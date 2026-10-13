Eski qadrdon qutqaruvga qaytdi: Omadsizlikka uchragan «Osasuna» Arrasateni qaytardi

·41·Sport
Eski qadrdon qutqaruvga qaytdi: Omadsizlikka uchragan «Osasuna» Arrasateni qaytardi

Ispaniya chempionatida joriy mavsumni muvaffaqiyatsiz boshlagan «Osasuna» klubi rahbariyati zudlik bilan murabbiylar shtabida jiddiy o‘zgarishni amalga oshirdi. Natijalar qoniqarsiz bo‘lgani sababli Luis Ramis iste’foga chiqarilib, jamoaning sobiq ustozi Xagoba Arrasate boshqaruv postiga qaytarildi.

Pamplona jamoasi bask mutaxassisining qaytishini rasman e’lon qildi va u bilan uzoq muddatli hamkorlikka qo‘l urdi.

Ikkinchi davr va 2029 yilgacha mo‘ljallangan loyiha

Arrasatening Pamplonaga qaytishi klub uchun yangi umid uyg‘otmoqda:

  • Uzoq muddatli ishonch: Xagoba Arrasate bilan tuzilgan yangi mehnat shartnomasi 2029 yil 30 iyunga qadar amal qiladi;

  • Ikkinchi davr: Bask mutaxassisi uchun bu «Osasuna»dagi ikkinchi faoliyat bosqichi bo‘lib, u avval ham jamoa bilan muvaffaqiyatli yillarni o‘tkazgan;

  • Inqirozdan chiqish vazifasi: Murabbiy zimmasiga zudlik bilan jamoa o‘yinini barqarorlashtirish va turnir jadvalidagi xavfli hududdan uzoqlashish vazifasi yuklandi.

«Osasuna»ning turnir holati va navbatdagi sinov

Klubning hozirgi ahvoli va bo‘lajak uchrashuv tafsilotlari:

  • Jadvaldagi o‘rni: Ayni paytda Pamplona klubi Ispaniya chempionati turnir jadvalida atigi 16-o‘rinni egallab turibdi;

  • Navbatdagi bahs: Xagoba Arrasatening qaytishdan keyingi ilk sinovi 18 oktyabr, yakshanba kuni Santanderning «Rasing» klubiga qarshi bahsda bo‘lib o‘tadi.

«Osasuna» muxlislari o‘zlariga yaxshi tanish bo‘lgan ustozning qaytishi jamoaga yangi nafas berishiga va natijalar yaxshilanishiga umid bildirmoqda.

Osasuna klubXagoba ArrasatePamplona klubIspaniya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardi«Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardiKecha 18:24“Osasuna” Liski bilan xayrlashib, yangi murabbiy izlaydi...“Osasuna” Liski bilan xayrlashib, yangi murabbiy izlaydi...26 may 10:55PSJ va «Arsenal» qoqildi: favoritlar uchun og‘ir o‘tgan kecha...PSJ va «Arsenal» qoqildi: favoritlar uchun og‘ir o‘tgan kecha...6 avgust 06:41"Barselona" gʻalaba qozondi: "Osasuna"ga qarshi bahsda muhim uch ochko..."Barselona" gʻalaba qozondi: "Osasuna"ga qarshi bahsda muhim uch ochko...3 may 08:27Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!19 iyun 07:53Rafinya "Osasuna"ga qarshi o'yin oldidan "Barselona" safiga qaytdiRafinya "Osasuna"ga qarshi o'yin oldidan "Barselona" safiga qaytdi2 may 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi