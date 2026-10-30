“Paxtakor”ga qarshi: Ronaldu Toshkentga rekord darajadagi sport formasida kelmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu «Al Xolud» jamoasiga qarshi o‘yinda het-trik qayd etib, o‘zining rasmiy faoliyatidagi gollari sonini 985 taga yetkazdi.
- 41 yoshli portugaliyalik to‘purar 2 noyabr kuni Toshkentda «Paxtakor»ga qarshi bo‘lib o‘tadigan OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi bahsida maydonga tushadi.
- Futbolchi 1 000 talik tarixiy marraga erishish uchun yana 15 ta gol urishi kerak.
Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 12-turi doirasida «Al Xolud» ustidan qozonilgan shiddatli va yorqin g‘alabadan (5:3) so‘ng, «An Nasr» sardori Krishtianu Ronaldu o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida muxlislarga murojaat yo‘lladi.
Mazkur uchrashuvning ikkinchi bo‘limida bor-yo‘g‘i 15 daqiqa ichida raqib darvozasiga ketma-ket uchta gol urgan portugaliyalik 41 yoshli to‘purar o‘z jamoasining ko‘rsatgan xarakteri va kurashchan ruhiga yuqori baho berdi.
«Jamoamga yordam berganimdan xursandman»: Yulduzning munosabati
Gollar shodasidan so‘ng Ronaldu ijtimoiy tarmoqlarda quyidagi samimiy so‘zlarni yozib qoldirdi:
Iqtibos: «Ajoyib g‘alaba, jamoamizning ajoyib o‘yini! Het-trik orqali jamoamga yordam bera olganimdan xursandman ⚽⚽⚽!»;
985-gol va tarixiy marra: Bu bellashuvda kiritilgan to‘plar futbolchining rasmiy faoliyatidagi 983, 984 va 985-gollar bo‘lib qayd etildi;
1000 talik dovon yaqin: Butun jahon futboli kutayotgan misli ko‘rilmagan 1 000 talik marraga yetib borish uchun afsonaviy to‘purarga endi atigi 15 ta gol qoldi.
2 noyabr — Toshkentda «Paxtakor»ga qarshi kutilgan to‘qnashuv
Ushbu het-trik o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun alohida ahamiyat kasb etmoqda:
OFK Elit OCHL bahsi: «An Nasr» o‘zining navbatdagi rasmiy uchrashuvini OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi doirasida aynan O‘zbekiston poytaxtida o‘tkazadi;
«Paxtakor» mezbonligida: Joriy yilning 2 noyabr kuni Toshkentdagi stadionda «Paxtakor» va «An Nasr» jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi;
Toshkentdagi futbol bayrami: 41 yoshida ham yuqori formada ekanini isbotlayotgan Krishtianu Ronalduning Toshkentga kelishi mahalliy muxlislar uchun yana bir katta bayramga aylanishi kutilmoqda.
«Al Xolud» bilan bahsda o‘z kuchini yana bir bor namoyish etgan Ronaldu endi Toshkent maydonlarida ham o‘z gollari sonini oshirish va 1 000 talik rekordga yanada yaqinlashish uchun kurash olib boradi.
Izohlar 0
…