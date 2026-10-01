Xitoy robotlari Saudiya Arabistonining an’anaviy raqsini ijro etdi (video)

·39·Dunyo
Xitoy robotlari Saudiya Arabistonining an’anaviy raqsini ijro etdi (video)

2026 yil 28 sentyabr kuni Saudiya Arabistonining Riyod shahrida Xitoy Xalq Respublikasi tashkil topganining 77 yilligi munosabati bilan qabul marosimi o‘tkazildi. Tadbir Xitoyning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi tomonidan tashkil etilgan. Bu haqda Xitoyning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi ma’lum qildi.

Marosimning eng qiziqarli lahzalaridan biri Xitoyda ishlab chiqarilgan gumanoid robotlarning chiqishi bo‘ldi. Robotlar Saudiya Arabistonining an’anaviy kiyimlarida sahnaga chiqib, mamlakatning mashhur «Ardah» an’anaviy raqsiga xos harakatlarni ijro etdi. Ayrim kadrlarda robotlarning qo‘llarida qilichlar bilan uyg‘un harakat qilgani ko‘rinadi.

Tadbir Riyoddagi Madaniyat saroyida bo‘lib o‘tdi. Unda Riyod shahri hokimi shahzoda Faysal bin Abdulaziz bin Ayyaf, Xitoyning Saudiya Arabistonidagi elchisi Chan Xua, diplomatlar, davlat amaldorlari va boshqa mehmonlar ishtirok etdi. Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, marosimga 600 nafardan ortiq mehmon tashrif buyurgan.

Robotlarning Saudiya Arabistonining an’anaviy raqsini ijro etishi tadbirga o‘ziga xos tus berib, ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otdi. Xitoy elchisi Chan Xua robotlarning chiqishi mehmonlarda katta taassurot qoldirganini ta’kidlagan.

Saudiya ArabistoniRiyodXitoy Xalq RespublikasiChan Xua
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!27 sentabr 13:05«Tehronga maxfiy qo‘ng‘iroq!»: Xitoy Erondan yamanlik xusiylarni jilovlashni so‘radi«Tehronga maxfiy qo‘ng‘iroq!»: Xitoy Erondan yamanlik xusiylarni jilovlashni so‘radi17 sentabr 21:33«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid20 sentabr 12:48«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi11 sentabr 00:02Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?18 sentabr 07:29Saudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdiSaudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdi23 sentabr 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota