Xoffenxaym — Lion: tarkiblar va jonli matn

·34·Sport
Xoffenxaym — Lion: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi XoffenxaymLion uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Xoffenxaym boshlang‘ich tarkibi: 1. Baumann O. (kapitan), 34. Soufal V., 2. Granach R., 5. Kabak O., 39. Rots M., 27. Kramarich A., 20. Konte B., 7. Avdullaxu L., 22. Prass A., 19. Lemperle T., 14. Dagim A.

Xoffenxaym zaxiradagilari: 29. Abraxa N., 11. Asllani F., 13. Bernardo, 18. Burger V., 15. Jandre V., 10. Glojek A., 47. Lassig V., 32. Lens K., 28. Machida K., 9. Myorshtedt M., 36. Petersson L., 37. Filipp L.

Xoffenxaym bosh murabbiyi: Ilser K.

Lion boshlang‘ich tarkibi: 1. Greyf D., 37. Kango S., 22. Mata K. (kapitan), 20. Baxer F., 21. Klyuyvert R., 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 99. Nartey N., 26. Budash K., 45. Ximbert R., 11. Nakamura K.

Lion zaxiradagilari: 16. Abner Vinisius, 13. Atekame Z., 25. Bengi J., 40. Deskamp R., 24. Dyuranvil J., 38. Garsiya A., 85. Kamara N., 18. Mera K., 23. Morton T., 19. Niakate M., 7. Nuama E., 8. Tolisso K.

Lion bosh murabbiyi: Fonseka P.

Jonli reportaj1-0 JONLI
45+9
Hakamning hushtagi yangradi va birinchi bo‘lim o‘z nihoyasiga yetdi, futbolchilar esa kiyinish xonalariga yo‘l olishdi.
45+41-0
Andrey Kramarich (Xoffenxaym) darvozabon qaytargan to‘pga olti metrlik maydon ichida birinchi bo‘lib yetib keldi va boshi bilan zarba berdi. U to‘pni darvoza to‘rining yuqori qismiga joylab qo‘ydi va hisobni 1:0 ko‘rinishiga keltirdi.
45
O‘yinga 8 daqiqa qo‘shib berildi.
44
Xoffenxaym burchak zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi.
44
Halil Umut Meler vaziyatni aniq ko‘rib turibdi va Ruben Klyuyvert (Lion) tomonidan qoidabuzarlik sodir etilganini qayd etdi.
39
Kail Budash (Lion) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni bemalol uzoqlashtirishdi.
38
Lion burchak zarbasini ishlab oldi. Ularning raqiblari navbatdagi hujum xavfiga duch kelishadi.
37
Kail Budash (Lion) gol urishga yaqin kelgandi, ammo u bu vaziyatdan unumliroq foydalanishi kerak edi. Uning yaqin masofadan yo‘llagan kuchsiz zarbasi Oliver Baumanning qo‘llariga borib tushdi.
37
Mats Rots (Xoffenxaym) burchak zarbasini amalga oshiradi.
36
Andrey Kramarich (Xoffenxaym) darvoza tomon zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qolgani sababli u nishonga yetmadi. Xoffenxaym burchak zarbasini amalga oshiradi.
36
Vladimir Soufal (Xoffenxaym) burchak zarbasini amalga oshiradi.
34
Adam Dagim (Xoffenxaym) aniq uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi, ammo himoyachilardan biri undan to‘pni olib qo‘ydi. Ajoyib himoya.
31🔁
Paulu Fonseka majburiy o‘zgarishga qo‘l urdi. Stiv Kango jarohati sababli o‘yinni davom ettira olmaydi, uning o‘rniga Noam Kamara (Lion) maydonga tushdi.
22
Xoffenxaym burchak zarbasini amalga oshiradi.
21
Xoffenxaym tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasi Lion darvozaboni Dominik Greyf tomonidan bartaraf etildi. Xoffenxaym burchak zarbasi ishlab oldi. Ular jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni yo‘llashmoqda.
19
Dominik Greyf (Lion) o‘zini yaxshi his qilmoqda va o‘yinni davom ettirishga tayyor.
17
Dominik Greyf (Lion) jarohat olib maydonda yotibdi va hakam tibbiy yordam ko‘rsatilishi uchun o‘yinni to‘xtatdi.
16
Vladimir Soufal (Xoffenxaym) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan so‘ng to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
14
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan ajoyib to‘sish tufayli Xoffenxaymning burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmadi.
13
Aleksandr Prass (Xoffenxaym) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning pastki o‘ng burchagini nishonga olib zarba berdi, ammo Dominik Greyf ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi. Bosh hakam va uning yordamchisi Xoffenxaym foydasiga burchak zarbasi belgilanganini ishora qilishdi.
13
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Xoffenxaym burchak zarbasini amalga oshiradi.
10
Keyto Nakamura (Lion) burchak zarbasini jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo Oliver Baumann to‘pni ushlab oldi va xavfni bartaraf etdi.
9🟨
Hoffenhaym - Lion. Hisob: 0-0. Mats Rots (Hoffenhaym) biroz avvalroq sodir etgan qoidabuzarligi uchun hakamdan sariq kartochka oldi.
7
Remi Imber (Lion) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo to‘p undan olib qo‘yildi.
5
Ozan Kabak (Xoffenxaym) Aleksandr Prassga ajoyib uzatma berdi va u darvoza tomon olg‘a intilmoqda.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
00:01
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Xoffenxaym o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinning bosh hakami Xalil Umut Meler bo‘ladi.
00:00
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishishingiz mumkin.
00:00
Salom va bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor yangiliklarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
XoffenxaymLionYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xoffenxaym — Beshiktosh: tarkiblar va jonli matnXoffenxaym — Beshiktosh: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Lion — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnLion — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33B. Myonxengladbax — Xoffenxaym: tarkiblar va jonli matnB. Myonxengladbax — Xoffenxaym: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:33Lion — Nays: tarkiblar va jonli matnLion — Nays: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 23:47«Lans» bir kishi kam bo‘lib qolgan dramatik bahsda «Lion»ni mag‘lub etdi«Lans» bir kishi kam bo‘lib qolgan dramatik bahsda «Lion»ni mag‘lub etdi10 oktabr 06:50Fransiyada “Lion” peshqadamga aylandi, “Monako” esa sensatsion tarzda mag‘lub bo‘ldiFransiyada “Lion” peshqadamga aylandi, “Monako” esa sensatsion tarzda mag‘lub bo‘ldi19 oktabr 06:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi