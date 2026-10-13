Eski qadrdon qutqaruvga qaytdi: Omadsizlikka uchragan «Osasuna» Arrasateni qaytardi
Ispaniya chempionatida joriy mavsumni muvaffaqiyatsiz boshlagan «Osasuna» klubi rahbariyati zudlik bilan murabbiylar shtabida jiddiy o‘zgarishni amalga oshirdi. Natijalar qoniqarsiz bo‘lgani sababli Luis Ramis iste’foga chiqarilib, jamoaning sobiq ustozi Xagoba Arrasate boshqaruv postiga qaytarildi.
Pamplona jamoasi bask mutaxassisining qaytishini rasman e’lon qildi va u bilan uzoq muddatli hamkorlikka qo‘l urdi.
Ikkinchi davr va 2029 yilgacha mo‘ljallangan loyiha
Arrasatening Pamplonaga qaytishi klub uchun yangi umid uyg‘otmoqda:
Uzoq muddatli ishonch: Xagoba Arrasate bilan tuzilgan yangi mehnat shartnomasi 2029 yil 30 iyunga qadar amal qiladi;
Ikkinchi davr: Bask mutaxassisi uchun bu «Osasuna»dagi ikkinchi faoliyat bosqichi bo‘lib, u avval ham jamoa bilan muvaffaqiyatli yillarni o‘tkazgan;
Inqirozdan chiqish vazifasi: Murabbiy zimmasiga zudlik bilan jamoa o‘yinini barqarorlashtirish va turnir jadvalidagi xavfli hududdan uzoqlashish vazifasi yuklandi.
«Osasuna»ning turnir holati va navbatdagi sinov
Klubning hozirgi ahvoli va bo‘lajak uchrashuv tafsilotlari:
Jadvaldagi o‘rni: Ayni paytda Pamplona klubi Ispaniya chempionati turnir jadvalida atigi 16-o‘rinni egallab turibdi;
Navbatdagi bahs: Xagoba Arrasatening qaytishdan keyingi ilk sinovi 18 oktyabr, yakshanba kuni Santanderning «Rasing» klubiga qarshi bahsda bo‘lib o‘tadi.
«Osasuna» muxlislari o‘zlariga yaxshi tanish bo‘lgan ustozning qaytishi jamoaga yangi nafas berishiga va natijalar yaxshilanishiga umid bildirmoqda.
Izohlar 0
…