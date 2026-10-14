Riyod Mahrez Qatarning “Ash-Shamal” klubi bilan shartnoma imzoladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jazoir terma jamoasi yetakchisi Riyod Mahrez erkin agent maqomida Qatarning «Ash-Shamal» klubi bilan shartnoma imzoladi.
- U so'nggi ikki mavsumda «Al-Ahli» bilan Osiyo Elit Chempionlar Ligasida g'olib chiqqan edi.
- Mahrezning yangi jamoasi Qatar Yulduzlar ligasida 5-o'rinda bormoqda va Elit OCHLda ham ishtirok etadi.
«Manchester Siti» va «Lester Siti» klublarining sobiq yulduzi, Jazoir milliy terma jamoasi yetakchisi Riyod Mahrez faoliyatida yangi sahifa ochdi. 35 yoshli mashhur vinger Qatarning «Ash-Shamal» klubi safiga erkin agent maqomida borib qo‘shildi.
Saudiya Arabistonidagi muvaffaqiyatli yillardan so‘ng u Osiyo Elit Chempionlar Ligasida ishtirok etayotgan Qatar klubi taklifini qabul qildi.
Saudiyadagi zafarli davr va erkin agent maqomi
Mahrezning «Ash-Shamal»ga o‘tishi bo‘yicha asosiy tafsilotlar:
«Al-Ahli» bilan erishilgan cho‘qqi: Riyod Mahrezning so‘nggi klubi Jiddaning «Al-Ahli» jamoasi bo‘lgan edi. U ushbu jamoa bilan so‘nggi ikki mavsum davomida Osiyo Elit Chempionlar Ligasida bosh sovrinni qo‘lga kiritib, qit’a chempioniga aylandi;
Tekin transfer: Saudiya klubi bilan kelishuv yakuniga yetgach, jazoirlik hujumchi «Ash-Shamal» tarkibiga erkin agent sifatida, hech qanday transfer xarajatlarisiz qo‘shildi.
APL tarixidagi oltin izlar: Lester ertagi va Manchester gegemoniyasi
Riyod Mahrez jahon futbolidagi eng yorqin va sovrindor afrikalik o‘yinchilardan biri hisoblanadi:
«Lester» bilan mo‘jiza: Futbolchi 2015/16 yilgi mavsumda «Lester Siti» safida futbol tarixidagi eng katta sensatsiyalardan birini qayd etib, Angliya Premer-ligasi chempionligini tantana qilgan;
«Manchester Siti»dagi g‘alabalar: Keyinchalik Xosep Gvardiola qo‘l ostidagi «shaharliklar» safiga o‘tgan vinger yana bir necha bor APL va Yevropa Chempionlar Ligasi g‘olibligi kabi qator sovrinlarga ega chiqdi.
«Ash-Shamal»ning hozirgi holati va oldindagi vazifalar
Yangi jamoasida Riyod Mahrez yetakchi sifatida qabul qilinmoqda:
Musobaqa jadvalidagi o‘rni: «Ash-Shamal» klubi Qatar Yulduzlar ligasining dastlabki 5 turidan so‘ng 8 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining 5-pog‘onasida bormoqda;
Xalqaro sahnadagi maqsadlar: Elit OCHL bahslarida ham ishtirok etayotgan jamoa Mahrezning tajribasi va mahorati yordamida ham ichki birinchilikda, ham qit’a miqyosida yuqori o‘rinlar uchun kurashishni maqsad qilgan.
Izohlar 0
…