Al-Ahli klubi boshqaruviga Marino Pusic keldi

·55·Sport
Al-Ahli klubi boshqaruviga Marino Pusic keldi
Qisqacha

Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi Matthias Jaissle iste'fosidan so'ng Marino Pusicni bosh murabbiy etib tayinladi. Niderlandiyalik mutaxassis hujumkor futbol va yuqori pressingga asoslangan falsafasi bilan tanilgan. Pusic avval AZ Alkmaar va Feyenoord jamoalarida Arne Slot yordamchisi bo'lib ishlagan, keyin Twenteni Niderlandiya Erediviziyasiga qaytargan.

Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi Matthias Jaissle isteʼfoga chiqarilganidan soʻng jamoani qisqa muddatli yechimlar orqali boshqarishdan voz kechib, oʻziga xos futbol falsafasiga ega boʻlgan niderlandiyalik mutaxassis Marino Pusicni bosh murabbiy etib tayinladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, klub rahbariyati jamoa tarixidagi eng murakkab davrlardan birida hujumkor futbol hamda yuqori pressing tarafdori boʻlgan murabbiyga tayanch nuqtasi sifatida qaramoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gollandiya maktabi va Arne Slot taʼsiri

Marino Pusic murabbiylik faoliyatini niderlandiyalik taniqli mutaxassis Arne Slotning yordamchisi sifatida AZ Alkmaar klubida boshlagan. U ustoziga Feyenoord jamoasida ham ergashib, Yevropaning eng koʻzga koʻringan murabbiylaridan birining taktik sirlarini oʻzlashtirgan. Ushbu tajriba uning mustaqil murabbiy sifatidagi shakllanishida muhim rol oʻynadi.

Shundan soʻng u mustaqil ravishda Twente jamoasini Niderlandiya Erediviziyasiga qaytarishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, uning faoliyatidagi eng muhim bosqichlardan biri Ukrainaning Shaxtyor Donetsk klubidagi faoliyati boʻlib, u yerda Ukraina chempionligini qoʻlga kiritdi, ikki bor Ukraina kubogini yutdi va Chempionlar ligasida jamoaning yorqin oʻyinlari bilan eʼtiborni tortdi.

Barselona ustidan qozonilgan tarixiy gʻalaba

Pusic qoʻl ostidagi Shaxtyor 2023–2024-yilgi mavsum Chempionlar ligasi guruh bosqichida Ispaniyaning Barselona jamoasini magʻlub etishga muvaffaq boʻldi. Mazkur oqshom mutaxassisning katta sahnalarda raqobat qila olishi hamda Yevropaning grand klublari bilan tengma-teng kurasha olishini isbotladi.

Uning taktik yondashuvi toʻpni nazorat qilishga asoslangan hujumkor oʻyin, maydonning raqib qismida yuqori pressing uyushtirish va raqibdan doimo koʻproq gol urish istagiga asoslanadi. Mutaxassis Shaxtyor jamoasini boshqargan davrida bu tamoyillarga doimo sodiq qolganini koʻrsatib oʻtgan edi.

Al-Ahli rahbariyati aynan shunday aniq gʻoyalar va boy tajribaga ega boʻlgan murabbiy jamoani inqirozdan olib chiqishiga ishonch bildirmoqda. Garchi Pusic dunyoning eng mashhur murabbiylari kabi katta media jozibasiga ega boʻlmasa-da, uning professional yondashuvi klub oldiga qoʻyilgan maqsadlarga erishishda asosiy omil boʻlishi kutilmoqda.

Al-AhliMarino PusicShaxtyorChempionlar ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)