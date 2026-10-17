Xaver Tebas «Real»ni natsistlar propagandasida aybladi — Madrid iste’fo talab qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- La Liga prezidenti Xaver Tebas «Real»
- Madrid klubini o‘zini doim jabrlanuvchi qilib ko‘rsatish va ma’lumotlarni saralab uzatish orqali fashistlar Germaniyasining Yozef Gebbels qo‘llagan uslublariga o‘xshash targ‘ibot olib borishda aybladi.
- Ushbu og‘ir ayblovlarga javoban «Real»
- Madrid klubi Tebasni iste’foga chiqishga chaqirib, uning taqqoslashlarini ma’naviy jihatdan jirkanch va nomaqbul deb atadi.
Ispaniya futbolida mojarolar yangi, misli ko‘rilmagan siyosiy va axloqiy chegaralarni bosib o‘tdi. La Liga prezidenti Xaver Tebas Madridning «Real» klubi rahbariyati hamda uning rasmiy media resurslariga nisbatan og‘ir va shov-shuvli ayblovlarni ilgari surdi.
Tebas «qirollik klubi» olib borayotgan axboriy siyosat va jamoatchilik fikrini boshqarish usullarini fashistlar Germaniyasining mashhur targ‘ibot vaziri Yozef Gebbels qo‘llagan uslublarga qiyosladi.
Tebasning keskin ayblovlari: «Real» o‘zini doim jabrlanuvchi qilib ko‘rsatadi»
La Liga rahbari Madrid klubining axboriy taktikasini ochiqchasiga tanqid ostiga oldi:
Ma’lumotlarni saralab uzatish: Tebasning ta’kidlashicha, klub rahbariyati va uning telekanali (Real Madrid TV) faqat o‘z manfaatlariga mos keladigan vaziyatlarni tanlab olib, ommaga bir tomonlama talqin qilmoqda;
«Dushman obrazi» va soxta adolatsizlik: Klub atrofida muttasil adolatsizlik haqida qayta-qayta gapirib, tashqi «dushman obrazi»ni sun’iy ravishda yaratish siyosati yuritilayotgani aytildi;
Gebbels propagandasiga tenglashtirish: La Liga prezidenti madridliklar qo‘llayotgan bu uslubni fashistlar rejimi targ‘ibot mashinasining asosiy qoidalariga o‘xshatdi;
Qurbon niqobi: Tebasning fikricha, «Real» har qanday bahsli holatda o‘zini doimo jabrlanuvchi va qurbon sifatida ko‘rsatishga odatlanib qolgan.
«Real» Madridning javobi: Zudlik bilan iste’fo talabi
Bunday og‘ir taqqoslash va haqoratli ayblovlar Madrid grandi tomonidan javobsiz qoldirilmadi:
Favqulodda rasmiy bayonot: «Real» zudlik bilan rasmiy saytida keskin javob xatini e’lon qilib, Yevropa futboli rahbariyatida turgan shaxsning klubni natsistik rejim usullari bilan qiyoslashini ma’naviy jihatdan jirkanch va nomaqbul deb atadi;
Lavozimdan ketish talabi: Klub Xaver Tebasdan La Liga prezidentligi va Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi vitse-prezidentligi lavozimlaridan zudlik bilan iste’foga chiqishni talab qildi.
Ispaniya futboli rahbari va mamlakatning eng yirik klubi o‘rtasidagi bu ochiq adovat tizimni chuqur boshqaruv inqiroziga yetaklamoqda.
Izohlar 0
…