Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!

·1·Sport
Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!

Saudiya Arabistoni Proligasida 6-tur bahslari muxlislarga haqiqiy futbol bayramini va navbatdagi tarixiy voqelikni taqdim etdi. Ar-Riyodda «An Nasr» klubi o‘z muxlislari qarshisida «Abha» jamoasini qabul qildi. Ange Postekoglu boshchiligidagi maydon egalari shiddatli hujumkor o‘yin namoyish etib, raqibini 2:1 hisobida taslim etdi. Biroq mazkur bellashuvning eng shov-shuvli nuqtasi — portugaliyalik afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronalduning navbatdagi fenomenal natijasi bo‘ldi. Jahon futboli tarixidagi eng yaxshi to‘purar yana to‘p kiritib, mislsiz dovonga yanada yaqinlashdi. Xo‘sh, «Al-Avval Park»dagi bahsda gollarni yana kimlar urdi, mehmonlar safidagi qaysi taniqli yulduz farqni qisqartirdi va «An Nasr»ning chempionlik yo‘lidagi imkoniyatlari qanday? Maqola oxirida esa asosiy intriga — 15 ochko jamg‘argan «An Nasr»ning turnir jadvalidagi yangi maqomi hamda Ronalduning 1000 talik marra sari yurishi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

Ronalduning 979-to‘pi va Al Hamdanning muhim goli

Ar-Riyodda kechgan bellashuv Postekoglu shogirdlarining to‘liq hududiy va kombinatsion ustunligi ostida boshlandi:

  • Ronaldudan yana bir shedevr: Bahsning 22-daqiqasida Krishtianu Ronaldu raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochdi (1:0); ushbu to‘p portugaliyalik yulduzning professional faoliyatidagi 979-rasmiy goli sifatida tarixga muhrlandi;

  • Al Hamdandan ustunlik: Ikkinchi bo‘limning 58-daqiqasida faol harakat qilgan Al Hamdan hisobdagi farqni ikkitaga oshirib, jamoasining g‘alabasini mustahkamladi (2:0);

  • Nabil Fekirning javobi: Mehmonlar taslim bo‘lishni istamadi — 75-daqiqada «Abha»ning mashhur fransiyalik yarimhimoyachisi Nabil Fekir hisobni qisqartirishga erishdi (2:1);

  • Ishonchli yakun: Qolgan daqiqalarda mezbonlar mudofaasi va darvozabon Bento sovuqqon harakat qilib, uchrashuv oxirigacha hisobni saqlab qoldi.

«Ronaldu har bir bahsda yuqori motivatsiya bilan maydonga tushadi. Uning har bir goli jamoamizga kuch bag‘ishlaydi va g‘alabalarimizni ta’minlaydi», — deya e’tirof etilmoqda uchrashuv tahlillarida.

Jamoaning maydonga tushgan asosiy tarkibi va o‘zgarishlar

Ange Postekoglu ushbu muhim 3 ochko uchun quyidagi kuchli tarkibni safga tortdi:

  • «An Nasr» tarkibi: Bento, Bushal, Mohamed Simakan, Inigo Martines, An Nosir (Al Najdi, 76), Anjelo, Al Haybari, Samu Kosta, Sadio Mane, Al Hamdan (Ayman Yahyo, 76), Krishtianu Ronaldu;

  • Taktik balans: Markazda Samu Kosta va Al Haybari to‘p nazoratini ushlab turgan bo‘lsa, hujum uchligida Mane, Ronaldu va Al Hamdan raqib himoyasini doimiy bosimda ushlab turdi.

Saudiya Proligasi turnir jadvalidagi vaziyat

Ko‘pchilik futbol muxlislarini qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng chempionlik poygasida qanday o‘zgarish yuz bergani va Ronalduning ulkan maqsadiga qancha qolganidir. Eng muhim xulosa shundaki, o‘z uyida qimmatli g‘alabaga erishgan «An Nasr» ochkolari sonini 15 taga yetkazib, musobaqa jadvalida ishonchli tarzda 2-o‘rinda bormoqda. Mag‘lubiyatga uchragan «Abha» esa atigi 1 ochko bilan musobaqa jadvalining eng quyi — 18-pog‘onasida qolmoqda. Boshqa tomondan esa, 979 ta gol marrasini zabt etgan Krishtianu Ronalduning futbol tarixida misli ko‘rilmagan 1000 talik cho‘qqiga yetishi uchun atigi 21 ta gol qoldi. Hujumchining bugungi sport formasi uning ushbu aqlbovar qilmas tarixiy natijani yaqin fursatda rasmiylashtirishini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 1000-golini aynan shu mavsumning o‘zidayoq ura oladimi? Ange Postekoglu qo‘l ostidagi yangilangan «An Nasr» bu yil Saudiya Proligasi chempionligini qo‘lga kiritishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli tarixini yangilayotgan ushbu qaynoq natija tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!

Saudiya ProligasiAn NasrKrishtianu RonalduAl-Ahli1000 golFutbolTurnir jadvali
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bunyodkor»ning kechagi mag‘lubiyatidan so‘ng Ivan Boshkovich bor haqiqatni ochdi«Bunyodkor»ning kechagi mag‘lubiyatidan so‘ng Ivan Boshkovich bor haqiqatni ochdiBugun, 06:43«Bunyodkor» tor-mor etilgach, Ro‘ziqul Berdiyev muhim bayonotlar berdi«Bunyodkor» tor-mor etilgach, Ro‘ziqul Berdiyev muhim bayonotlar berdiBugun, 06:39YECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondiYECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondiBugun, 06:34Lamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdiLamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdiKecha, 23:59«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:25Xavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdiXavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi