Islom Ismoilov «Neftchi»ning 1:3 hisobidagi mag‘lubiyati sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasida «An Nasr»ga qarshi 1:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini tahlil qildi.
- Uchrashuvning burilish nuqtasi sifatida 30-daqiqagacha bo‘lgan tartibli o‘yinning birgina xato tufayli buzilishi va keyinchalik olingan qizil kartochka ko‘rsatildi.
- Murabbiy yangi legionerlar Michel, Sasse va Markus Forssning o‘yiniga baho berib, ularga moslashish va to‘liq shaklga kirish uchun vaqt kerakligini ta’kidladi.
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 2-turi doirasida Saudiya Arabistonining «An Nasr» klubiga qarshi safarda maydonga tushgan Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi 1:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Bellashuv yakuniga yetgach, «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvning burilish nuqtalari, hakamlik qarorlari hamda yangi qo‘shilgan legionerlarning o‘yiniga baho berdi.
Krishtianu Ronaldu sardorligidagi yulduzli raqibga qarshi kechgan bahsda farg‘onaliklar bir kishi kam bo‘lib qolganiga qaramay, oxirigacha xarakter ko‘rsata oldi.
«30-daqiqagacha tartibli o‘ynadik»: O‘yindagi burilish nuqtalari
Jamoa ustozi mag‘lubiyatning asosiy sabablari va uchrashuvning rivojiga to‘xtalib o‘tdi:
Birgina xato va muvozanatning yo‘qolishi: «Bahsning 30-daqiqasigacha juda tartibli futbol ko‘rsatdik. Birgina xato va muvozanatni yo‘qotishimiz o‘tkazib yuborilgan golga sabab bo‘ldi, ortidan esa ikkinchi to‘pni ham qabul qilib oldik»;
Qizil kartochka va ko‘rsatilgan iroda: Ikkinchi bo‘limda hisobni qisqartirib, o‘yinga qaytayotgan paytda olingan qizil kartochka rejalarga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Shunga qaramay, «Neftchi» 10 kishi bo‘lib ham himoyaga «yotib olmadi» va bir qator xavfli hujumlar uyushtirdi;
Yigitlarga e’tiroz yo‘q: «“An Nasr”dek darajadagi raqibga qarshi kamchilikda o‘ynash ulkan qiyinchilik tug‘diradi. Yigitlar maksimal darajada kurashdi, ularga hech qanday e’tirozim yo‘q. Faqat minnatdorchilik bildiraman».
Bekor qilingan gol va taktik o‘zgarishlar
Murabbiy hakamlar qarori va jamoaning taktik tayyorgarligiga oydinlik kiritdi:
Ofsayd va chetlatish holati: «Neftchi»ning yana bir goli ofsayd sabab bekor qilingan vaziyat hamda qizil kartochka epizodini hali videotasvirda qayta ko‘rib chiqmaganini aytgan Ismoilov: «Hakamlar va VAR bor ekan, demak qarorlar shunga yarasha chiqarilgan», — deya ta’kidladi;
Sxemani o‘zgartirish: «Birinchi turda 4-3-3 sxemasida harakat qilgan bo‘lsak, bugun raqib kuchidan kelib chiqib 5-4-1 taktikasini tanladik. Har bir bahs biz uchun katta tajriba va dars bo‘lmoqda. Oldinda yana ko‘plab uchrashuvlar bor, 3 kundan so‘ng navbatdagi o‘yin kutyapti. Xafa bo‘lishga vaqt yo‘q, ruhiyatni ko‘tarib oldinga intilishimiz kerak».
Yangi futbolchilar: Michel, Sasse va Markus Forss
Bosh murabbiy Osiyo Chempionlar ligasi uchun maxsus jalb etilgan legionerlarning holati haqida ochiq gapirdi:
Majburiy va muhim qaror: «Bu murabbiylar shtabi uchun bosh og‘riqli holat edi, biroq boshqa tanlovimiz yo‘q edi. Bu o‘yinchilarni aynan Elit OCHL uchun xarid qilganmiz. Uchta yangi futbolchi darhol asosiy tarkibda maydonga tushdi»;
O‘yin amaliyotining yetishmasligi: Michel uzoq vaqt maydonga tushmagan edi, Sasse endi moslashmoqda, Markus Forss uchun esa bu debyut o‘yin bo‘ldi. To‘liq formaga kirish uchun ularga ozgina vaqt kerak;
Ishonchning oqlanishi: «Biz bir vaqtning o‘zida uchta frontda — chempionat, Kubok va Chempionlar ligasida kurashyapmiz. Yangi futbolchilar o‘zlariga bildirilgan ishonchni oqladi, yomon harakat qilishmadi. Bir-ikkita uchrashuv bilan bor salohiyatni ochib bo‘lmaydi, ularga vaqt kerak va biz har biriga ishonamiz».
«Neftchi» Elit OCHL musobaqasidagi keyingi turlarda yo‘qotilgan ochkolar o‘rnini to‘ldirish va pley-off yo‘llanmasi uchun kurashni davom ettiradi.
Izohlar 0
…