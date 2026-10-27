“Chin dildan afsusdaman”: Mbappe va La Liga rahbari Xitoy xalqidan rasman uzr so‘radi

·6·Sport
“Chin dildan afsusdaman”: Mbappe va La Liga rahbari Xitoy xalqidan rasman uzr so‘radi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappe internet-memlar haqidagi o‘ylamay aytilgan so‘zlari uchun Xitoy xalqidan rasman uzr so‘radi.
  • Ushbu mojaro ortidan Eastroc Beverage va Mengniu Dairy kompaniyalari futbolchi bilan tuzilgan millionlab dollarlik shartnomalarni bekor qildi, CCTV esa unga oid barcha materiallarni efirdan olib tashladi.
  • Vaziyatning jiddiyligi sababli La Liga prezidenti Xaver Tebas ham Xitoy jamoatchiligidan uzr so‘rashga majbur bo‘ldi.

Fransiya terma jamoasi va Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe internet-memlar haqidagi beo‘ylovchi so‘zlari ortidan Xitoyda yuzaga kelgan yirik xalqaro mojaro bo‘yicha rasmiy bayonot berib, butun Xitoy xalqidan kechirim so‘radi.

Futbol yulduzining chiqishi ortidan Xitoy bozoridagi ko‘p million dollarlik reklama shartnomalari bekor qilingan, davlat televideniyesi (CCTV) uni media maydondan butunlay o‘chirgan va vaziyatga hatto Ispaniya La Ligasi rahbariyati ham aralashishga majbur bo‘lgan edi.

«Bunday niyatim bo‘lmagan»: Mbappening rasmiy uzrnomasi

Futbolchi o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Xitoy xalqi va milliy qadriyatlariga hurmatini bildirib, samimiy pushaymonligini izhor etdi:

  • O‘ylamay aytilgan so‘zlar tanqidi: «Yaqinda bergan intervyumda men haqimdagi internet-memlarga munosabat bildirgan edim. Mening sharhim o‘ylamay aytilgan bo‘lib, hozir tushunib turibmanki, u Xitoyda va butun dunyo bo‘ylab yashovchi xitoyliklarning ko‘pchiligiga og‘ir botgan»;

  • Chin dildan afsuslanish: «So‘zlarimdan ranjiganlarning barchasidan uzr so‘rayman. Mening mutlaqo bunday yomon niyatim bo‘lmagan. Xitoy xalqi va uning boy tarixini chuqur hurmat qilaman va bo‘lib o‘tgan voqelikdan chin dildan afsusdaman», — deya ta’kidladi futbolchi;

  • La Liga prezidentining aralashuvi: Mojaro faqat bir futbolchi chegarasidan chiqib, Ispaniya chempionatining Osiyodagi strategik manfaatlariga xavf sola boshlagach, La Liga prezidenti Xaver Tebas ham shaxsan Xitoy jamoatchiligidan Mbappening so‘zlari keltirib chiqargan ranjishlar uchun rasman uzr so‘radi.

Hazildan boshlangan boykot: Mojaro oqibatlari qay darajada jiddiy bo‘ldi?

Mbappening memlar haqidagi yengiltak kinoyasi bir necha kun ichida ulkan tijoriy va siyosiy muammoga aylangan edi:

  • Kompaniyalar shartnomani uzdi: Ichimlik giganti Eastroc Beverage va oziq-ovqat magnati Mengniu Dairy futbolchi bilan tuzilgan millionlab dollarlik hamkorlikni «nol toqat» shiori ostida bir kunda bekor qildi;

  • CCTV'dan ma’lumotlar o‘chirildi: Xitoy Markaziy televideniyesining barcha rasmiy yangilik va media ilovalari Mbappega tegishli bo‘lgan barcha foto, video va matnli materiallarni o‘z platformalaridan tozalab tashladi;

  • Milliy sezgirlik: G‘arb manbalariga ko‘ra, futbolchi kulgili deb atagan mem Xitoy tarixidagi muhim siyosiy arboblardan birining qiyofasiga bog‘liq bo‘lib, mahalliy aholi tomonidan tarix va davlatchilik sha’nini toptash deb baholangan.

Kilian Mbappe mojarosi: Xronologiya va ko‘rilgan choralar

Yo‘nalish

Sodir bo‘lgan voqea va choralar

Asosiy sabab

Memlar haqidagi intervyuda Xitoy tarixiy siyosiy arbobi ustidan kulish

Birinchi zarba

Yirik Xitoy kompaniyalari (Eastroc, Mengniu va b.) hamkorlikni to‘xtatdi

Davlat darajasidagi boykot

Xitoy Markaziy televideniyesi (CCTV) Mbappe haqidagi kontentni o‘chirdi

Futbolchi munosabati

Rasmiy uzr so‘radi: «So‘zim o‘ylamay aytilgan, chin dildan afsusdaman»

La Liga rahbariyati

Xaver Tebas Xitoy xalqiga rasmiy hamdardlik va uzr yo‘lladi

Kutilayotgan natija

Uzrnomadan so‘ng munosabatlar va reklama bozorlari qayta tiklanishi mumkin

Kilian MbappeLa LigaCCTVXaver Tebas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?23 sentabr 12:48Xaver Tebas «Real»ni natsistlar propagandasida aybladi — Madrid iste’fo talab qilmoqdaXaver Tebas «Real»ni natsistlar propagandasida aybladi — Madrid iste’fo talab qilmoqda17 oktabr 09:00«Real» La Liga rahbari Xaver Tebasdan zudlik bilan iste’foga chiqishni talab qildi«Real» La Liga rahbari Xaver Tebasdan zudlik bilan iste’foga chiqishni talab qildi17 oktabr 06:59«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...16 sentabr 15:21Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?5 oktabr 18:41Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda2 oktabr 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi