Xitoy robotlari Saudiya Arabistonining an’anaviy raqsini ijro etdi (video)
2026 yil 28 sentyabr kuni Saudiya Arabistonining Riyod shahrida Xitoy Xalq Respublikasi tashkil topganining 77 yilligi munosabati bilan qabul marosimi o‘tkazildi. Tadbir Xitoyning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi tomonidan tashkil etilgan. Bu haqda Xitoyning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi ma’lum qildi.
Marosimning eng qiziqarli lahzalaridan biri Xitoyda ishlab chiqarilgan gumanoid robotlarning chiqishi bo‘ldi. Robotlar Saudiya Arabistonining an’anaviy kiyimlarida sahnaga chiqib, mamlakatning mashhur «Ardah» an’anaviy raqsiga xos harakatlarni ijro etdi. Ayrim kadrlarda robotlarning qo‘llarida qilichlar bilan uyg‘un harakat qilgani ko‘rinadi.
Tadbir Riyoddagi Madaniyat saroyida bo‘lib o‘tdi. Unda Riyod shahri hokimi shahzoda Faysal bin Abdulaziz bin Ayyaf, Xitoyning Saudiya Arabistonidagi elchisi Chan Xua, diplomatlar, davlat amaldorlari va boshqa mehmonlar ishtirok etdi. Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, marosimga 600 nafardan ortiq mehmon tashrif buyurgan.
Robotlarning Saudiya Arabistonining an’anaviy raqsini ijro etishi tadbirga o‘ziga xos tus berib, ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otdi. Xitoy elchisi Chan Xua robotlarning chiqishi mehmonlarda katta taassurot qoldirganini ta’kidlagan.
Izohlar 0
…