Al-Ahli klubi boshqaruviga Marino Pusic keldi
Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi Matthias Jaissle iste'fosidan so'ng Marino Pusicni bosh murabbiy etib tayinladi. Niderlandiyalik mutaxassis hujumkor futbol va yuqori pressingga asoslangan falsafasi bilan tanilgan. Pusic avval AZ Alkmaar va Feyenoord jamoalarida Arne Slot yordamchisi bo'lib ishlagan, keyin Twenteni Niderlandiya Erediviziyasiga qaytargan.
Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi Matthias Jaissle isteʼfoga chiqarilganidan soʻng jamoani qisqa muddatli yechimlar orqali boshqarishdan voz kechib, oʻziga xos futbol falsafasiga ega boʻlgan niderlandiyalik mutaxassis Marino Pusicni bosh murabbiy etib tayinladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, klub rahbariyati jamoa tarixidagi eng murakkab davrlardan birida hujumkor futbol hamda yuqori pressing tarafdori boʻlgan murabbiyga tayanch nuqtasi sifatida qaramoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gollandiya maktabi va Arne Slot taʼsiriMarino Pusic murabbiylik faoliyatini niderlandiyalik taniqli mutaxassis Arne Slotning yordamchisi sifatida AZ Alkmaar klubida boshlagan. U ustoziga Feyenoord jamoasida ham ergashib, Yevropaning eng koʻzga koʻringan murabbiylaridan birining taktik sirlarini oʻzlashtirgan. Ushbu tajriba uning mustaqil murabbiy sifatidagi shakllanishida muhim rol oʻynadi.
Shundan soʻng u mustaqil ravishda Twente jamoasini Niderlandiya Erediviziyasiga qaytarishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, uning faoliyatidagi eng muhim bosqichlardan biri Ukrainaning Shaxtyor Donetsk klubidagi faoliyati boʻlib, u yerda Ukraina chempionligini qoʻlga kiritdi, ikki bor Ukraina kubogini yutdi va Chempionlar ligasida jamoaning yorqin oʻyinlari bilan eʼtiborni tortdi.
Barselona ustidan qozonilgan tarixiy gʻalabaPusic qoʻl ostidagi Shaxtyor 2023–2024-yilgi mavsum Chempionlar ligasi guruh bosqichida Ispaniyaning Barselona jamoasini magʻlub etishga muvaffaq boʻldi. Mazkur oqshom mutaxassisning katta sahnalarda raqobat qila olishi hamda Yevropaning grand klublari bilan tengma-teng kurasha olishini isbotladi.
Uning taktik yondashuvi toʻpni nazorat qilishga asoslangan hujumkor oʻyin, maydonning raqib qismida yuqori pressing uyushtirish va raqibdan doimo koʻproq gol urish istagiga asoslanadi. Mutaxassis Shaxtyor jamoasini boshqargan davrida bu tamoyillarga doimo sodiq qolganini koʻrsatib oʻtgan edi.
Al-Ahli rahbariyati aynan shunday aniq gʻoyalar va boy tajribaga ega boʻlgan murabbiy jamoani inqirozdan olib chiqishiga ishonch bildirmoqda. Garchi Pusic dunyoning eng mashhur murabbiylari kabi katta media jozibasiga ega boʻlmasa-da, uning professional yondashuvi klub oldiga qoʻyilgan maqsadlarga erishishda asosiy omil boʻlishi kutilmoqda.
…