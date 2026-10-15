Xoffenxaym — Beshiktosh: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Xoffenxaym — Beshiktosh uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Xoffenxaym boshlang‘ich tarkibi: 1. Baumann O. (kapitan), 11. Asllani F., 7. Avdullaxu L., 13. Bernardo, 18. Burger V., 34. Soufal V., 14. Dagim A., 10. Glojek A., 5. Kabak O., 27. Kramarich A., 28. Machida K.
Xoffenxaym zaxiradagilari: 29. Abraxa N., 20. Konte B., 17. De Kat N., 15. Jandre V., 2. Granach R., 19. Lemperle T., 32. Lens K., 9. Myorshtedt M., 36. Petersson L., 37. Filipp L., 22. Prass A., 39. Rots M.
Xoffenxaym bosh murabbiyi: Ilser K.
Beshiktosh boshlang‘ich tarkibi: 1. Nyubel A., 12. Agbadu E., 29. Fakili I., 10. Kyokchyu O. (kapitan), 62. Murilo M., 4. Ndidi U., 9. O Xyon Gyu, 15. Olaitan Dj., 11. Uattara K., 53. Topchu E., 19. Trossard L.
Beshiktosh zaxiradagilari: 50. Akdag U., 80. Alemdar D., 70. Birdjan A. S., 22. Bulut T., 35. Djalo T., 8. Kayra Yilmaz K., 90. Kilichsoy S., 21. Miretti F., 6. Ozdjan S., 58. Ozdjan Y., 17. Poku E., 33. Yilmaz R.
Beshiktosh bosh murabbiyi: Italyano V.
Izohlar 0
…