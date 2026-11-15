Daniyadan uchralgan mag‘lubiyat va yetakchining safdan chiqishi: Portugaliyada katta yo‘qotish
Millatlar ligasi guruh bosqichi doirasida Daniya terma jamoasiga qarshi kechgan o‘yin Portugaliya uchun og‘ir mag‘lubiyat va katta yo‘qotishlar bilan yakunlandi. Kutilmaganda 1:4 hisobida mag‘lub bo‘lgan portugaliyaliklar safida yetakchi yarim himoyachi Bernardu Silva jarohat olib, jamoa yig‘inini erta tark etdi. Bu haqda AS nashri xabar berdi.
Daniya bilan o‘yin va olingan jarohat
Skandinavlarga qarshi kechgan murosasiz uchrashuv davomida Bernardu Silva shikastlangan. Bellashuv tugagach, tajribali xavbek zudlik bilan chuqur tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilgan va shifokorlar unda jarohat borligini tasdiqlashgan. Hozircha futbolchining safga qaytish muddati va jarohatning aniq xususiyati klub hamda terma jamoa tomonidan rasman oshkor etilmagan.
Vaziyat va ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
So‘nggi o‘yin natijasi
Daniya — Portugaliya 4:1 (Millatlar ligasi)
Jarohat olgan futbolchi
Bernardu Silva («Real Madrid» yarim himoyachisi)
O‘tkazib yuboriladigan bahs
Uelsga qarshi o‘yin (17 noyabr, seyshanba)
Guruhdagi holat
Portugaliya so‘nggi tur oldidan birinchi o‘rinni saqlab turibdi
Uelsga qarshi o‘yin oldidan yo‘qotish
Salomatligi bilan bog‘liq muammolar kelib chiqqani sababli, Bernardu Silva Portugaliya terma jamoasiga Millatlar ligasi guruh bosqichining so‘nggi turida yordam bera olmaydi. Portugaliyaliklar seshanba kuni, 17 noyabr sanasida Uels terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi.
Ta’kidlash joizki, oxirgi tur oldidan muvaffaqiyatsizlikka qaramay, Portugaliya terma jamoasi hamon o‘z guruhida birinchi o‘rinni egallab turibdi. Biroq yetakchi futbolchining jarohat olib, klub tarkibiga qaytishi muxlislar va murabbiylar shtabini tashvishga solmoqda.
Sizningcha, Bernardu Silvaning yo‘qligi Portugaliya terma jamoasining kelajakdagi o‘yinlariga qanchalik ta’sir qiladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…