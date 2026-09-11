Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydi

·46·Sport
Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydi

Kelgusi hafta start oladigan Osiyo Chempionlar ligasining yangi mavsumi Krishtianu Ronaldu uchun qitʼa miqyosidagi nufuzli sovrinni qoʻlga kiritishdagi soʻnggi imkoniyatlardan biri boʻlishi mumkin. Goal.com xabar qilishicha, soʻnggi yillarda milliardlab dollar sarmoya kiritgan Saudiya Arabistoni klublari bu safar ham Osiyo futbolida oʻz hukmronligini oʻrnatishga qatʼiy bel bogʻlagan va beshta jamoa musobaqaning asosiy daʼvogarlari qatorida bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2023-yildan beri transfer bozoriga ikki milliard dollardan ortiq mablagʻ yoʻnaltirgan Saudiya klublari orasida Al-Nassr jamoasi alohida eʼtibor markazida turibdi. Yangi bosh murabbiy Anj Postekoglu qoʻl ostida toʻp surayotgan va Krishtianu Ronaldu hamda Joau Feliks kabi yulduzlar bilan kuchaytirilgan Ar-Riyod klubi ushbu mavsumda qitʼa kubogini boshi uzra koʻtarishni maqsad qilgan. Oʻtgan mavsumda ikkinchi darajali Osiyo Chempionlar ligasida ikkinchi oʻrinni egallagan jamoa bu gal asosiy turnirda gʻalaba qozonish uchun bor kuchini ishga soladi.

Jamoaning portugaliyalik hujumchisi Joau Feliks Associated Press nashriga bergan intervyusida jamoaning oldiga faqat eng yuqori maqsadlar qoʻyilganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkib yetarlicha chuqur va kuchli boʻlib, ularning asosiy maqsadi ishtirok etayotgan barcha musobaqalarda, jumladan mamlakat chempionati, kubok va Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqishdan iborat. «Biz faqat orzu qilish uchun oʻynamaymiz, gʻalaba qozonish uchun maydonga chiqamiz», dedi futbolchi.

Gʻarbiy mintaqada keskin raqobat va xarajatlar

Gʻarbiy mintaqadagi kurash yanada qizgʻin tus olgan boʻlib, amaldagi chempion Al-Ahli ketma-ket uchinchi chempionlik unvoni uchun harakat qilmoqda. Jamoa sardori Eduar Mendi klub oʻtgan yilgi muvaffaqiyatini takrorlashga intilishini va Osiyodagi eng yirik jamoa maqomini saqlab qolish uchun barcha ishni qilishini bildirdi. Shu bilan birga, mahalliy raqib Al-Hilal Angliya Premyer-ligasi yulduzlari – Olli Uotkins, Gabriel Martinelli va Krisensio Samervillni oʻz safiga qoʻshib olish uchun 200 million dollardan ziyod mablagʻ sarfladi.

Biroq mintaqadagi geosiyosiy vaziyat va xavfsizlik masalalari sababli Eron vakillari oʻz uy uchrashuvlarini neytral maydonlarda oʻtkazishga majbur boʻlmoqda. Shunga qaramay, musobaqaning gʻarbiy mintaqasida Yaponiya va Janubiy Koreya kabi anʼanaviy grandlarning sharqiy hududdagi kuchli qarshiligiga qaramamay, koʻrfaz klublari oʻz ustunligini saqlab qolishga intilmoqda.

Birinchiturning markaziy uchrashuvlari

Musobaqaning ilk turida Al-Nassr jamoasi BAAning Al Ayn klubi maydoniga safar qilsa, Al-Ahli oʻz uyida Oʻzbekistonning Paxtakor jamoasini qabul qiladi. Shuningdek, Eronning Esteghlal va Tractor jamoalari ham neytral maydonlarda oʻz oʻyinlarini oʻtkazadi. Guruh bosqichidan soʻng har bir mintaqadan eng yaxshi natija koʻrsatgan sakkiztadan jamoa 1/8 final bosqichiga yoʻllanma olib, qitʼa taxti uchun kurashni davom ettiradi.

Cristiano RonaldoOsiyo Chempionlar ligasiAl-NassrAl-Ahlifutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaAnvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaBugun, 11:08Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 10:51Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiBugun, 10:39Kylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiKylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiBugun, 10:12UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?Bugun, 09:23Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Bugun, 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi