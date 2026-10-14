«Manchester Siti» va «PSJ» bugun kuch sinashadi — tarixiy qarama-qarshilikda kim ustun?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar Ligasining 2026/2027 yilgi mavsumi umumiy bosqich 2-turida «Manchester Siti» va «PSJ» jamoalari «Etihad» stadionida Toshkent vaqti bilan 14 oktyabrdan 15 oktyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da o‘zaro kuch sinashadi.
- So‘nggi beshta o‘zaro bahsda «Manchester Siti»
- 3 ta g‘alaba va 8 ta gol bilan ustunlik qilgan, «PSJ» esa 2 ta g‘alaba va 8 ta gol urgan.
Yevropa Chempionlar Ligasi 2026/2027 yilgi mavsumining umumiy bosqich 2-turi doirasida qit’aning ikki grand klubi — Angliyaning «Manchester Siti» hamda Fransiyaning «PSJ» jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi. Manchester shahridagi muhtasham «Etihad» stadionida kechadigan mazkur bellashuv Toshkent vaqti bilan tungi soat 00:00da (14 oktyabrdan 15 oktyabrga o‘tar kechasi) start oladi.
Har ikki klub ham qit’aning bosh sovrini uchun asosiy da’vogarlar sarasiga kiradi, shu bois «Etihad»dagi bellashuv turning eng markaziy va intrigaga boy voqeasiga aylanishi shubhasiz.
Jamoalarning so‘nggi 5 ta o‘zaro bahsi
«Manchester Siti» va «PSJ» o‘rtasidagi so‘nggi beshta Chempionlar Ligasi uchrashuvi shiddatli va gollarga boy tarzda kechgan:
22.01.2025 | Chempionlar Ligasi: «PSJ» — «Manchester Siti» — 4:2;
24.11.2021 | Chempionlar Ligasi: «Manchester Siti» — «PSJ» — 2:1;
28.09.2021 | Chempionlar Ligasi: «PSJ» — «Manchester Siti» — 2:0;
04.05.2021 | Chempionlar Ligasi: «Manchester Siti» — «PSJ» — 2:0;
28.04.2021 | Chempionlar Ligasi: «PSJ» — «Manchester Siti» — 1:2.
O‘zaro to‘qnashuvlar solishtirmasi
Keltirilgan so‘nggi beshta bahs natijalari quyidagicha ko‘rinish olgan:
Ko‘rsatkich
«Manchester Siti»
«PSJ»
G‘alabalar soni
3 ta
2 ta
Urilgan gollar
8 ta
8 ta
So‘nggi o‘yin natijasi
Mag‘lubiyat (2:4)
G‘alaba (4:2)
Bugungi bahsdan nimalar kutilmoqda?
Turnir jadvalidagi muhim ochkolar: Yangilangan umumiy bosqich formatida har bir to‘plangan ochko va urilgan to‘plar farqi pley-off yo‘llanmasi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega;
Revansh kayfiyati: 2025 yilning boshidagi bahsda parijliklar 4:2 hisobida ustun kelgan bo‘lsa-da, «Siti» o‘z uyida muxlislari qarshisida ishonchli revansh olishga bor kuchini safarbar etadi;
Yulduzlar to‘qnashuvi: Har ikkala tarkibda dunyoning eng qimmatbaho va yuqori saviyali futbolchilari to‘p suradi, bu esa uchrashuvni shiddatli hujumkor o‘yinga aylantirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…