“Chin dildan afsusdaman”: Mbappe va La Liga rahbari Xitoy xalqidan rasman uzr so‘radi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappe internet-memlar haqidagi o‘ylamay aytilgan so‘zlari uchun Xitoy xalqidan rasman uzr so‘radi.
- Ushbu mojaro ortidan Eastroc Beverage va Mengniu Dairy kompaniyalari futbolchi bilan tuzilgan millionlab dollarlik shartnomalarni bekor qildi, CCTV esa unga oid barcha materiallarni efirdan olib tashladi.
- Vaziyatning jiddiyligi sababli La Liga prezidenti Xaver Tebas ham Xitoy jamoatchiligidan uzr so‘rashga majbur bo‘ldi.
Fransiya terma jamoasi va Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe internet-memlar haqidagi beo‘ylovchi so‘zlari ortidan Xitoyda yuzaga kelgan yirik xalqaro mojaro bo‘yicha rasmiy bayonot berib, butun Xitoy xalqidan kechirim so‘radi.
Futbol yulduzining chiqishi ortidan Xitoy bozoridagi ko‘p million dollarlik reklama shartnomalari bekor qilingan, davlat televideniyesi (CCTV) uni media maydondan butunlay o‘chirgan va vaziyatga hatto Ispaniya La Ligasi rahbariyati ham aralashishga majbur bo‘lgan edi.
«Bunday niyatim bo‘lmagan»: Mbappening rasmiy uzrnomasi
Futbolchi o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Xitoy xalqi va milliy qadriyatlariga hurmatini bildirib, samimiy pushaymonligini izhor etdi:
O‘ylamay aytilgan so‘zlar tanqidi: «Yaqinda bergan intervyumda men haqimdagi internet-memlarga munosabat bildirgan edim. Mening sharhim o‘ylamay aytilgan bo‘lib, hozir tushunib turibmanki, u Xitoyda va butun dunyo bo‘ylab yashovchi xitoyliklarning ko‘pchiligiga og‘ir botgan»;
Chin dildan afsuslanish: «So‘zlarimdan ranjiganlarning barchasidan uzr so‘rayman. Mening mutlaqo bunday yomon niyatim bo‘lmagan. Xitoy xalqi va uning boy tarixini chuqur hurmat qilaman va bo‘lib o‘tgan voqelikdan chin dildan afsusdaman», — deya ta’kidladi futbolchi;
La Liga prezidentining aralashuvi: Mojaro faqat bir futbolchi chegarasidan chiqib, Ispaniya chempionatining Osiyodagi strategik manfaatlariga xavf sola boshlagach, La Liga prezidenti Xaver Tebas ham shaxsan Xitoy jamoatchiligidan Mbappening so‘zlari keltirib chiqargan ranjishlar uchun rasman uzr so‘radi.
Hazildan boshlangan boykot: Mojaro oqibatlari qay darajada jiddiy bo‘ldi?
Mbappening memlar haqidagi yengiltak kinoyasi bir necha kun ichida ulkan tijoriy va siyosiy muammoga aylangan edi:
Kompaniyalar shartnomani uzdi: Ichimlik giganti Eastroc Beverage va oziq-ovqat magnati Mengniu Dairy futbolchi bilan tuzilgan millionlab dollarlik hamkorlikni «nol toqat» shiori ostida bir kunda bekor qildi;
CCTV'dan ma’lumotlar o‘chirildi: Xitoy Markaziy televideniyesining barcha rasmiy yangilik va media ilovalari Mbappega tegishli bo‘lgan barcha foto, video va matnli materiallarni o‘z platformalaridan tozalab tashladi;
Milliy sezgirlik: G‘arb manbalariga ko‘ra, futbolchi kulgili deb atagan mem Xitoy tarixidagi muhim siyosiy arboblardan birining qiyofasiga bog‘liq bo‘lib, mahalliy aholi tomonidan tarix va davlatchilik sha’nini toptash deb baholangan.
Kilian Mbappe mojarosi: Xronologiya va ko‘rilgan choralar
Yo‘nalish
Sodir bo‘lgan voqea va choralar
Asosiy sabab
Memlar haqidagi intervyuda Xitoy tarixiy siyosiy arbobi ustidan kulish
Birinchi zarba
Yirik Xitoy kompaniyalari (Eastroc, Mengniu va b.) hamkorlikni to‘xtatdi
Davlat darajasidagi boykot
Xitoy Markaziy televideniyesi (CCTV) Mbappe haqidagi kontentni o‘chirdi
Futbolchi munosabati
Rasmiy uzr so‘radi: «So‘zim o‘ylamay aytilgan, chin dildan afsusdaman»
La Liga rahbariyati
Xaver Tebas Xitoy xalqiga rasmiy hamdardlik va uzr yo‘lladi
Kutilayotgan natija
Uzrnomadan so‘ng munosabatlar va reklama bozorlari qayta tiklanishi mumkin
Izohlar 0
…