‘lishga vaqt yo‘q, ruhiyatni ko‘tarib oldinga intilishimiz kerak».

Yangi futbolchilar: Michel, Sasse va Markus Forss

Bosh murabbiy Osiyo Chempionlar ligasi uchun maxsus jalb etilgan legionerlarning holati haqida ochiq gapirdi:

  • Majburiy va muhim qaror: «Bu murabbiylar shtabi uchun bosh og‘riqli holat edi, biroq boshqa tanlovimiz yo‘q edi. Bu o‘yinchilarni aynan Elit OCHL uchun xarid qilganmiz. Uchta yangi futbolchi darhol asosiy tarkibda maydonga tushdi»;

  • O‘yin amaliyotining yetishmasligi: Michel uzoq vaqt maydonga tushmagan edi, Sasse endi moslashmoqda, Markus Forss uchun esa bu debyut o‘yin bo‘ldi. To‘liq formaga kirish uchun ularga ozgina vaqt kerak;

  • Ishonchning oqlanishi: «Biz bir vaqtning o‘zida uchta frontda — chempionat, Kubok va Chempionlar ligasida kurashyapmiz. Yangi futbolchilar o‘zlariga bildirilgan ishonchni oqladi, yomon harakat qilishmadi. Bir-ikkita uchrashuv bilan bor salohiyatni ochib bo‘lmaydi, ularga vaqt kerak va biz har biriga ishonamiz».

«Neftchi» Elit OCHL musobaqasidagi keyingi turlarda yo‘qotilgan ochkolar o‘rnini to‘ldirish va pley-off yo‘llanmasi uchun kurashni davom ettiradi.

OFK ElitAn Nasr klubNeftchi klubIslom Ismoilov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?Kecha 11:04Islom Ismoilov «Neftchi»ning Elit OCHL 1-turidagi dramatik g‘alabasi haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Neftchi»ning Elit OCHL 1-turidagi dramatik g‘alabasi haqida ochiq gapirdi15 sentabr 06:24«Surxon» bilan kechagi dramadan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi«Surxon» bilan kechagi dramadan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi10 sentabr 06:51«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?19 avgust 06:44Islom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdiIslom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdi14 avgust 09:15Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdi21 sentabr 07:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi