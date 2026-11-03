Hayratlanarli o‘zgarish: Bernardu Silva Mourino taktikasining asosiy kalitiga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino 32 yoshli yarim himoyachi Bernardu Silvani qanotdan markazga o‘tkazib, jamoaning o‘yin uslubini tubdan o‘zgartirdi.
- Yangi pozitsiyada Silva to‘p nazorati va tempni boshqarish orqali Orelen Tchuameniga erkinlik berib, himoyadan hujumga o‘tishda asosiy bog‘lovchi halqaga aylandi.
- Portugaliyalik futbolchi «Barselona»ga qarshi o‘yinda Pedri va Rodri kabi raqiblarni bloklab, jamoasining muhim g‘alabasida hal qiluvchi rol o‘ynadi.
Madridning «Real» klubi safiga yozgi transfer oynasida shov-shuvli tarzda kelib qo‘shilgan Bernardu Silva jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanib bormoqda. 32 yoshli portugaliyalik yarim himoyachining jamoadagi nufuzi kun sayin oshib borayotgani uning maydondagi vazifasi tubdan o‘zgartirilgani bilan izohlanmoqda.
«Qirollik klubi» ustozi Joze Mourino tajribali pleymeykerni an’anaviy hujumkor qanotdan markazga — maydonning bir oz orqaroq chizig‘iga o‘tkazish orqali butun jamoa o‘yinini yangi bosqichga olib chiqdi.
Mourinoning taktik yurishi: «Chuqur pleymeyker» va to‘p nazorati
Murabbiylar shtabi tomonidan Silvaga yuklatilgan yangi funksiyalar Madrid klubining o‘yin uslubida bir qator ijobiy o‘zgarishlarni yuzaga keltirdi:
To‘p nazorati va tempni boshqarish: Bernardu Silvaning maydon markazida pastroqda o‘ynashi «Real»ga to‘pni ishonchli nazorat qilish va hujumlarni sifatli, bosqichma-bosqich qurish imkoniyatini yaratmoqda;
Tchuameni uchun erkinlik: Silvaning to‘p bilan mukammal ishlashi va paslarni aniq yetkazib berishi Orelen Tchuamenining yelkasidagi ortiqcha bosimni kamaytirdi. Natijada fransuz yarim himoyachisi maydonda erkinroq harakat qilib, raqib qarshi hujumlarini ertaroq to‘xtatishga muvaffaq bo‘lmoqda;
O‘yin intellekti: Portugaliyalik yulduz o‘z tajribasi va maydonni ko‘rish qobiliyati bilan to‘pni tezkorlik bilan himoyadan hujumga o‘tkazuvchi asosiy bog‘lovchi halqa vazifasini bajarmoqda.
«El-Klasiko»dagi qahramonlik: Pedri va Rodriga qarshi beqiyos kurash
Silvaning Mourino tizimidagi hal qiluvchi figura ekani, ayniqsa, «Barselona»ga qarshi kechgan murosasiz klassik to‘qnashuvda to‘liq namoyon bo‘ldi:
Himoyadagi tinimsiz mehnat: Hujumkor yarim himoyachi bo‘lishiga qaramay, Silva himoyalanish paytida qora ishlarni ham qoyilmaqom bajarishini isbotladi;
Markazdagi bloklash: Kataloniyaliklarning markaziy chizig‘i yetakchilari — Rodri va Pedriga qarshi qattiq kurash olib borgan Bernardu Silva raqibning hujum uyushtirish yo‘llarini bloklab, muhim g‘alabada hal qiluvchi rol o‘ynadi;
Asosiy tayanch: Ushbu o‘yindan so‘ng futbol ekspertlari va klub ichidagi manbalar Silvani «Real»ning eng almashtirib bo‘lmas asosiy figurasi sifatida e’tirof etishmoqda.
«Manchester Siti»dagi muvaffaqiyatli yillardan so‘ng faoliyatida yangi sahifa ochgan 32 yoshli yulduz Mourino qo‘l ostida o‘z tajribasi va sovuqqonligi bilan Yevropa futbolida hali ham eng yuqori saviyada ekanini isbotlashda davom etmoqda.
Izohlar 0
…