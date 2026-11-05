Seltik — Beshiktosh: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Seltik — Beshiktosh uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Seltik boshlang‘ich tarkibi: 26. Djonston S., 22. Baur M., 20. Karter-Vikers K., 49. Forrest Dj., 9. Xog K., 3. Lotomba J., 42. Makgregor K. (kapitan), 8. Nigren B., 5. Skeyls L., 63. Tirni K., 17. Tunekti S.
Seltik zaxiradagilari: 51. Donovan K., 31. Duxan R., 11. Duran K., 23. Xassan X., 33. Makardl S., 14. Makkouen L., 47. Myurrey D., 19. Osmand S., 21. Oksleyd-Chemberlen A., 56. Ralston A., 1. Sinisalo V., 18. Sorensen O.
Seltik bosh murabbiyi: O'Nil Ma.
Beshiktosh boshlang‘ich tarkibi: 1. Nyubel A., 12. Agbadu E., 18. Cherni V., 62. Murilo M., 9. O Xyon Gyu, 15. Olaitan Dj., 11. Uattara K., 6. Ozdjan S., 17. Poku E., 53. Topchu E. (kapitan), 19. Trossard L.
Beshiktosh zaxiradagilari: 80. Alemdar D., 70. Birdjan A. S., 22. Bulut T., 35. Djalo T., 29. Fakili I., 8. Kayra Yilmaz K., 90. Kilichsoy S., 10. Kyokchyu O., 4. Ndidi U., 58. Ozdjan Y., 28. Vlaxovich D., 33. Yilmaz R.
Beshiktosh bosh murabbiyi: Italyano V.
Izohlar 0
…