Hayratlanarli o‘zgarish: Bernardu Silva Mourino taktikasining asosiy kalitiga aylandi

·58·Sport
Hayratlanarli o‘zgarish: Bernardu Silva Mourino taktikasining asosiy kalitiga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino 32 yoshli yarim himoyachi Bernardu Silvani qanotdan markazga o‘tkazib, jamoaning o‘yin uslubini tubdan o‘zgartirdi.
  • Yangi pozitsiyada Silva to‘p nazorati va tempni boshqarish orqali Orelen Tchuameniga erkinlik berib, himoyadan hujumga o‘tishda asosiy bog‘lovchi halqaga aylandi.
  • Portugaliyalik futbolchi «Barselona»ga qarshi o‘yinda Pedri va Rodri kabi raqiblarni bloklab, jamoasining muhim g‘alabasida hal qiluvchi rol o‘ynadi.

Madridning «Real» klubi safiga yozgi transfer oynasida shov-shuvli tarzda kelib qo‘shilgan Bernardu Silva jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanib bormoqda. 32 yoshli portugaliyalik yarim himoyachining jamoadagi nufuzi kun sayin oshib borayotgani uning maydondagi vazifasi tubdan o‘zgartirilgani bilan izohlanmoqda.

«Qirollik klubi» ustozi Joze Mourino tajribali pleymeykerni an’anaviy hujumkor qanotdan markazga — maydonning bir oz orqaroq chizig‘iga o‘tkazish orqali butun jamoa o‘yinini yangi bosqichga olib chiqdi.

Mourinoning taktik yurishi: «Chuqur pleymeyker» va to‘p nazorati

Murabbiylar shtabi tomonidan Silvaga yuklatilgan yangi funksiyalar Madrid klubining o‘yin uslubida bir qator ijobiy o‘zgarishlarni yuzaga keltirdi:

  • To‘p nazorati va tempni boshqarish: Bernardu Silvaning maydon markazida pastroqda o‘ynashi «Real»ga to‘pni ishonchli nazorat qilish va hujumlarni sifatli, bosqichma-bosqich qurish imkoniyatini yaratmoqda;

  • Tchuameni uchun erkinlik: Silvaning to‘p bilan mukammal ishlashi va paslarni aniq yetkazib berishi Orelen Tchuamenining yelkasidagi ortiqcha bosimni kamaytirdi. Natijada fransuz yarim himoyachisi maydonda erkinroq harakat qilib, raqib qarshi hujumlarini ertaroq to‘xtatishga muvaffaq bo‘lmoqda;

  • O‘yin intellekti: Portugaliyalik yulduz o‘z tajribasi va maydonni ko‘rish qobiliyati bilan to‘pni tezkorlik bilan himoyadan hujumga o‘tkazuvchi asosiy bog‘lovchi halqa vazifasini bajarmoqda.

«El-Klasiko»dagi qahramonlik: Pedri va Rodriga qarshi beqiyos kurash

Silvaning Mourino tizimidagi hal qiluvchi figura ekani, ayniqsa, «Barselona»ga qarshi kechgan murosasiz klassik to‘qnashuvda to‘liq namoyon bo‘ldi:

  • Himoyadagi tinimsiz mehnat: Hujumkor yarim himoyachi bo‘lishiga qaramay, Silva himoyalanish paytida qora ishlarni ham qoyilmaqom bajarishini isbotladi;

  • Markazdagi bloklash: Kataloniyaliklarning markaziy chizig‘i yetakchilari — Rodri va Pedriga qarshi qattiq kurash olib borgan Bernardu Silva raqibning hujum uyushtirish yo‘llarini bloklab, muhim g‘alabada hal qiluvchi rol o‘ynadi;

  • Asosiy tayanch: Ushbu o‘yindan so‘ng futbol ekspertlari va klub ichidagi manbalar Silvani «Real»ning eng almashtirib bo‘lmas asosiy figurasi sifatida e’tirof etishmoqda.

«Manchester Siti»dagi muvaffaqiyatli yillardan so‘ng faoliyatida yangi sahifa ochgan 32 yoshli yulduz Mourino qo‘l ostida o‘z tajribasi va sovuqqonligi bilan Yevropa futbolida hali ham eng yuqori saviyada ekanini isbotlashda davom etmoqda.

Real MadridBernardu SilvaJoze MourinoEl-Klasiko
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?28 oktabr 08:10Rodri “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat sababini aytdi — “Barselona”ga nima yetishmadi?Rodri “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat sababini aytdi — “Barselona”ga nima yetishmadi?28 oktabr 09:11“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida27 oktabr 14:21“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)26 oktabr 06:52«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?25 oktabr 17:33100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar25 oktabr 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi