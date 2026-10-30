“Paxtakor”ga qarshi: Ronaldu Toshkentga rekord darajadagi sport formasida kelmoqda

·93·Sport
“Paxtakor”ga qarshi: Ronaldu Toshkentga rekord darajadagi sport formasida kelmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu «Al Xolud» jamoasiga qarshi o‘yinda het-trik qayd etib, o‘zining rasmiy faoliyatidagi gollari sonini 985 taga yetkazdi.
  • 41 yoshli portugaliyalik to‘purar 2 noyabr kuni Toshkentda «Paxtakor»ga qarshi bo‘lib o‘tadigan OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi bahsida maydonga tushadi.
  • Futbolchi 1 000 talik tarixiy marraga erishish uchun yana 15 ta gol urishi kerak.

Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 12-turi doirasida «Al Xolud» ustidan qozonilgan shiddatli va yorqin g‘alabadan (5:3) so‘ng, «An Nasr» sardori Krishtianu Ronaldu o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida muxlislarga murojaat yo‘lladi.

Mazkur uchrashuvning ikkinchi bo‘limida bor-yo‘g‘i 15 daqiqa ichida raqib darvozasiga ketma-ket uchta gol urgan portugaliyalik 41 yoshli to‘purar o‘z jamoasining ko‘rsatgan xarakteri va kurashchan ruhiga yuqori baho berdi.

«Jamoamga yordam berganimdan xursandman»: Yulduzning munosabati

Gollar shodasidan so‘ng Ronaldu ijtimoiy tarmoqlarda quyidagi samimiy so‘zlarni yozib qoldirdi:

  • Iqtibos: «Ajoyib g‘alaba, jamoamizning ajoyib o‘yini! Het-trik orqali jamoamga yordam bera olganimdan xursandman ⚽⚽⚽!»;

  • 985-gol va tarixiy marra: Bu bellashuvda kiritilgan to‘plar futbolchining rasmiy faoliyatidagi 983, 984 va 985-gollar bo‘lib qayd etildi;

  • 1000 talik dovon yaqin: Butun jahon futboli kutayotgan misli ko‘rilmagan 1 000 talik marraga yetib borish uchun afsonaviy to‘purarga endi atigi 15 ta gol qoldi.

2 noyabr — Toshkentda «Paxtakor»ga qarshi kutilgan to‘qnashuv

Ushbu het-trik o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun alohida ahamiyat kasb etmoqda:

  • OFK Elit OCHL bahsi: «An Nasr» o‘zining navbatdagi rasmiy uchrashuvini OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi doirasida aynan O‘zbekiston poytaxtida o‘tkazadi;

  • «Paxtakor» mezbonligida: Joriy yilning 2 noyabr kuni Toshkentdagi stadionda «Paxtakor» va «An Nasr» jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi;

  • Toshkentdagi futbol bayrami: 41 yoshida ham yuqori formada ekanini isbotlayotgan Krishtianu Ronalduning Toshkentga kelishi mahalliy muxlislar uchun yana bir katta bayramga aylanishi kutilmoqda.

«Al Xolud» bilan bahsda o‘z kuchini yana bir bor namoyish etgan Ronaldu endi Toshkent maydonlarida ham o‘z gollari sonini oshirish va 1 000 talik rekordga yanada yaqinlashish uchun kurash olib boradi.

Krishtianu RonalduAn NasrPaxtakorOFK Elit
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?12 oktabr 11:04Ronaldudan dahshatli het-trik: “An Nasr” 8 ta gol urilgan o‘yinda g‘alaba qozondiRonaldudan dahshatli het-trik: “An Nasr” 8 ta gol urilgan o‘yinda g‘alaba qozondiBugun 07:00FIFA va Saudiya ligasi bahsiga nuqta qo‘yildi: Ronalduning bahsli goli rasman qayd etildiFIFA va Saudiya ligasi bahsiga nuqta qo‘yildi: Ronalduning bahsli goli rasman qayd etildiKecha 22:58Krishtianu Ronaldu rekordlar sari: “An Nasr” safarda “Al Faysali”ni mag‘lub etdiKrishtianu Ronaldu rekordlar sari: “An Nasr” safarda “Al Faysali”ni mag‘lub etdi23 oktabr 22:042026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchi2026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchi19 oktabr 11:37Islom Ismoilov «Neftchi»ning 1:3 hisobidagi mag‘lubiyati sabablarini ochiqladiIslom Ismoilov «Neftchi»ning 1:3 hisobidagi mag‘lubiyati sabablarini ochiqladi13 oktabr 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi