«Santyago Bernabeu»da sensatsiya: «Real Madrid» o‘z maydonida «Alaves»ga mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 14-turida «Real Madrid» o‘z maydonida «Alaves» klubiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
- Mehmonlar safida Mariano va Peres gol urgan bo‘lsa, madridliklar safida Kilian Mbappe hisobni qisqartirishga muvaffaq bo‘ldi.
- Uchrashuvning 89-daqiqasida Jud Bellinghem ikkinchi sariq kartochkani olib, maydondan chetlatildi.
- Ushbu mag‘lubiyatdan keyin 33 ochkoga ega «Real Madrid» turnir jadvalida 3-o‘rinda qoldi, «Alaves» esa 19 ochko bilan 8-pog‘onaga ko‘tarildi.
Ispaniya La Ligasining 14-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Alaves»ni qabul qildi. Kutilmaganda bahs mehmonlarning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.
Sobiq futbolchi Marianoning goli va Bellinghemning chetlatilishi
Uchrashuvning birinchi bo‘limida «qaymoqranglilar»ning sobiq hujumchisi Mariano 22-daqiqada hisobni ochib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘limda ham «Alaves» hujumkorlikni davom ettirdi va 61-daqiqada Peres oradagi farqni ikkitaga oshirdi.
69-daqiqada Kilian Mbappe gol urib, «Real»ni o‘yinga qaytargan bo‘lsa-da, madridliklar mag‘lubiyatdan qutulib qola olishmadi. Boz ustiga, 89-daqiqada Jud Bellinghem ikkinchi sariq kartochkani olib, maydondan chetlatildi.
Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng «Real Madrid» 33 ochko bilan turnir jadvalining 3-pog‘onasida qoldi. Muhim uch ochkoni qo‘lga kiritgan «Alaves» esa ochkolari sonini 19 taga yetkazib, 8-o‘ringa ko‘tarildi.
Uchrashuv qaydnomasi va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va tur
Ispaniya La Ligasi, 14-tur
Uchrashuv va natija
«Real Madrid» — «Alaves» 1:2
Gollar
Kilian Mbappe (69') — Mariano (22'), Peres (61')
Ogohlantirishlar
Mourinio (45+1'), Konate (74'), Bellinghem (75') — Sivera (74'), Selu (75'), Otto (78')
Chetlatish
Jud Bellinghem (89', ikkinchi sariq kartochka)
Turnir jadvalidagi holat
«Real Madrid» — 33 ochko (3-o‘rin); «Alaves» — 19 ochko (8-o‘rin)
«Real Madrid» tarkibi
Kurtua, Kukurelya, Konate, Heysen, Valverde, Chuameni (Silva, 46), Brahim Dias (Dimomande, 46), Guler (Espi, 60), Bellinghem, Vinisius, Mbappe
«Alaves» tarkibi
Sivera, Rebbax (Valentin, 64), Peres (Manyas, 77), Tenalya, Koski, Otto, Denis Suares (Gevara, 59), Ibanes (Diallo, 64), Blanko, Mariano (Enrikes, 77), Antonio Martines
Sizningcha, «Santyago Bernabeu»dagi ushbu kutilmagan mag‘lubiyat va Jud Bellinghemning qizil kartochkasi «Real Madrid»ning chempionlik poygasidagi imkoniyatlariga qanday ta’sir qiladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya La Ligasi hamda «Real Madrid» atrofidagi eng shov-shuvli voqealarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…