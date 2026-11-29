Mourino «Real»ning «Alaves»dan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng o‘z xatolarini tan oldi
Ispaniya La Ligasidagi navbatdagi tur bahsida «Real Madrid» o‘z maydonida «Alaves»ga 1:2 hisobida kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi. O‘yindan so‘ng «qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourino mag‘lubiyat uchun to‘liq javobgarlikni o‘z zimmasiga olishini ma’lum qildi va tanlangan tarkib bo‘yicha qarorlarini izohladi.
«Jamoa biroz sust o‘ynadi»
Portugaliyalik mutaxassis uchrashuv davomida futbolchilar yetarlicha faol bo‘lmaganini, biroq tarkibda rotatsiya qilmagani ularning charchoq alomatlarida ko‘ringanini e’tirof etdi:
«Menga jamoa biroz sust o‘ynagandek tuyuldi. Biroq futbolchilarni dam oldirish uchun ko‘p o‘zgarish qilsangiz, bu natija bermaslik xavfi bor. Shu bois men jamoa tuzilishiga daxl qilgim kelmadi. Barcha qarorlar va javobgarlik mening zimmamda», — dedi Joze Mourino.
Murabbiyning ushbu qarori va jamoaning sust o‘yini natijasida «Real» o‘z maydonida raqibdan ikkita gol o‘tkazib yubordi va ochko yo‘qotdi. Ushbu kutilmagan mag‘lubiyat Madrid klubining chempionlik poygasidagi vaziyatini biroz qiyinlashtirishi mumkin.
Uchrashuvdan keyin La Liga turnir jadvalidagi holat
Madrid klubi mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, hozircha turnir jadvalida ikkinchi o‘rinni saqlab turibdi. Biroq chempionlik uchun asosiy raqobatchi — «Barselona» ochkolar farqini yanada oshirish uchun juda qulay imkoniyatga ega bo‘ldi.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Uchrashuv natijasi
«Real Madrid» — «Alaves» 1:2
Joze Mourinoning pozitsiyasi
Rotatsiya qilmaganini tan oldi, mag‘lubiyat uchun mas’uliyatni to‘liq o‘z zimmasiga oldi
Turnir jadvalidagi o‘rni
«Real Madrid» — 2-o‘rinda qoldi
Raqobatchining holati
«Barselona» ustunlikni yanada oshirishi mumkin
Sizningcha, Joze Mourinoning tarkibni yangilamaslik va rotatsiya qilmaslik qarori mag‘lubiyatning asosiy sababi bo‘ldimi yoki «Real» futbolchilarida raqibni mensimaslik kayfiyati bormidi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya chempionatida ro‘y berayotgan qiziqarli voqealarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Bu va boshqa qiziqarli futbol yangiliklarini biz bilan kuzatib boring!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…