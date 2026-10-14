«Manchester Siti» va «PSJ» bugun kuch sinashadi — tarixiy qarama-qarshilikda kim ustun?

·66·Sport
«Manchester Siti» va «PSJ» bugun kuch sinashadi — tarixiy qarama-qarshilikda kim ustun?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar Ligasining 2026/2027 yilgi mavsumi umumiy bosqich 2-turida «Manchester Siti» va «PSJ» jamoalari «Etihad» stadionida Toshkent vaqti bilan 14 oktyabrdan 15 oktyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da o‘zaro kuch sinashadi.
  • So‘nggi beshta o‘zaro bahsda «Manchester Siti»
  • 3 ta g‘alaba va 8 ta gol bilan ustunlik qilgan, «PSJ» esa 2 ta g‘alaba va 8 ta gol urgan.

Yevropa Chempionlar Ligasi 2026/2027 yilgi mavsumining umumiy bosqich 2-turi doirasida qit’aning ikki grand klubi — Angliyaning «Manchester Siti» hamda Fransiyaning «PSJ» jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi. Manchester shahridagi muhtasham «Etihad» stadionida kechadigan mazkur bellashuv Toshkent vaqti bilan tungi soat 00:00da (14 oktyabrdan 15 oktyabrga o‘tar kechasi) start oladi.

Har ikki klub ham qit’aning bosh sovrini uchun asosiy da’vogarlar sarasiga kiradi, shu bois «Etihad»dagi bellashuv turning eng markaziy va intrigaga boy voqeasiga aylanishi shubhasiz.

Jamoalarning so‘nggi 5 ta o‘zaro bahsi

«Manchester Siti» va «PSJ» o‘rtasidagi so‘nggi beshta Chempionlar Ligasi uchrashuvi shiddatli va gollarga boy tarzda kechgan:

  • 22.01.2025 | Chempionlar Ligasi: «PSJ» — «Manchester Siti» — 4:2;

  • 24.11.2021 | Chempionlar Ligasi: «Manchester Siti» — «PSJ» — 2:1;

  • 28.09.2021 | Chempionlar Ligasi: «PSJ» — «Manchester Siti» — 2:0;

  • 04.05.2021 | Chempionlar Ligasi: «Manchester Siti» — «PSJ» — 2:0;

  • 28.04.2021 | Chempionlar Ligasi: «PSJ» — «Manchester Siti» — 1:2.

O‘zaro to‘qnashuvlar solishtirmasi

Keltirilgan so‘nggi beshta bahs natijalari quyidagicha ko‘rinish olgan:

Ko‘rsatkich

«Manchester Siti»

«PSJ»

G‘alabalar soni

3 ta

2 ta

Urilgan gollar

8 ta

8 ta

So‘nggi o‘yin natijasi

Mag‘lubiyat (2:4)

G‘alaba (4:2)

Bugungi bahsdan nimalar kutilmoqda?

  • Turnir jadvalidagi muhim ochkolar: Yangilangan umumiy bosqich formatida har bir to‘plangan ochko va urilgan to‘plar farqi pley-off yo‘llanmasi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega;

  • Revansh kayfiyati: 2025 yilning boshidagi bahsda parijliklar 4:2 hisobida ustun kelgan bo‘lsa-da, «Siti» o‘z uyida muxlislari qarshisida ishonchli revansh olishga bor kuchini safarbar etadi;

  • Yulduzlar to‘qnashuvi: Har ikkala tarkibda dunyoning eng qimmatbaho va yuqori saviyali futbolchilari to‘p suradi, bu esa uchrashuvni shiddatli hujumkor o‘yinga aylantirishi kutilmoqda.

Manchester SitiPSJChempionlar Ligasi 2026/2027Etihad stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pep Gvardiola «Etihad»ga qaytmoqda: Sobiq murabbiy «Siti»ga yordamga shoshilmoqdaPep Gvardiola «Etihad»ga qaytmoqda: Sobiq murabbiy «Siti»ga yordamga shoshilmoqda3 oktabr 14:28«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?Kecha 19:03“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin9 oktabr 10:08Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06«Barselona» yulduzi «PSJ»ga o‘tmoqda: "shov-shuv"li transfer tafsilotlari!«Barselona» yulduzi «PSJ»ga o‘tmoqda: "shov-shuv"li transfer tafsilotlari!8 avgust 20:30Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiRodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildi31 iyul 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi