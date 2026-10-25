Xoffenxaym — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Xoffenxaym — Bayer Leverkuzen uchrashuvi 25 oktyabr, 19:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Xoffenxaym boshlang‘ich tarkibi: 1. Baumann O., 11. Asllani F., 7. Avdullaxu L., 18. Burger V., 34. Soufal V., 14. Dagim A., 10. Glojek A., 5. Kabak O., 28. Machida K., 22. Prass A., 39. Rots M.
Xoffenxaym bosh murabbiyi: Ilser K.
Bayer Leverkuzen boshlang‘ich tarkibi: 1. Flekken M., 19. Diabi M., 6. Fernandes E., 24. Garsiya A., 3. Guterres M., 30. Maza I., 2. Medina F., 4. Kuansa Dj., 14. Shik P., 12. Tapsoba E., 23. Tella N.
Bayer Leverkuzen bosh murabbiyi: Martines K.
Jonli reportaj JONLI
45+2
Hakam hushtagi chalindi va birinchi bo‘lim o‘z nihoyasiga yetdi, futbolchilar kiyinish xonalariga yo‘l olishdi.
45
Asosiy vaqtga kamida 1 daqiqa qo‘shib beriladi.
45
Aleksandr Prass (Xoffenxaym) raqibini yiqitgani uchun ogohlantirildi. Daniel Zibert oson qaror qabul qilishiga to‘g‘ri keldi.
44
Adam Glojek (Xoffenxaym) tomonidan amalga oshirilgan uzatma qaytarildi.
43
Ibrohim Maza (Bayer Leverkuzen) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘xtatib qolgani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
42
Hakam o‘yinga o‘zgartirish kiritish vaqti kelganini bildirdi va Malik Tillman (Bayer Leverkuzen) Mussa Diabining o‘rniga maydonga tushadi.
41
Ozan Kabak (Xoffenxaym) jarima zarbasidan uzatilgan to‘pga yaxshi reaksiya bildirdi va jarima maydonchasi yaqinida hushyorlik ko‘rsatdi. U baland sakrab, boshi bilan zarba berdi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
40
Ezekiel Fernandes (Bayer Leverkuzen) hakam bilan bahslashgani uchun sariq kartochka oldi.
40
Aleksandr Prass (Xoffenxaym) qoidabuzarlik uchun jazolandi. Daniel Zibert vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
38
Adam Glojek (Xoffenxaym) jarima maydoni ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va zarba berdi. To‘p darvozabondan o‘tib ketdi, ammo o‘ng ustunga tegib, maydonni tark etdi.
35
Koki Machida (Xoffenxaym) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi, himoyachini aldab o‘tdi va jarima maydonchasi tashqarisidan yo‘llagan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
32
Oliver Baumann (Xoffenxaym) ajoyib uzun pas orqali golli vaziyat yaratishga urindi, ammo uning uzatmasi to‘sib qolindi.
29
Qanday katta imkoniyat! Patrik Shik (Bayer Leverkuzen) jarima maydoni ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va to‘pni darvoza to‘sinidan ancha yuqoriga tepib yubordi.
28
Xoffenxaym futbolchilarining hech biri burchak zarbasidan uzatilgan to‘pga yeta olmadi, chunki uzatma juda kuchli chiqdi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
28
Leon Avdullaxu (Xoffenxaym) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi uni ajoyib tarzda qaytarib qoldi.
26
Fisnik Aslani (Xoffenxaym) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo to‘p undan olib qo‘yildi.
23
Behuda urinish! Leon Avdullaxu (Xoffenxaym) qaytgan to‘pni egallab, jarima maydonchasi chizig‘igacha yetib bordi, ammo uning zarbasi kuchsiz chiqdi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
23
Endi statistikaga nazar tashlashimiz mumkin, darvozaga aniq yo‘llangan zarbalar hisobi 2:0.
23
Adam Dagim (Xoffenxaym) yon chiziq yaqinidan jarima maydonchasiga to‘pni uzatdi, ammo u kutganidek zarba bera olmadi va yaxshi tashkillashtirilgan himoya to‘pni uzoqlashtirdi.
23
Leon Avdullaxu (Xoffenxaym) oldinga qarab uzatma berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi.
21
Daniyel Zibert Adam Dagim (Xoffenxaym) tomonidan sodir etilgan taktik qoidabuzarlik sababli o‘yinni to‘xtatdi.
16
Xoffenxaym burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan Mark Flekken (Bayer Leverkuzen) xavfni bartaraf etdi.
15
Vladimir Soufal (Xoffenxaym) tomonidan amalga oshirilgan xavfli burchak zarbasi himoyachilar tomonidan bartaraf etildi.
13
Leon Avdullaxu (Xoffenxaym) aniq uzatmani qabul qilib oldi va jarima maydoni ichida zarba berish uchun yetarlicha vaqtga ega bo‘ldi, u to‘pni darvozaning o‘ng ustuni tomon yo‘lladi. Mark Flekken uning niyatini payqadi va ajoyib seyv bilan golga yo‘l qo‘ymadi.
11
Xoffenxaym o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pni nazorat qilishmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
6
Patrik Shik (Bayer Leverkuzen) yuqoriga sakrash uchun yetarlicha bo‘sh joy topdi va boshi bilan zarba berdi, ammo to‘p o‘ng ustundan ancha uzoqqa ketdi. Juda omadsiz urinish.
5
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) himoyachilardan biri to‘pni yaxshi qaytarganidan so‘ng burchak zarbasini amalga oshirish uchun yo‘l oldi.
4
Fakundo Medina (Bayer Leverkuzen) uzatmani qabul qilib oldi, ammo uning jarima maydonchasi tashqarisidan yo‘llagan zarbasi to‘sib qolindi. Bayer Leverkuzen burchak zarbasini amalga oshiradi.
3
Bayer Leverkuzen ajoyib uzatmalar va harakatlarni namoyish etmoqda, ular yangi hujum imkoniyatini yaratish uchun qisqa paslar bilan to‘pni bir-biriga oshirishmoqda.
2
Adam Glojek bo‘sh hududga chiqib bordi va Fisnik Aslanidan (Xoffenxaym) juda aniq uzatilgan uzun pasni qabul qilib oldi.
1
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
19:30
O‘yinni Bayer Leverkuzen boshlab beradi.
19:30
Bugungi o‘yinni Daniel Zibert boshqarib boradi.
19:30
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
19:30
Bugungi to‘qnashuvning daqiqama-daqiqa matnli sharhiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Maroqli hordiq tilaymiz.
Izohlar 0
…