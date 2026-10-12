«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov «An Nasr»ga qarshi OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 2-tur uchrashuvidan oldin jamoaning Ar-Riyodga munosib natija uchun kelganini ta’kidladi.
- U raqibning kuchini tan olgan holda, o‘z shogirdlariga ishonch bildirdi va asosiy e’tibor yakka shaxsga emas, balki «An Nasr»ning umumiy jamoaviy harakatlariga qaratilishini aytdi.
- Ismoilovning so‘zlariga ko‘ra, jamoa uchun intizom va oldindan tuzilgan rejaga amal qilish birinchi o‘rinda turadi.
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasining 2-turi doirasida Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida muhim qarama-qarshilik bo‘lib o‘tadi. Unda Farg‘onaning «Neftchi» klubi qit’aning eng qudratli jamoalaridan biri — Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi «An Nasr» mehmoni bo‘ladi.
O‘yindan oldin o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islom Ismoilov bo‘lajak bahs ahamiyati, jamoaning maqsadlari va portugaliyalik yulduzni to‘xtatish rejalari haqida atroflicha gapirib berdi.
«Ar-Riyodga shunchaki kelganimiz yo‘q»: Murabbiyning ishonchi
«Neftchi» ustozi raqibning saviyasini to‘g‘ri baholagan holda, o‘z shogirdlariga to‘liq ishonishini ta’kidladi:
Raqibning kuchi: «Raqibimiz — Osiyoning eng kuchli jamoalaridan biri. Tarkibida jahon futbolida o‘z o‘rniga ega, yuqori saviyali va ulkan tajribaga ega futbolchilar bor», — dedi Ismoilov;
Safarning bosh maqsadi: «Biz Ar-Riyodga shunchaki maydonga tushib, o‘yin o‘tkazish uchun emas, balki munosib natijaga erishish niyatida keldik. O‘z kuchimizga va jamoaviy birdamligimizga ishonamiz»;
Muxlislar uchun kurash: Bosh murabbiy maydonda oxirigacha kurashib, chiroyli futbol namoyish etish hamda Farg‘ona va butun O‘zbekiston ahlini quvontirish asosiy vazifa ekanini bildirdi.
Ronalduni qanday to‘xtatish mumkin? Shaxsiy reja bormi?
Matbuot anjumanida jurnalistlar tomonidan berilgan asosiy savollardan biri — jahon yulduzi Krishtianu Ronalduga qarshi alohida taktika qo‘llanishi haqida bo‘ldi:
Hurmat va e’tirof: «Krishtianu Ronaldu — jahon futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri. Uning mahorati, tajribasi va gol urish hissini alohida ta’kidlash joiz. Biz unga katta hurmat bilan qaraymiz», — dedi mutaxassis;
Jamoaviy yondashuv: «Biroq biz faqat Ronalduga qarshi emas, balki butun «An Nasr» jamoasiga qarshi maydonga tushamiz. Shu sababli asosiy e’tibor yakka shaxsga emas, raqibning umumiy jamoaviy harakatlariga qaratiladi. Biz uchun intizom va oldindan tuzilgan rejaga amal qilish birinchi o‘rinda turadi».
O‘yin qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?
Musobaqa: OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi, 2-tur;
Uchrashuv: «An Nasr» (Saudiya Arabistoni) — «Neftchi» (O‘zbekiston);
Sana va manzil: 12 oktyabr, Ar-Riyod shahri, «Al Avval Park» stadioni.
O‘zbekiston vitse-chempionining Ar-Riyoddagi ushbu sinovi qit’a miqyosidagi eng kuzatuvchan bahslardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…