Beshiktosh — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Beshiktosh — Kristal Pelas uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Beshiktosh boshlang‘ich tarkibi: 1. Nyubel A., 50. Akdag U., 22. Bulut T., 35. Djalo T., 29. Fakili I., 8. Kayra Yilmaz K., 21. Miretti F., 4. Ndidi U. (kapitan), 9. O Xyon Gyu, 11. Uattara K., 19. Trossard L.
Beshiktosh zaxiradagilari: 12. Agbadu E., 80. Alemdar D., 18. Cherni V., 90. Kilichsoy S., 62. Murilo M., 15. Olaitan Dj., 6. Ozdjan S., 58. Ozdjan Y., 17. Poku E., 53. Topchu E., 28. Vlaxovich D., 33. Yilmaz R.
Beshiktosh bosh murabbiyi: Italyano V.
Kristal Pelas boshlang‘ich tarkibi: 44. Benites V., 6. Kanvo J., 5. Disasi A., 18. Kamada D., 25. Xalayli A., 14. Mateta J., 11. Maknil D., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards K., 20. Uorton A. (kapitan).
Kristal Pelas zaxiradagilari: 21. Axanor X., 54. Benamar D., 81. Benetton L., 33. Chilvell B., 19. Xyuz U., 37. King G., 22. Larsen Y., 31. Mettyus R., 30. Mingesa O., 9. Nketia E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.
Kristal Pelas bosh murabbiyi: Seydj P.
Izohlar 0
…