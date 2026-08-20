«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandi

·1·Sport
«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandi

Kataloniyaning «Barselona» klubi yangi mavsum oldidan an’anaviy tarzda o‘tkaziladigan Joan Gamper kubogi finalida Misrning mashhur «Al-Ahli» klubiga qarshi bahs olib bordi. Hans-Diter Flik shogirdlari shiddatli va keskin kechgan bellashuvda 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, bosh sovrinni o‘z muzeyida qoldirdi. Uchrashuvda kimlar porladi va g‘alaba qanday qo‘lga kiritildi?

Birinchi bo‘limdagi ikki zarba va ishonchli start

Uchrashuvni faol hujumlar bilan boshlagan «ko‘k-anorranglilar» 29-daqiqadayoq Hamza Abdelkarimning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi. Bo‘lim yakunlanishi arafasida esa jamoaning vaqtinchalik sardori Rafinya penaltini benuqson amalga oshirib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi.

Ikkinchi bo‘limning 53-daqiqasida misrliklar safida Zizo javob to‘pini kiritib, intrigani qaytargan bo‘lsa-da, «Barselona» himoyada ishonchli harakat qilib, g‘alabani saqlab qoldi.

Joan Gamper kubogi finali faktlari

Ko‘rsatkich

«Barselona» (Ispaniya)

«Al-Ahli» (Misr)

Yakuniy hisob

2

1

Gol mualliflari

Abdelkarim (29'), Rafinya (45' pen.)

Zizo (53')

Murabbiy

Hans-Diter Flik

Bosh sovrin

Joan Gamper kubogi g‘olibi

Kubok finalchisi

Tarkiblar va zaxiradan qo‘shilgan yulduzlar

  • «Barselona» asosiy tarkibi: Joan Garsiya, Erik Garsiya, Kunde, Espart, Jerar Martin, Balde, Bernal, Fermin Lopes, Rafinya, Lamin Yamal, Hamza Abdelkarim.

  • Zaxiradan tushganlar: Dani Olmo (46'), Gavi (63'), Voysex Shesni (73'), Karim Adeyemi (73'), Bisivu (73').

Mazkur g‘alaba «Barselona» uchun yangi mavsum rasmiy bahslari oldidan katta ruhiy turtki va chempionlik poydevori bo‘lib xizmat qiladi.

Sizningcha, Hans-Diter Flik qo‘l ostidagi yangilangan «Barselona» yangi mavsumda La Liga va YECHL bosh sovrinlarini qo‘lga kiritishga to‘liq tayyormi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barsa»ning barcha ashaddiy muxlislariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alamli mag‘lubiyat: «Sabah» YECHL pley-off bosqichida imkoniyatni boy berdiAlamli mag‘lubiyat: «Sabah» YECHL pley-off bosqichida imkoniyatni boy berdiBugun, 06:04«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdiBugun, 05:59Chelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildiChelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildiBugun, 02:37Barselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchiBarselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchiBugun, 02:33Barselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdiBarselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdiBugun, 02:19Diego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandiDiego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandiBugun, 01:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi