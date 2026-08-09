Al-Ahli va Edouard Mendy atrofida yuzaga kelgan vaziyat yoritildi
Al-Ahli darvozaboni Edouard Mendy joriy yozgi transferlar mavsumida klubni tark etishni xohlayotgani haqidagi xabarlar bilan kun tartibiga chiqdi. Klub sport direktori Roy Pedro futbolchining texnik masalalarga vakolatidan tashqari aralashgani sababli uning ketishini istayotgani aytilmoqda. Biroq tomonlar o'rtasida jiddiy mojaro borligi rasman tasdiqlanmagan va xabarlar hozircha taxmin hamda mish-qasohlar darajasida qolmoqda.
Saudiya Arabistonining Al-Ahli jamoasi darvozaboni Edouard Mendyning kelajagi joriy yozgi transferlar mavsumida asosiy muhokama markazlaridan biriga aylandi. Senegal terma jamoasi posboni klub bilan amaldagi shartnomasiga qaramay, jamoani tark etishni xohlayotgani haqida xabarlar tarqaldi va bu muxlislar e'tiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
So'nggi kunlarda klub ichki muhitida yuzaga kelgan ziddiyatlar va futbolchining jamoaviy masalalarga aralashuvi haqidagi mish-qasohlar keskin tus oldi. Xabarlarga ko'ra, Al-Ahli sport direktori Roy Pedro darvozabonning ketishini xohlamoqda. Sababi sifatida esa tajribali futbolchining o'z vakolat doirasidan tashqari texnik masalalarga aralashishga urinishi ko'rsatilmoqda.
Kelishmovchilik sabablari va tomonlarning munosabatiMutaxassislarning ta'kidlashicha, Edouard Mendy bilan bog'liq bu vaziyat uning yashil maydondagi o'yiniga umuman aloqador emas. Gap futbolchining jamoadagi ayrim jarayonlarga yondashuvi haqida bormoqda. Shunga qaramay, hozircha bu ma'lumotlar faqatgina taxmin va mish-qasohlar darajasida qolmoqda.
Hozircha na Al-Ahli rahbariyati va na darvozabonning o'zi tomonlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri jiddiy mojaro borligini tasdiqlovchi rasmiy bayonot bilan chiqqani yo'q. Tomonlar sukut saqlamoqda, biroq parda ortidagi muzokaralar va muhokamalar davom etmoqda.
Futbolchining faolligi va transfer bozoridagi holatMa'lum bo'lishicha, Edouard Mendy yozgi transferlar oynasi vaqtida jamoaning ehtiyojlari hamda rejalarini muhokama qilish maqsadida Al-Ahli kiyinish xonasidagi tajribali yetakchilar bilan suhbatlar o'tkazgan. Uning bu qadamlari rahbariyatning ayrim vakillarida turlicha qarshiliklarni keltirib chiqargan ko'rinadi.
Saudiya Arabistoni futbol ligasining jadal rivojlanishi va transfer bozoridagi keskin raqobat fonida bunday ichki xabarlar klublar faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Edouard Mendyning kelgusi taqdiri yaqin kunlardagi rasmiy bayonotlar va muzokaralardan so'ng oydinlashishi kutilmoqda.
…