«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?

·20·Sport
«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov «An Nasr»ga qarshi OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 2-tur uchrashuvidan oldin jamoaning Ar-Riyodga munosib natija uchun kelganini ta’kidladi.
  • U raqibning kuchini tan olgan holda, o‘z shogirdlariga ishonch bildirdi va asosiy e’tibor yakka shaxsga emas, balki «An Nasr»ning umumiy jamoaviy harakatlariga qaratilishini aytdi.
  • Ismoilovning so‘zlariga ko‘ra, jamoa uchun intizom va oldindan tuzilgan rejaga amal qilish birinchi o‘rinda turadi.

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasining 2-turi doirasida Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida muhim qarama-qarshilik bo‘lib o‘tadi. Unda Farg‘onaning «Neftchi» klubi qit’aning eng qudratli jamoalaridan biri — Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi «An Nasr» mehmoni bo‘ladi.

O‘yindan oldin o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islom Ismoilov bo‘lajak bahs ahamiyati, jamoaning maqsadlari va portugaliyalik yulduzni to‘xtatish rejalari haqida atroflicha gapirib berdi.

«Ar-Riyodga shunchaki kelganimiz yo‘q»: Murabbiyning ishonchi

«Neftchi» ustozi raqibning saviyasini to‘g‘ri baholagan holda, o‘z shogirdlariga to‘liq ishonishini ta’kidladi:

  • Raqibning kuchi: «Raqibimiz — Osiyoning eng kuchli jamoalaridan biri. Tarkibida jahon futbolida o‘z o‘rniga ega, yuqori saviyali va ulkan tajribaga ega futbolchilar bor», — dedi Ismoilov;

  • Safarning bosh maqsadi: «Biz Ar-Riyodga shunchaki maydonga tushib, o‘yin o‘tkazish uchun emas, balki munosib natijaga erishish niyatida keldik. O‘z kuchimizga va jamoaviy birdamligimizga ishonamiz»;

  • Muxlislar uchun kurash: Bosh murabbiy maydonda oxirigacha kurashib, chiroyli futbol namoyish etish hamda Farg‘ona va butun O‘zbekiston ahlini quvontirish asosiy vazifa ekanini bildirdi.

Ronalduni qanday to‘xtatish mumkin? Shaxsiy reja bormi?

Matbuot anjumanida jurnalistlar tomonidan berilgan asosiy savollardan biri — jahon yulduzi Krishtianu Ronalduga qarshi alohida taktika qo‘llanishi haqida bo‘ldi:

  • Hurmat va e’tirof: «Krishtianu Ronaldu — jahon futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri. Uning mahorati, tajribasi va gol urish hissini alohida ta’kidlash joiz. Biz unga katta hurmat bilan qaraymiz», — dedi mutaxassis;

  • Jamoaviy yondashuv: «Biroq biz faqat Ronalduga qarshi emas, balki butun «An Nasr» jamoasiga qarshi maydonga tushamiz. Shu sababli asosiy e’tibor yakka shaxsga emas, raqibning umumiy jamoaviy harakatlariga qaratiladi. Biz uchun intizom va oldindan tuzilgan rejaga amal qilish birinchi o‘rinda turadi».

O‘yin qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?

  • Musobaqa: OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi, 2-tur;

  • Uchrashuv: «An Nasr» (Saudiya Arabistoni) — «Neftchi» (O‘zbekiston);

  • Sana va manzil: 12 oktyabr, Ar-Riyod shahri, «Al Avval Park» stadioni.

O‘zbekiston vitse-chempionining Ar-Riyoddagi ushbu sinovi qit’a miqyosidagi eng kuzatuvchan bahslardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

OFK ElitNeftchiAn NasrKrishtianu Ronaldu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lumRonaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lum6 oktabr 06:37Matbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdiMatbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdi16 sentabr 19:30Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!10 sentabr 06:45«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!16 sentabr 06:48«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!20 sentabr 22:13“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi12 sentabr 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi