Mourino «Alaves»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng hakamlar va raqib taktikasini tanqid qildi
Ispaniya La Ligasining 14-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Alaves»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berganidan so‘ng «qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida ishtirok etib, mag‘lubiyat sabablari, raqibning vaqt cho‘zishi va hakamlik borasida keskin fikrlar bildirdi.
«Bizga raqib jarima maydonida faollik yetishmadi»
Portugaliyalik mutaxassis uchrashuv davomida to‘p nazorati «Real» tomonida bo‘lganini, biroq zich himoyalangan raqib mudofaasini yorib o‘tish uchun bo‘sh hududlar topilmaganini ta’kidladi:
«Biz zich himoyalangan va to‘pni egallab olgach, uzatmalar orqali o‘yin qurishga intilmagan jamoaga qarshi o‘ynadik. Ularning maqsadi hujumchilarga uzun paslar berish va qarshi hujumlar uyushtirish edi. Bizga esa raqib jarima maydonida faollik yetishmadi.
To‘p nazoratida ustunlik qildik, ammo bo‘sh hududlarni topa olmadik. Bernardu Silva va Arda Guler — o‘xshash uslubda o‘ynaydigan futbolchilar. Shu sababli hujumda o‘zgarish qilishga qaror qildim.
Kike Flores o‘z rejasini amalga oshirdi. Bu biz uchun kutilmagan holat emas edi. Kecha aynan shunday himoyaviy futbolga qarshi o‘ynash uchun mashg‘ulot o‘tkazgandik».
Maydonga tashlangan to‘plar va hakamga e’tiroz
Mourino «Alaves» bosh murabbiyi Kike Sanches Floresni tanlagan taktikasi bilan tabriklagan holda, o‘yin davomida maydonga tashlangan ortiqcha to‘plar va hakamning bunga munosabatini keskin qoraladi:
«Ularga hakamning vaqt cho‘zish holatlariga ko‘z yumgani qo‘l keldi. Ular ikki marta maydonga to‘p tashlashdi. Qoidaga ko‘ra, murabbiylar shtabi vakillaridan biri shunday qilsa, bosh murabbiy qizil kartochka olishi kerak.
Kikeni tanlagan taktikasi bilan tabriklayman. Faqat maydonga to‘p tashlash bilan bog‘liq xunuk xatti-harakatni tanqid qilishim mumkin. Hozir futbolda hech kim bunday qilmaydi».
«Bu hakam o‘z hokimiyatini namoyish etishni yaxshi ko‘radi»
Shuningdek, Joze Mourino 89-daqiqada Jud Bellinghemning maydondan chetlatilishiga to‘xtalar ekan, aynan ushbu hakam «Real» yulduzlariga muntazam qizil kartochka ko‘rsatib kelayotganini eslatib o‘tdi:
«Bellinghemning chetlatilishi? Ikki mavsum avval bu hakam Mbappeni, o‘tgan mavsum Vinisiusni, bu mavsum esa Bellinghemni maydondan chetlatdi. Ko‘ramiz, kelasi mavsum Kurtuani ham chetlatarmikan.
Bu hakam o‘z hokimiyatini namoyish etishni yaxshi ko‘radi. Hakam tufayli mag‘lub bo‘ldik demoqchi emasman. Lekin Mbappening libosidan tortgan raqib sariq kartochka olmaganidan jahlim chiqdi», — dedi Joze Mourino.
Joze Mourino bayonotining asosiy nuqtalari
Mavzu yo‘nalishi
Murabbiyning pozitsiyasi
O‘yin va tarkib qarorlari
To‘p nazorati ustun bo‘lsa-da, raqib jarima maydonida faollik yetishmadi; Bernardu Silva va Arda Guler o‘xshash uslubda o‘ynagani uchun hujumda o‘zgarish qilindi
«Alaves» va Kike Flores
Raqibning zich himoya va qarshi hujum taktikasini e’tirof etdi, biroq maydonga ikki marta to‘p tashlab vaqt cho‘zilganini tanqid qildi
Hakamlik va qizil kartochka
Hakam avvalroq Mbappe va Vinisiusni, endi esa Bellinghemni chetlatganini eslatib, uning hokimiyatparastligini tanqid qildi («Kelasi mavsum Kurtuani ham chetlatarmikan»)
Sizningcha, Joze Mourinoning hakamlik va raqibning vaqt cho‘zishi borasidagi e’tirozlari o‘rinlimi yoki «Real Madrid» o‘z maydonidagi mag‘lubiyat sababini o‘z o‘yinidan izlashi kerakmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya La Ligasi hamda Joze Mourinoning shov-shuvli bayonotlarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…