Al-Ahli va Edouard Mendy atrofida yuzaga kelgan vaziyat yoritildi

·53·Sport
Al-Ahli va Edouard Mendy atrofida yuzaga kelgan vaziyat yoritildi
Qisqacha

Al-Ahli darvozaboni Edouard Mendy joriy yozgi transferlar mavsumida klubni tark etishni xohlayotgani haqidagi xabarlar bilan kun tartibiga chiqdi. Klub sport direktori Roy Pedro futbolchining texnik masalalarga vakolatidan tashqari aralashgani sababli uning ketishini istayotgani aytilmoqda. Biroq tomonlar o'rtasida jiddiy mojaro borligi rasman tasdiqlanmagan va xabarlar hozircha taxmin hamda mish-qasohlar darajasida qolmoqda.

Saudiya Arabistonining Al-Ahli jamoasi darvozaboni Edouard Mendyning kelajagi joriy yozgi transferlar mavsumida asosiy muhokama markazlaridan biriga aylandi. Senegal terma jamoasi posboni klub bilan amaldagi shartnomasiga qaramay, jamoani tark etishni xohlayotgani haqida xabarlar tarqaldi va bu muxlislar e'tiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

So'nggi kunlarda klub ichki muhitida yuzaga kelgan ziddiyatlar va futbolchining jamoaviy masalalarga aralashuvi haqidagi mish-qasohlar keskin tus oldi. Xabarlarga ko'ra, Al-Ahli sport direktori Roy Pedro darvozabonning ketishini xohlamoqda. Sababi sifatida esa tajribali futbolchining o'z vakolat doirasidan tashqari texnik masalalarga aralashishga urinishi ko'rsatilmoqda.

Kelishmovchilik sabablari va tomonlarning munosabati

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Edouard Mendy bilan bog'liq bu vaziyat uning yashil maydondagi o'yiniga umuman aloqador emas. Gap futbolchining jamoadagi ayrim jarayonlarga yondashuvi haqida bormoqda. Shunga qaramay, hozircha bu ma'lumotlar faqatgina taxmin va mish-qasohlar darajasida qolmoqda.

Hozircha na Al-Ahli rahbariyati va na darvozabonning o'zi tomonlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri jiddiy mojaro borligini tasdiqlovchi rasmiy bayonot bilan chiqqani yo'q. Tomonlar sukut saqlamoqda, biroq parda ortidagi muzokaralar va muhokamalar davom etmoqda.

Futbolchining faolligi va transfer bozoridagi holat

Ma'lum bo'lishicha, Edouard Mendy yozgi transferlar oynasi vaqtida jamoaning ehtiyojlari hamda rejalarini muhokama qilish maqsadida Al-Ahli kiyinish xonasidagi tajribali yetakchilar bilan suhbatlar o'tkazgan. Uning bu qadamlari rahbariyatning ayrim vakillarida turlicha qarshiliklarni keltirib chiqargan ko'rinadi.

Saudiya Arabistoni futbol ligasining jadal rivojlanishi va transfer bozoridagi keskin raqobat fonida bunday ichki xabarlar klublar faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Edouard Mendyning kelgusi taqdiri yaqin kunlardagi rasmiy bayonotlar va muzokaralardan so'ng oydinlashishi kutilmoqda.

Edouard MendyAl-AhliSaudiya ArabistoniFutbol TransferiRoy Pedro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)