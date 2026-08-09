Eduard Mendining Al-Ahli jamoasidan ketishi haqidagi xabarlar nima sababdan tarqaldi
Al-Ahli rahbariyati amaldagi shartnomasi kuchda bo'lishiga qaramay, Eduard Mendi bilan yozgi transfer oynasida xayrlashishni rejalashtirmoqda. Vaziyat keskinlashishiga sport direktori Roy Pedro va darvozabon o'rtasidagi ziddiyat sabab bo'lgani, Pedro Mendini texnik masalalarga aralashishda ayblayotgani aytilmoqda.
Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi darvozaboni Eduard Mendining kelajagi soʻnggi kunlarda jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Maʼlum boʻlishicha, jamoa rahbariyati senegallik tajribali posbon bilan yozgi transfer oynasida xayrlashishni rejalashtirmoqda. Garchi futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi hali kuchda boʻlsa-da, uning taqdiri atrofidagi turli mish-mishlar futbol jamoatchiligining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Asosiy mojaro va kelishmovchiliklar futbolchining maydondagi oʻyinlari bilan bogʻliq emas. Al-Ahli klubi rahbariyati va murabbiylar shtabi darvozabonning faoliyatiga eʼtiroz bildirmayapti. Biroq, ichki muhit va baʼzi masalalarni hal etishdagi yondashuvlar tomonlar oʻrtasida tushunmovchiliklar keltirib chiqargani aytilmoqda.
Sport direktori va darvozabon oʻrtasidagi ziddiyatManbalar bergan maʼlumotlarga koʻra, vaziyatning keskinlashuviga klub sport direktori Roy Pedro va darvozabon oʻrtasidagi munosabatlar sabab boʻlgan. Roy Pedro Mendini jamoaning professional vazifalaridan tashqari, yaʼni texnik masalalarga aralashishda ayblamoqda. Sport direktori futbolchining oʻz vakolatidan tashqari ishlarga aralashayotganidan norozi ekani taxmin qilinmoqda.
Shunga qaramay, hozircha na Al-Ahli klubi va na Eduard Mendining oʻzi yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Barcha xabarlar va taxminlar hozircha faqatgina OAV va manbalar darajasida qolmoqda. Tomonlar oʻrtasida ochiq toʻqnashuv yoki rasmiy jazo choralari eʼlon qilingani yoʻq.
Kiyinish xonasidagi muhokamalarMaʼlum boʻlishicha, Mendi yozgi transfer oynasi vaqtida jamoaga nimalar yetishmayotgani haqida tajribali va yetakchi futbolchilar bilan maslahatlashgan. Kiyinish xonasidagi ana shu suhbatlar va jamoaning ehtiyojlari haqidagi muhokamalar klub rahbariyatining ayrim vakillariga maʼqul kelmagan boʻlishi mumkin.
Shu tariqa, Eduard Mendining Al-Ahdagi faoliyati kutilmagan burse yasashi mumkin. Shartnoma amal qilish muddatiga qaramay, yozda transfer bozorida qiziqarli oʻzgarishlar yuz berishi ehtimoli yuqori. Klubning kelgusidagi rasmiy bayonotlari vaziyatga oydinlik kiritishi kutilmoqda.
…