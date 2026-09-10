Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!
Saudiya Arabistoni Proligasida 6-tur bahslari muxlislarga haqiqiy futbol bayramini va navbatdagi tarixiy voqelikni taqdim etdi. Ar-Riyodda «An Nasr» klubi o‘z muxlislari qarshisida «Abha» jamoasini qabul qildi. Ange Postekoglu boshchiligidagi maydon egalari shiddatli hujumkor o‘yin namoyish etib, raqibini 2:1 hisobida taslim etdi. Biroq mazkur bellashuvning eng shov-shuvli nuqtasi — portugaliyalik afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronalduning navbatdagi fenomenal natijasi bo‘ldi. Jahon futboli tarixidagi eng yaxshi to‘purar yana to‘p kiritib, mislsiz dovonga yanada yaqinlashdi. Xo‘sh, «Al-Avval Park»dagi bahsda gollarni yana kimlar urdi, mehmonlar safidagi qaysi taniqli yulduz farqni qisqartirdi va «An Nasr»ning chempionlik yo‘lidagi imkoniyatlari qanday? Maqola oxirida esa asosiy intriga — 15 ochko jamg‘argan «An Nasr»ning turnir jadvalidagi yangi maqomi hamda Ronalduning 1000 talik marra sari yurishi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Ronalduning 979-to‘pi va Al Hamdanning muhim goli
Ar-Riyodda kechgan bellashuv Postekoglu shogirdlarining to‘liq hududiy va kombinatsion ustunligi ostida boshlandi:
Ronaldudan yana bir shedevr: Bahsning 22-daqiqasida Krishtianu Ronaldu raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochdi (1:0); ushbu to‘p portugaliyalik yulduzning professional faoliyatidagi 979-rasmiy goli sifatida tarixga muhrlandi;
Al Hamdandan ustunlik: Ikkinchi bo‘limning 58-daqiqasida faol harakat qilgan Al Hamdan hisobdagi farqni ikkitaga oshirib, jamoasining g‘alabasini mustahkamladi (2:0);
Nabil Fekirning javobi: Mehmonlar taslim bo‘lishni istamadi — 75-daqiqada «Abha»ning mashhur fransiyalik yarimhimoyachisi Nabil Fekir hisobni qisqartirishga erishdi (2:1);
Ishonchli yakun: Qolgan daqiqalarda mezbonlar mudofaasi va darvozabon Bento sovuqqon harakat qilib, uchrashuv oxirigacha hisobni saqlab qoldi.
«Ronaldu har bir bahsda yuqori motivatsiya bilan maydonga tushadi. Uning har bir goli jamoamizga kuch bag‘ishlaydi va g‘alabalarimizni ta’minlaydi», — deya e’tirof etilmoqda uchrashuv tahlillarida.
Jamoaning maydonga tushgan asosiy tarkibi va o‘zgarishlar
Ange Postekoglu ushbu muhim 3 ochko uchun quyidagi kuchli tarkibni safga tortdi:
«An Nasr» tarkibi: Bento, Bushal, Mohamed Simakan, Inigo Martines, An Nosir (Al Najdi, 76), Anjelo, Al Haybari, Samu Kosta, Sadio Mane, Al Hamdan (Ayman Yahyo, 76), Krishtianu Ronaldu;
Taktik balans: Markazda Samu Kosta va Al Haybari to‘p nazoratini ushlab turgan bo‘lsa, hujum uchligida Mane, Ronaldu va Al Hamdan raqib himoyasini doimiy bosimda ushlab turdi.
Saudiya Proligasi turnir jadvalidagi vaziyat
Ko‘pchilik futbol muxlislarini qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng chempionlik poygasida qanday o‘zgarish yuz bergani va Ronalduning ulkan maqsadiga qancha qolganidir. Eng muhim xulosa shundaki, o‘z uyida qimmatli g‘alabaga erishgan «An Nasr» ochkolari sonini 15 taga yetkazib, musobaqa jadvalida ishonchli tarzda 2-o‘rinda bormoqda. Mag‘lubiyatga uchragan «Abha» esa atigi 1 ochko bilan musobaqa jadvalining eng quyi — 18-pog‘onasida qolmoqda. Boshqa tomondan esa, 979 ta gol marrasini zabt etgan Krishtianu Ronalduning futbol tarixida misli ko‘rilmagan 1000 talik cho‘qqiga yetishi uchun atigi 21 ta gol qoldi. Hujumchining bugungi sport formasi uning ushbu aqlbovar qilmas tarixiy natijani yaqin fursatda rasmiylashtirishini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 1000-golini aynan shu mavsumning o‘zidayoq ura oladimi? Ange Postekoglu qo‘l ostidagi yangilangan «An Nasr» bu yil Saudiya Proligasi chempionligini qo‘lga kiritishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli tarixini yangilayotgan ushbu qaynoq natija tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!
…