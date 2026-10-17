«Real» La Liga rahbari Xaver Tebasdan zudlik bilan iste’foga chiqishni talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real» klubi La Liga rahbari Xaver Tebasni o‘z ish uslubini natsistlar targ‘ibot vaziri Yozef Gebbels usullari bilan taqqoslagani uchun iste’foga chiqishga chaqirdi.
- Klub Tebasning bunday harakatlarini nomaqbul va haqoratomuz deb baholadi, shuningdek, bu «Negreyra ishi»ni yopishga qaratilgan tizimli hujum deb hisoblaydi.
- «Real»
- Ispaniya futbolida halollikni tiklash uchun UYEFAga murojaat qilib, hakamlik tizimi va federatsiyaning nazorat organlarini qayta qurishni talab qildi.
Ispaniya futbolida misli ko‘rilmagan darajadagi ochiq qarama-qarshilik boshlandi. Madridning «Real» klubi o‘z rasmiy veb-saytida favqulodda bayonot e’lon qilib, La Liga prezidenti hamda Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi vitse-prezidenti Xaver Tebasdan har ikki lavozimdan zudlik bilan iste’foga chiqishni rasman talab qildi.
Madrid grandining bunday keskin qaroriga Tebasning klub ish uslubi va uning rasmiy telekanali (Real Madrid Televisión) faoliyatini natsistlar rejimi targ‘ibot vaziri Yozef Gebbels usullari bilan taqqoslagani sabab bo‘ldi.
«Gebbelsga qiyoslash — ma’naviy jihatdan jirkanch»: Klubning keskin javobi
«Real» rahbariyati o‘z bayonotida Ispaniya futbolining yuqori mansabdori tomonidan bildirilgan fikrlarni keskin qoraladi:
Nomaqbul va haqoratomuz harakat: Ispaniya futbolida ikkita mas’uliyatli pog‘onani egallab turgan shaxsning klub rahbariyati va uning telekanalini obro‘sizlantirish niyatida fashistik targ‘ibot usullariga tenglashtirishi mutlaqo nomaqbul va o‘ta og‘ir qilmish deb baholandi;
Mas’uliyatsiz ayblovlar: Tebasning «bu qiyos natsistlar mafkurasiga aloqador emas» degan izohi ham uning haqoratomuz, ma’naviy jihatdan jirkanch va egallab turgan kursisiga noloyiqligini o‘zgartirmasligi alohida ta’kidlandi;
Tizimli hujumlar: Klub ushbu holatni Tebas tomonidan Florentino Peres, «Real» va klub mediasiga qarshi uzoq vaqtdan beri olib borilayotgan muntazam axboriy hujumlarning navbatdagi ko‘rinishi sifatida baholadi.
«Negreyra ishi» va UYEFAga to‘g‘ridan to‘g‘ri shikoyat
Madridliklarning fikricha, Tebasning bunday agressiv chiqishlari zamirida «Negreyra ishi»ni yopish va e’tiborni boshqa tomonga burish maqsadi yotibdi:
Mahalliy tashkilotlarning harakatsizligi: Tebas boshchiligidagi tashkilotlar «Barselona»ning hakamlar texnik qo‘mitasi sobiq vitse-prezidentiga yillar davomida to‘lab kelgan shubhali millionlari bo‘yicha yetarlicha qat’iy choralar ko‘rmadi;
UYEFA aralashuvi talab qilindi: Shu sababli «Real» bevosita UYEFAga murojaat qilishga majbur bo‘lgan va Ispaniya turnirlarida halollik hamda adolatni tiklash uchun barcha to‘lovlarning har tomonlama mustaqil tekshirilishini talab qilmoqda;
Islohotlar va kadrlar almashinuvi: Klub Ispaniya hakamlik tizimi, shuningdek, federatsiyaning nazorat va intizom organlarini to‘liq qayta qurish hamda o‘sha davrda boshqaruvda turgan rahbarlarni butunlay almashtirish zarurligini bildirdi.
Yakuniy talab: Zudlik bilan iste’fo
«Real» o‘z murojaatida Xaver Tebasning betaraflik, hurmat va xolislik tamoyillarini butunlay yo‘qotganini ko‘rsatdi:
«Tebasning harakatlari uning egallab turgan lavozimlarida qolishi uchun kasbiy jihatdan mutlaqo nomunosib ekanini isbotlaydi. “Real” Madrid Xaver Tebasdan La Liga prezidenti va Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi vitse-prezidenti vazifalaridan zudlik bilan iste’foga chiqishini talab qiladi», — deyiladi rasmiy hujjatda.
Madrid klubi o‘z sha’nini himoya qilish va Ispaniya futbolida halollik qaror topguniga qadar kurashni davom ettirishini ma’lum qildi.
Izohlar 0
…