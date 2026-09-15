«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Elit Chempionlar ligasining 1-turning markaziy bahsida Toshkentning «Paxtakor» klubi Saudiya Arabistonining «Al-Ahli» jamoasini mehmonda 1:1 hisobida durangga olib chiqdi.
- O‘yinning asosiy vaqtida «Paxtakor» hisobda oldinda borib, mezbonlarni mag‘lubiyat yoqasiga olib keldi, ammo «Al-Ahli» qo‘shimcha daqiqalarda gol urib, sharmandali mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
Osiyo Elit Chempionlar ligasining yangilangan umumiy bosqichi O‘zbekiston klublari uchun kutilmagan shiddat va olamshumul natijalar bilan boshlandi. Saudiya Arabistoni zaminida kechgan 1-turning eng markaziy bahslaridan birida Toshkentning «Paxtakor» klubi Jiddaning yulduzlarga to‘la giganti «Al-Ahli» maydonida mardonavor to‘p surib, 1:1 hisobida sensatsion durang qayd etdi. Saudiyaning mashhur «Asharq Al-Awsat» nashri xabariga ko‘ra, amalda g‘alabaga bir qadam qolgan «sherlar» raqibni chinakam shok holatiga tushirib qo‘ydi — mezbonlar sharmandali mag‘lubiyatdan faqatgina hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarda kiritilgan gol evaziga qutulib qoldi.
Ekspertlar «Al-Ahli»ning kuchsiz va tarqoq o‘yini bo‘yicha jiddiy bong urayotgan bir paytda, saudiyaliklar ustozi Marin Pushich tanqidlarni rad etib, jamoasi bahsni to‘liq nazorat qilgani va 20 dan ortiq zarba yo‘llaganini da’vo qilmoqda. Shu bilan birga, ushbu nufuzli turnirda O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan mamlakatning amaldagi chempioni «Neftchi» ham o‘z maydonida Iroqning «Eyr Fors» jamoasini 1:0 hisobida dog‘da qoldirib, yurtimiz klublarining Elit Chempionlar ligasidagi qudratini namoyish etdi. Xo‘sh, Marin Pushich va «Al-Ahli» hujumchilarining bayonotlari qanchalik asosli, «Paxtakor» Saudiya milliardlarini qaysi taktika evaziga to‘xtatib qoldi va oldinda bizni qanday muhim janglar kutmoqda?
«Sherlar»ning Jiddadagi jasorati va qo‘shimcha vaqtdagi drama
Saudiya Arabistonida kechgan keskin bahsning asosiy tafsilotlari:
G‘alabaga juda yaqin o‘yin: «Paxtakor» uchrashuvning asosiy vaqti davomida hisobda oldinda borib, mezbonlarni muqarrar mag‘lubiyat yoqasiga keltirib qo‘ydi;
Qo‘shimcha daqiqalardagi najot: «Al-Ahli» faqatgina hakam tomonidan qo‘shib berilgan kompensatsiya vaqtida to‘p kiritib, o‘z muxlislari qarshisidagi katta sharmandalikdan qutulib qoldi;
Ekspertlar tanqidi: Saudiya futboli tahlilchilari mahalliy grandning o‘yinida tizimli inqiroz borligini va «Paxtakor» raqibni taktik jihatdan to‘liq yutib ketganini ta’kidladi.
Marin Pushichning o‘zini oqlashi va 20 ta zarba bahsi
«Al-Ahli» bosh murabbiyining matbuot anjumanidagi xotirjam javoblari:
«Birinchi daqiqadan nazorat bizda edi»: Murabbiy «Asharq Al-Awsat» nashriga bergan intervyusida uchrashuvning startidan to yakuniga qadar maydonda faqat Jidda klubi hukmronlik qilganini ta’kidladi;
20 dan ortiq zarba: Pushichning so‘zlariga ko‘ra, jamoa raqib darvozasi sari 20 dan ziyod zarba yo‘llagan, biroq ularni golga aylantirish borasida oqsagan: «Biz har doim o‘yinda raqibdan yaxshiroq bo‘ldik va uchrashuv borishini nazorat qildik. Futbolchilarimdan faxrlanaman», — dedi u;
Al-Buraykanning e’tirozi: Saudiya klubi hujumchisi Firas Al-Buraykan ham ustozining fikriga qo‘shilib, jamoa 1:1 hisobidagi durangga emas, balki mutlaq g‘alabaga munosib o‘yin namoyish etganini iddao qildi;
Yangi frontga e’tibor: Saudiya klubi bor e’tiborini Elit OCHLdan Afrika-Osiyo-Tinch okeani kubogi doirasidagi muhim o‘yinga qaratmoqda, ularni oldinda Janubiy Afrikaning mashhur «Mamelodi Sandaunz» jamoasi kutib turibdi.
«Neftchi»dan g‘alabali qadam: O‘zbek futbolining Osiyodagi yurishi
Turnirning 1-turidagi boshqa bir qahramonlik:
«Neftchi» — «Eyr Fors» 1:0: O‘zbekistonning amaldagi chempioni Farg‘onada kechgan keskin bellashuvda Iroqning «Eyr Fors» klubini kichik 1:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi;
Qimmatli uch ochko: Farg‘onaliklar umumiy bosqichning ilk bahsidayoq muhim g‘alabani naqd qilib, turnir jadvalida yuqori pog‘onalarni band etdi;
Osiyo sahnasidagi raqobatbardoshlik: «Neftchi»ning g‘alabasi va «Paxtakor»ning Saudiyadagi durangi o‘zbek klublarining qit’aning eng boy va qudratli jamoalari bilan bemalol kuch sinasha olishini yana bir bor isbotladi.
O‘zbek jamoalarining Osiyo Elit Chempionlar ligasidagi bunday jangovar va dadil starti milliy futbolimizning yangi bosqichga chiqayotganining yorqin namunasidir.
Sizningcha, «Al-Ahli» ustozi Marin Pushichning «biz har tomonlama kuchli edik» degan bayonoti haqiqatga yaqinmi yoki «Paxtakor» Saudiya grandiga haqiqiy futbol darsini o‘tib qo‘ydimi? Umumiy bosqichda «Paxtakor» va «Neftchi» jamoalarimizdan qay biri keyingi bosqichga chiqish uchun ko‘proq imkoniyatga ega? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek klublarining qit’a maydonlaridagi ushbu jasorati haqidagi maqolani barcha futbol ixlosmandlariga faxr bilan ulashing
Izohlar 0
…