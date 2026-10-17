«Real» La Liga rahbari Xaver Tebasdan zudlik bilan iste’foga chiqishni talab qildi

·49·Sport
«Real» La Liga rahbari Xaver Tebasdan zudlik bilan iste’foga chiqishni talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Real» klubi La Liga rahbari Xaver Tebasni o‘z ish uslubini natsistlar targ‘ibot vaziri Yozef Gebbels usullari bilan taqqoslagani uchun iste’foga chiqishga chaqirdi.
  • Klub Tebasning bunday harakatlarini nomaqbul va haqoratomuz deb baholadi, shuningdek, bu «Negreyra ishi»ni yopishga qaratilgan tizimli hujum deb hisoblaydi.
  • «Real»
  • Ispaniya futbolida halollikni tiklash uchun UYEFAga murojaat qilib, hakamlik tizimi va federatsiyaning nazorat organlarini qayta qurishni talab qildi.

Ispaniya futbolida misli ko‘rilmagan darajadagi ochiq qarama-qarshilik boshlandi. Madridning «Real» klubi o‘z rasmiy veb-saytida favqulodda bayonot e’lon qilib, La Liga prezidenti hamda Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi vitse-prezidenti Xaver Tebasdan har ikki lavozimdan zudlik bilan iste’foga chiqishni rasman talab qildi.

Madrid grandining bunday keskin qaroriga Tebasning klub ish uslubi va uning rasmiy telekanali (Real Madrid Televisión) faoliyatini natsistlar rejimi targ‘ibot vaziri Yozef Gebbels usullari bilan taqqoslagani sabab bo‘ldi.

«Gebbelsga qiyoslash — ma’naviy jihatdan jirkanch»: Klubning keskin javobi

«Real» rahbariyati o‘z bayonotida Ispaniya futbolining yuqori mansabdori tomonidan bildirilgan fikrlarni keskin qoraladi:

  • Nomaqbul va haqoratomuz harakat: Ispaniya futbolida ikkita mas’uliyatli pog‘onani egallab turgan shaxsning klub rahbariyati va uning telekanalini obro‘sizlantirish niyatida fashistik targ‘ibot usullariga tenglashtirishi mutlaqo nomaqbul va o‘ta og‘ir qilmish deb baholandi;

  • Mas’uliyatsiz ayblovlar: Tebasning «bu qiyos natsistlar mafkurasiga aloqador emas» degan izohi ham uning haqoratomuz, ma’naviy jihatdan jirkanch va egallab turgan kursisiga noloyiqligini o‘zgartirmasligi alohida ta’kidlandi;

  • Tizimli hujumlar: Klub ushbu holatni Tebas tomonidan Florentino Peres, «Real» va klub mediasiga qarshi uzoq vaqtdan beri olib borilayotgan muntazam axboriy hujumlarning navbatdagi ko‘rinishi sifatida baholadi.

«Negreyra ishi» va UYEFAga to‘g‘ridan to‘g‘ri shikoyat

Madridliklarning fikricha, Tebasning bunday agressiv chiqishlari zamirida «Negreyra ishi»ni yopish va e’tiborni boshqa tomonga burish maqsadi yotibdi:

  • Mahalliy tashkilotlarning harakatsizligi: Tebas boshchiligidagi tashkilotlar «Barselona»ning hakamlar texnik qo‘mitasi sobiq vitse-prezidentiga yillar davomida to‘lab kelgan shubhali millionlari bo‘yicha yetarlicha qat’iy choralar ko‘rmadi;

  • UYEFA aralashuvi talab qilindi: Shu sababli «Real» bevosita UYEFAga murojaat qilishga majbur bo‘lgan va Ispaniya turnirlarida halollik hamda adolatni tiklash uchun barcha to‘lovlarning har tomonlama mustaqil tekshirilishini talab qilmoqda;

  • Islohotlar va kadrlar almashinuvi: Klub Ispaniya hakamlik tizimi, shuningdek, federatsiyaning nazorat va intizom organlarini to‘liq qayta qurish hamda o‘sha davrda boshqaruvda turgan rahbarlarni butunlay almashtirish zarurligini bildirdi.

Yakuniy talab: Zudlik bilan iste’fo

«Real» o‘z murojaatida Xaver Tebasning betaraflik, hurmat va xolislik tamoyillarini butunlay yo‘qotganini ko‘rsatdi:

«Tebasning harakatlari uning egallab turgan lavozimlarida qolishi uchun kasbiy jihatdan mutlaqo nomunosib ekanini isbotlaydi. “Real” Madrid Xaver Tebasdan La Liga prezidenti va Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi vitse-prezidenti vazifalaridan zudlik bilan iste’foga chiqishini talab qiladi», — deyiladi rasmiy hujjatda.

Madrid klubi o‘z sha’nini himoya qilish va Ispaniya futbolida halollik qaror topguniga qadar kurashni davom ettirishini ma’lum qildi.

Real MadridXaver TebasLa LigaIspaniya Qirollik futbol federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...16 sentabr 15:21«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqdaKecha 07:14Dani Karvaxal kutilmaganda «Xetafe» bilan shartnoma imzoladiDani Karvaxal kutilmaganda «Xetafe» bilan shartnoma imzoladi13 oktabr 19:25Raqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radiRaqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radi11 oktabr 11:58Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?10 oktabr 13:5813 yillik buyuk faoliyatdan so‘ng Dani Karvaxal “Xetafe” klubiga o‘tish arafasida13 yillik buyuk faoliyatdan so‘ng Dani Karvaxal “Xetafe” klubiga o‘tish arafasida7 oktabr 06:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...