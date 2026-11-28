Bernardu Silva «Real Madrid»da jamoadoshlari va murabbiylar ishonchini qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid» yarim himoyachisi Bernardu Silva o'zining professional va insoniy fazilatlari bilan klubdagi murabbiylar hamda jamoadoshlarining yuksak hurmatiga sazovor bo'ldi.
- AS nashriga ko'ra, 32 yoshli portugaliyalik futbolchi kiyinish xonasida jamoani ruhlantiruvchi yetakchi sifatida e'tirof etilmoqda.
- Sobiq «Manchester Siti» a'zosi o'yin amaliyoti kamaygan vaziyatlarda ham norozilik bildirmay, o'z ustida ishlashda davom etayotganini kamtarlik bilan tan olgan.
Madridning «Real» klubi yarim himoyachisi Bernardu Silva Ispaniya poytaxtida nafaqat maydondagi harakatlari, balki yuksak insoniy fazilatlari bilan ham jamoadoshlari va murabbiylar shtabining alohida e’tirofiga sazovor bo‘lmoqda. Bu haqda Ispaniyaning AS nashri xabar berdi.
Kiyinish xonasidagi yetakchilik va o‘z ustida ishlash
«Qirollik klubi» futbolchilari 32 yoshli portugaliyalik hamkasblari haqida so‘z yuritar ekan, to‘p unda bo‘lganida o‘zlarini mutlaqo xotirjam his qilishlarini ta’kidlashmoqda. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi sobiq «Manchester Siti» a’zosini kiyinish xonasida boshqalarni ruhlantiruvchi, qo‘llab-quvvatlovchi haqiqiy yetakchi sifatida baholamoqda.
Manba ma’lumotiga ko‘ra, Bernardu Silva o‘yin amaliyoti kamaygan paytlarda ham hech qanday norozilik bildirmagan. Aksincha, u yaqinlari davrasida o‘z ustida yanada ko‘proq ishlashi zarurligini aytib, hozircha asosiy tarkibdagi raqobatchilari o‘zlarini undan yaxshiroq namoyon etayotganini kamtarlik bilan tan olgan.
Bernardu Silvaning «Real»dagi roli va asosiy jihatlar
Yo‘nalish
Tafsilotlar
Futbolchi va yoshi
Bernardu Silva (32 yosh, «Manchester Siti» sobiq yarim himoyachisi)
Jamoadoshlari bahosi
To‘p unda bo‘lganida maydonda mutlaqo xotirjamlik his qilishadi
Kiyinish xonasidagi o‘rni
Boshqalarni ruhlantiruvchi va qo‘llab-quvvatlovchi yetakchi
Raqobatga munosabati
Zaxirada qolgan paytlari norozilik bildirmay, o‘z ustida ko‘proq ishlash kerakligini tan olgan
Manba
AS (Ispaniya)
Sizningcha, Bernardu Silvaning bunday tajribasi va kamtarligi «Real Madrid»ga mavsumning hal qiluvchi pallasida sovrinlar yutishda qanchalik yordam beradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya La Ligasi hamda «Real Madrid» atrofidagi eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…