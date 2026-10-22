Xoffenxaym — Lion: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Xoffenxaym — Lion uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Xoffenxaym boshlang‘ich tarkibi: 1. Baumann O. (kapitan), 34. Soufal V., 2. Granach R., 5. Kabak O., 39. Rots M., 27. Kramarich A., 20. Konte B., 7. Avdullaxu L., 22. Prass A., 19. Lemperle T., 14. Dagim A.
Xoffenxaym zaxiradagilari: 29. Abraxa N., 11. Asllani F., 13. Bernardo, 18. Burger V., 15. Jandre V., 10. Glojek A., 47. Lassig V., 32. Lens K., 28. Machida K., 9. Myorshtedt M., 36. Petersson L., 37. Filipp L.
Xoffenxaym bosh murabbiyi: Ilser K.
Lion boshlang‘ich tarkibi: 1. Greyf D., 37. Kango S., 22. Mata K. (kapitan), 20. Baxer F., 21. Klyuyvert R., 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 99. Nartey N., 26. Budash K., 45. Ximbert R., 11. Nakamura K.
Lion zaxiradagilari: 16. Abner Vinisius, 13. Atekame Z., 25. Bengi J., 40. Deskamp R., 24. Dyuranvil J., 38. Garsiya A., 85. Kamara N., 18. Mera K., 23. Morton T., 19. Niakate M., 7. Nuama E., 8. Tolisso K.
Lion bosh murabbiyi: Fonseka P.
Izohlar 0
…