«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandi
Kataloniyaning «Barselona» klubi yangi mavsum oldidan an’anaviy tarzda o‘tkaziladigan Joan Gamper kubogi finalida Misrning mashhur «Al-Ahli» klubiga qarshi bahs olib bordi. Hans-Diter Flik shogirdlari shiddatli va keskin kechgan bellashuvda 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, bosh sovrinni o‘z muzeyida qoldirdi. Uchrashuvda kimlar porladi va g‘alaba qanday qo‘lga kiritildi?
Birinchi bo‘limdagi ikki zarba va ishonchli start
Uchrashuvni faol hujumlar bilan boshlagan «ko‘k-anorranglilar» 29-daqiqadayoq Hamza Abdelkarimning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi. Bo‘lim yakunlanishi arafasida esa jamoaning vaqtinchalik sardori Rafinya penaltini benuqson amalga oshirib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi.
Ikkinchi bo‘limning 53-daqiqasida misrliklar safida Zizo javob to‘pini kiritib, intrigani qaytargan bo‘lsa-da, «Barselona» himoyada ishonchli harakat qilib, g‘alabani saqlab qoldi.
Joan Gamper kubogi finali faktlari
Ko‘rsatkich
«Barselona» (Ispaniya)
«Al-Ahli» (Misr)
Yakuniy hisob
2
1
Gol mualliflari
Abdelkarim (29'), Rafinya (45' pen.)
Zizo (53')
Murabbiy
Hans-Diter Flik
—
Bosh sovrin
Joan Gamper kubogi g‘olibi
Kubok finalchisi
Tarkiblar va zaxiradan qo‘shilgan yulduzlar
«Barselona» asosiy tarkibi: Joan Garsiya, Erik Garsiya, Kunde, Espart, Jerar Martin, Balde, Bernal, Fermin Lopes, Rafinya, Lamin Yamal, Hamza Abdelkarim.
Zaxiradan tushganlar: Dani Olmo (46'), Gavi (63'), Voysex Shesni (73'), Karim Adeyemi (73'), Bisivu (73').
Mazkur g‘alaba «Barselona» uchun yangi mavsum rasmiy bahslari oldidan katta ruhiy turtki va chempionlik poydevori bo‘lib xizmat qiladi.
Sizningcha, Hans-Diter Flik qo‘l ostidagi yangilangan «Barselona» yangi mavsumda La Liga va YECHL bosh sovrinlarini qo‘lga kiritishga to‘liq tayyormi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barsa»ning barcha ashaddiy muxlislariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!
…