Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydi
Kelgusi hafta start oladigan Osiyo Chempionlar ligasining yangi mavsumi Krishtianu Ronaldu uchun qitʼa miqyosidagi nufuzli sovrinni qoʻlga kiritishdagi soʻnggi imkoniyatlardan biri boʻlishi mumkin. Goal.com xabar qilishicha, soʻnggi yillarda milliardlab dollar sarmoya kiritgan Saudiya Arabistoni klublari bu safar ham Osiyo futbolida oʻz hukmronligini oʻrnatishga qatʼiy bel bogʻlagan va beshta jamoa musobaqaning asosiy daʼvogarlari qatorida bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2023-yildan beri transfer bozoriga ikki milliard dollardan ortiq mablagʻ yoʻnaltirgan Saudiya klublari orasida Al-Nassr jamoasi alohida eʼtibor markazida turibdi. Yangi bosh murabbiy Anj Postekoglu qoʻl ostida toʻp surayotgan va Krishtianu Ronaldu hamda Joau Feliks kabi yulduzlar bilan kuchaytirilgan Ar-Riyod klubi ushbu mavsumda qitʼa kubogini boshi uzra koʻtarishni maqsad qilgan. Oʻtgan mavsumda ikkinchi darajali Osiyo Chempionlar ligasida ikkinchi oʻrinni egallagan jamoa bu gal asosiy turnirda gʻalaba qozonish uchun bor kuchini ishga soladi.
Jamoaning portugaliyalik hujumchisi Joau Feliks Associated Press nashriga bergan intervyusida jamoaning oldiga faqat eng yuqori maqsadlar qoʻyilganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkib yetarlicha chuqur va kuchli boʻlib, ularning asosiy maqsadi ishtirok etayotgan barcha musobaqalarda, jumladan mamlakat chempionati, kubok va Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqishdan iborat. «Biz faqat orzu qilish uchun oʻynamaymiz, gʻalaba qozonish uchun maydonga chiqamiz», dedi futbolchi.
Gʻarbiy mintaqada keskin raqobat va xarajatlarGʻarbiy mintaqadagi kurash yanada qizgʻin tus olgan boʻlib, amaldagi chempion Al-Ahli ketma-ket uchinchi chempionlik unvoni uchun harakat qilmoqda. Jamoa sardori Eduar Mendi klub oʻtgan yilgi muvaffaqiyatini takrorlashga intilishini va Osiyodagi eng yirik jamoa maqomini saqlab qolish uchun barcha ishni qilishini bildirdi. Shu bilan birga, mahalliy raqib Al-Hilal Angliya Premyer-ligasi yulduzlari – Olli Uotkins, Gabriel Martinelli va Krisensio Samervillni oʻz safiga qoʻshib olish uchun 200 million dollardan ziyod mablagʻ sarfladi.
Biroq mintaqadagi geosiyosiy vaziyat va xavfsizlik masalalari sababli Eron vakillari oʻz uy uchrashuvlarini neytral maydonlarda oʻtkazishga majbur boʻlmoqda. Shunga qaramay, musobaqaning gʻarbiy mintaqasida Yaponiya va Janubiy Koreya kabi anʼanaviy grandlarning sharqiy hududdagi kuchli qarshiligiga qaramamay, koʻrfaz klublari oʻz ustunligini saqlab qolishga intilmoqda.
…