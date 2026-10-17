Xaver Tebas «Real»ni natsistlar propagandasida aybladi — Madrid iste’fo talab qilmoqda

·17·Sport
Xaver Tebas «Real»ni natsistlar propagandasida aybladi — Madrid iste’fo talab qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • La Liga prezidenti Xaver Tebas «Real»
  • Madrid klubini o‘zini doim jabrlanuvchi qilib ko‘rsatish va ma’lumotlarni saralab uzatish orqali fashistlar Germaniyasining Yozef Gebbels qo‘llagan uslublariga o‘xshash targ‘ibot olib borishda aybladi.
  • Ushbu og‘ir ayblovlarga javoban «Real»
  • Madrid klubi Tebasni iste’foga chiqishga chaqirib, uning taqqoslashlarini ma’naviy jihatdan jirkanch va nomaqbul deb atadi.

Ispaniya futbolida mojarolar yangi, misli ko‘rilmagan siyosiy va axloqiy chegaralarni bosib o‘tdi. La Liga prezidenti Xaver Tebas Madridning «Real» klubi rahbariyati hamda uning rasmiy media resurslariga nisbatan og‘ir va shov-shuvli ayblovlarni ilgari surdi.

Tebas «qirollik klubi» olib borayotgan axboriy siyosat va jamoatchilik fikrini boshqarish usullarini fashistlar Germaniyasining mashhur targ‘ibot vaziri Yozef Gebbels qo‘llagan uslublarga qiyosladi.

Tebasning keskin ayblovlari: «Real» o‘zini doim jabrlanuvchi qilib ko‘rsatadi»

La Liga rahbari Madrid klubining axboriy taktikasini ochiqchasiga tanqid ostiga oldi:

  • Ma’lumotlarni saralab uzatish: Tebasning ta’kidlashicha, klub rahbariyati va uning telekanali (Real Madrid TV) faqat o‘z manfaatlariga mos keladigan vaziyatlarni tanlab olib, ommaga bir tomonlama talqin qilmoqda;

  • «Dushman obrazi» va soxta adolatsizlik: Klub atrofida muttasil adolatsizlik haqida qayta-qayta gapirib, tashqi «dushman obrazi»ni sun’iy ravishda yaratish siyosati yuritilayotgani aytildi;

  • Gebbels propagandasiga tenglashtirish: La Liga prezidenti madridliklar qo‘llayotgan bu uslubni fashistlar rejimi targ‘ibot mashinasining asosiy qoidalariga o‘xshatdi;

  • Qurbon niqobi: Tebasning fikricha, «Real» har qanday bahsli holatda o‘zini doimo jabrlanuvchi va qurbon sifatida ko‘rsatishga odatlanib qolgan.

«Real» Madridning javobi: Zudlik bilan iste’fo talabi

Bunday og‘ir taqqoslash va haqoratli ayblovlar Madrid grandi tomonidan javobsiz qoldirilmadi:

  • Favqulodda rasmiy bayonot: «Real» zudlik bilan rasmiy saytida keskin javob xatini e’lon qilib, Yevropa futboli rahbariyatida turgan shaxsning klubni natsistik rejim usullari bilan qiyoslashini ma’naviy jihatdan jirkanch va nomaqbul deb atadi;

  • Lavozimdan ketish talabi: Klub Xaver Tebasdan La Liga prezidentligi va Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi vitse-prezidentligi lavozimlaridan zudlik bilan iste’foga chiqishni talab qildi.

Ispaniya futboli rahbari va mamlakatning eng yirik klubi o‘rtasidagi bu ochiq adovat tizimni chuqur boshqaruv inqiroziga yetaklamoqda.

Xaver TebasReal MadridLa LigaGebbels
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» La Liga rahbari Xaver Tebasdan zudlik bilan iste’foga chiqishni talab qildi«Real» La Liga rahbari Xaver Tebasdan zudlik bilan iste’foga chiqishni talab qildiBugun 06:59«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...16 sentabr 15:21«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqdaKecha 07:14Dani Karvaxal kutilmaganda «Xetafe» bilan shartnoma imzoladiDani Karvaxal kutilmaganda «Xetafe» bilan shartnoma imzoladi13 oktabr 19:25Raqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radiRaqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radi11 oktabr 11:58Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?10 oktabr 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...