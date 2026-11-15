Daniyadan uchralgan mag‘lubiyat va yetakchining safdan chiqishi: Portugaliyada katta yo‘qotish

1 daqiqa o'qish15
Daniyadan uchralgan mag‘lubiyat va yetakchining safdan chiqishi: Portugaliyada katta yo‘qotish

Millatlar ligasi guruh bosqichi doirasida Daniya terma jamoasiga qarshi kechgan o‘yin Portugaliya uchun og‘ir mag‘lubiyat va katta yo‘qotishlar bilan yakunlandi. Kutilmaganda 1:4 hisobida mag‘lub bo‘lgan portugaliyaliklar safida yetakchi yarim himoyachi Bernardu Silva jarohat olib, jamoa yig‘inini erta tark etdi. Bu haqda AS nashri xabar berdi.

Daniya bilan o‘yin va olingan jarohat

Skandinavlarga qarshi kechgan murosasiz uchrashuv davomida Bernardu Silva shikastlangan. Bellashuv tugagach, tajribali xavbek zudlik bilan chuqur tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilgan va shifokorlar unda jarohat borligini tasdiqlashgan. Hozircha futbolchining safga qaytish muddati va jarohatning aniq xususiyati klub hamda terma jamoa tomonidan rasman oshkor etilmagan.

Vaziyat va ko‘rsatkichlar

Tafsilotlar

So‘nggi o‘yin natijasi

Daniya — Portugaliya 4:1 (Millatlar ligasi)

Jarohat olgan futbolchi

Bernardu Silva («Real Madrid» yarim himoyachisi)

O‘tkazib yuboriladigan bahs

Uelsga qarshi o‘yin (17 noyabr, seyshanba)

Guruhdagi holat

Portugaliya so‘nggi tur oldidan birinchi o‘rinni saqlab turibdi

Uelsga qarshi o‘yin oldidan yo‘qotish

Salomatligi bilan bog‘liq muammolar kelib chiqqani sababli, Bernardu Silva Portugaliya terma jamoasiga Millatlar ligasi guruh bosqichining so‘nggi turida yordam bera olmaydi. Portugaliyaliklar seshanba kuni, 17 noyabr sanasida Uels terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi.

Ta’kidlash joizki, oxirgi tur oldidan muvaffaqiyatsizlikka qaramay, Portugaliya terma jamoasi hamon o‘z guruhida birinchi o‘rinni egallab turibdi. Biroq yetakchi futbolchining jarohat olib, klub tarkibiga qaytishi muxlislar va murabbiylar shtabini tashvishga solmoqda.

Sizningcha, Bernardu Silvaning yo‘qligi Portugaliya terma jamoasining kelajakdagi o‘yinlariga qanchalik ta’sir qiladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari