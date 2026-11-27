«Beshiktosh» va «Xapoel» o‘rtasidagi o‘yin tribunadagi tartibsizlik sabab to‘xtatildi
Yevropa ligasi umumiy bosqichining 5-turidan o‘rin olgan Turkiyaning «Beshiktosh» hamda Isroilning «Xapoel» (Beer-Sheva) klublari o‘rtasidagi uchrashuv stadion tribunalarida yuzaga kelgan keskin tartibsizliklar tufayli 35 daqiqaga to‘xtatib qo‘yildi. Uzoq tanaffusdan so‘ng qayta davom ettirilgan bahsda Istanbul jamoasi 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Gruziyaga ko‘chirilgan o‘yin va tribunadagi to‘qnashuv
Neytral maydon sababi: Turkiya rasmiylarining iltimosiga ko‘ra, Isroil klubining xavfsizligini ta’minlash kafolati yo‘qligi sababli UEFA mazkur bellashuvni neytral hudud — Gruziyaga ko‘chirish haqida qaror qabul qilgan edi.
Mojaroning boshlanishi: Uchrashuvning 25-daqiqasida hisob 0:0 bo‘lib turgan bir paytda turkiyalik muxlislardan biri tribunada Falastin bayrog‘ini ko‘tardi. Stadion qo‘riqchilari bayroqni olib qo‘yishga uringanida, «Beshiktosh» ishqibozlari uni himoya qilish uchun ommaviy ravishda aralashdi.
Politsiya aralashuvi va tanaffus: Yuzaga kelgan tartibsizlik davomida muxlislar stadion o‘rindiqlarini sug‘urib olib, Gruziya politsiyasi xodimlari tomon uloqtira boshlashdi. Bunga javoban huquq-tartibot organlari ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz qo‘llashga majbur bo‘ldi, bosh hakam esa xavfsizlik nuqtayi nazaridan o‘yinni 35 daqiqaga to‘xtatdi.
Uchrashuv tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Musobaqa bosqichi
Yevropa ligasi, umumiy bosqich, 5-tur
Uchrashuv natijasi
«Beshiktosh» 2:1 «Xapoel» (Beer-Sheva)
O‘tkazilgan joy
Gruziya (UEFA qarori bilan neytral maydonga ko‘chirilgan)
To‘xtalish vaqti
25-daqiqada (hisob 0:0 paytida), tanaffus 35 daqiqa davom etdi
Sizningcha, UEFA ushbu voqealardan so‘ng «Beshiktosh» klubiga nisbatan qanday intizomiy jazo choralarini qo‘llashi mumkin?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futboli atrofidagi eng so‘nggi voqealarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…