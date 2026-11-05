Kristal Pelas — Xoffenxaym: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Kristal Pelas — Xoffenxaym uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Kristal Pelas boshlang‘ich tarkibi: 1. Xenderson D. (kapitan), 21. Axanor X., 6. Kanvo J., 18. Kamada D., 25. Xalayli A., 14. Mateta J., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards K., 23. Timber K., 20. Uorton A.
Kristal Pelas zaxiradagilari: 81. Benetton L., 44. Benites V., 65. Kalembo N., 22. Larsen Y., 11. Maknil D., 30. Mingesa O., 9. Nketia E., 24. Osorio D., 43. Uilyams S.
Kristal Pelas bosh murabbiyi: Seydj P.
Xoffenxaym boshlang‘ich tarkibi: 1. Baumann O. (kapitan), 29. Abraxa N., 11. Asllani F., 7. Avdullaxu L., 18. Burger V., 5. Kabak O., 27. Kramarich A., 19. Lemperle T., 28. Machida K., 22. Prass A., 39. Rots M.
Xoffenxaym zaxiradagilari: 13. Bernardo, 14. Dagim A., 4. Dulich S., 46. Filds J., 47. Lassig V., 32. Lens K., 36. Petersson L., 37. Filipp L., 45. Poller T., 49. Vagenbax L.
Xoffenxaym bosh murabbiyi: Ilser K.
Izohlar 0
…