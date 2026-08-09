Eduard Mendining Al-Ahli jamoasidan ketishi haqidagi xabarlar nima sababdan tarqaldi

·49·Sport
Eduard Mendining Al-Ahli jamoasidan ketishi haqidagi xabarlar nima sababdan tarqaldi
Qisqacha

Al-Ahli rahbariyati amaldagi shartnomasi kuchda bo'lishiga qaramay, Eduard Mendi bilan yozgi transfer oynasida xayrlashishni rejalashtirmoqda. Vaziyat keskinlashishiga sport direktori Roy Pedro va darvozabon o'rtasidagi ziddiyat sabab bo'lgani, Pedro Mendini texnik masalalarga aralashishda ayblayotgani aytilmoqda.

Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi darvozaboni Eduard Mendining kelajagi soʻnggi kunlarda jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Maʼlum boʻlishicha, jamoa rahbariyati senegallik tajribali posbon bilan yozgi transfer oynasida xayrlashishni rejalashtirmoqda. Garchi futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi hali kuchda boʻlsa-da, uning taqdiri atrofidagi turli mish-mishlar futbol jamoatchiligining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Asosiy mojaro va kelishmovchiliklar futbolchining maydondagi oʻyinlari bilan bogʻliq emas. Al-Ahli klubi rahbariyati va murabbiylar shtabi darvozabonning faoliyatiga eʼtiroz bildirmayapti. Biroq, ichki muhit va baʼzi masalalarni hal etishdagi yondashuvlar tomonlar oʻrtasida tushunmovchiliklar keltirib chiqargani aytilmoqda.

Sport direktori va darvozabon oʻrtasidagi ziddiyat

Manbalar bergan maʼlumotlarga koʻra, vaziyatning keskinlashuviga klub sport direktori Roy Pedro va darvozabon oʻrtasidagi munosabatlar sabab boʻlgan. Roy Pedro Mendini jamoaning professional vazifalaridan tashqari, yaʼni texnik masalalarga aralashishda ayblamoqda. Sport direktori futbolchining oʻz vakolatidan tashqari ishlarga aralashayotganidan norozi ekani taxmin qilinmoqda.

Shunga qaramay, hozircha na Al-Ahli klubi va na Eduard Mendining oʻzi yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Barcha xabarlar va taxminlar hozircha faqatgina OAV va manbalar darajasida qolmoqda. Tomonlar oʻrtasida ochiq toʻqnashuv yoki rasmiy jazo choralari eʼlon qilingani yoʻq.

Kiyinish xonasidagi muhokamalar

Maʼlum boʻlishicha, Mendi yozgi transfer oynasi vaqtida jamoaga nimalar yetishmayotgani haqida tajribali va yetakchi futbolchilar bilan maslahatlashgan. Kiyinish xonasidagi ana shu suhbatlar va jamoaning ehtiyojlari haqidagi muhokamalar klub rahbariyatining ayrim vakillariga maʼqul kelmagan boʻlishi mumkin.

Shu tariqa, Eduard Mendining Al-Ahdagi faoliyati kutilmagan burse yasashi mumkin. Shartnoma amal qilish muddatiga qaramay, yozda transfer bozorida qiziqarli oʻzgarishlar yuz berishi ehtimoli yuqori. Klubning kelgusidagi rasmiy bayonotlari vaziyatga oydinlik kiritishi kutilmoqda.

Eduard MendiAl-Ahlifutbol yangiliklariSaudiya Arabistonitransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)