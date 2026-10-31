Verder Bremen — Xoffenxaym: tarkiblar va jonli matn

45+3⏱
Hakam birinchi bo‘lim tugaganini bildiruvchi hushtagini chaldi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalariga yo‘l olishmoqda.
45+2
Verder Bremen burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
45+1
Verder Bremen burchak zarbasidan to‘pni markazga uzatdi, ammo uzatma juda kuchli chiqdi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
45
Asosiy vaqtga kamida 2 daqiqa qo‘shib beriladi.
45
Adam Glojek (Xoffenxaym) jarima maydonchasi ichiga uzatilgan chiroyli to‘pni o‘ng ustun tomonga qarata boshi bilan yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri ajoyib reaksiya ko‘rsatib, o‘z vaqtida to‘pga to‘sqinlik qildi.
44
Hoffenhaym ayni damda bir yoki ikki teginishda uzatmalar almashish orqali o‘yinni to‘liq nazorat qilmoqda. O‘yinchilar o‘rtasida ajoyib uyg‘unlik kuzatilmoqda.
40
Marko Gryull (Verder Bremen) yakkaxon yurish qildi, ammo raqib himoyachisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
38
Adam Glojek (Xoffenxaym)ning kuchsiz zarbasini Karl Xey osonlik bilan qaytardi. U uzatmadan keyin to‘pga yaxshi zarba berdi, ammo biroz noaniq harakat qildi va to‘p darvozaning o‘rtasiga pastlab yo‘naldi, natijada darvozabon uni bemalol egallab oldi.
34
Vauter Burger (Xoffenxaym) burchakdan jarima maydonchasi ichiga kuchli uzatmani amalga oshirdi, ammo to‘p himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
32
Qanday ajoyib zarba! Fisnik Aslani (Xoffenxaym) uzoq masofadan darvozani nishonga olishga qaror qildi. To‘pga juda yaxshi zarba bergan bo‘lsa-da, u chap ustun yonidan bir necha dyuym farq bilan o‘tib ketdi. Biz ajoyib golning guvohi bo‘lishimiz mumkin edi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Verder Bremen darvozasidan zarba bilan o‘yinni boshlaydi.
32
Xoffenxaym futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular raqib himoyasidagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
31
To‘pga egalik qilish foizi – 43:57.
30
Xoffenxaym ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda. Ular to‘pni bir-biriga bekamu-ko‘st uzatishmoqda, ammo yakunda himoyachilardan biri to‘pni ilib oldi. To‘p yon chiziq ortiga chiqib ketdi va Xoffenxaym autdan o‘yinni boshlaydi.
27
Xoffenxaym kichik maydonda bir nechta qisqa uzatmalarni amalga oshirib, o‘yinni nazorat qilmoqda. Endi ular xatoga yo‘l qo‘yib, to‘pni boy berishdi va vaziyat butunlay o‘zgarib ketdi.
26
Xoffenxaym futbolchilari zarba berish imkoniyatini yaratish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
25
Xoffenxaym aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini nazorat qilmoqda.
24
Qanday ajoyib gol bo‘lishi mumkin edi! Niklas Fyullkrug (Verder Bremen) jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi va birinchi urinishdayoq chiroyli zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan bir necha dyuym farq bilan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Xoffenxaym darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
19
Xoffenxaym o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pni nazorat qilishmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
16🔁
Bosh murabbiy majburiy o‘zgarish qilishga qaror qildi va jarohat olgan Mitchell Vayzer (Verder Bremen) maydonni oqsoqlangan holda tark etdi, uning o‘rniga Eren Dinkchi maydonga tushdi.
14✚
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Mitchell Vayzer (Verder Bremen) jarohat oldi va maydonga shifokorlar kirib kelishi kerak.
12
Marko Gryull (Verder Bremen) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi.
8
Xoffenxaym futbolchilari qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
7
Burchak zarbasi. Andrey Kramarich (Xoffenxaym) to‘pni jarima maydonchasiga uzatishga tayyorlanmoqda.
7
O‘yin juda zerikarli kechmoqda, Xoffenxaym futbolchilari to‘pni bir-biriga uzatish bilan cheklanishmoqda. Biroq hech narsa abadiy emas, nihoyat ular xatoga yo‘l qo‘yishdi va raqibga to‘pni egallab olish imkonini berishdi.
3
Verder Bremen to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir-biriga pas uzatib, hujum qilish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
1
Verder Bremen to‘pni nazorat qilmoqda va hozircha tiki-taka uslubidagi uzatmalarni namoyish etmoqda.
1⏱
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
19:30
O‘yinni Xoffenxaym boshlab beradi.
19:30
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Tobias Rayxel.
19:30
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilamiz. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
19:30
Xurmatli muxlislar, jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shunday ekan, joylashib oling va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
Izohlar 0
…