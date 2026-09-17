«Navbahor» ikki bor hisobda ortda qolib, «Dinamo» ustidan irodali g‘alabaga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 22-turida «Navbahor» o‘z maydonida «Dinamo»ni 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvda «Dinamo» ikki bor hisobda oldinda bo‘lgan bo‘lsa-da, Shohruh Abdurahmonovning dubli va Giorgi Jgerenaya hamda Abdurahmonovning gollari evaziga mezbonlar g‘alabaga erishdi.
- Ushbu g‘alaba «Navbahor»ga 44 ochko to‘plab, turnir jadvalida 3-o‘rinni mustahkamlash imkonini berdi.
O‘zbekiston Superligasining 22-turi doirasida vodiyda, Namangandagi «Markaziy» stadionida millionlar o‘yini ixlosmandlariga yilning eng yorqin, dramatik va gollarga boy bellashuvlaridan biri taqdim etildi. Chempionlik va kuchli uchlik yo‘lida muhim ochkolarni jamg‘arayotgan «Navbahor» o‘z muxlislari qarshisida Samarqandning murosasiz «Dinamo» klubini qabul qildi. Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va shiddatli hujumkor ruhda start oldi: samarqandliklar safida Aziz Amonov va Jaloliddin Jumaboyev hisobda ikki bor oldinga chiqib, mezbonlarni murakkab ahvolga solib qo‘ydi.
Biroq namanganliklar chinakam iroda va xarakter ko‘rsatib, birinchi bo‘limning o‘zidayoq uchrashuv taqdirini tubdan o‘zgartirib yubordi. Jamoa safida Shohruh Abdurahmonov dubl qayd etib, g‘alaba qahramoniga aylangan bo‘lsa, himoyachi Giorgi Jgerenaya ham muhim goli bilan tarozi pallasini mezbonlar foydasiga og‘dirdi. Natijada «Navbahor» 3:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritib, ochkolarini 44 taga yetkazdi va turnir jadvalining 3-pog‘onasidagi mavqeini mustahkamladi.
Xo‘sh, birinchi bo‘limdagi ushbu gollar yomg‘iri qanday yuz berdi, «Navbahor» medallar uchun poygada favoritga aylanmoqdami va mazkur ochko yo‘qotishidan so‘ng «Dinamo»ning Superligadagi ahvoli qay darajada qaltis bo‘lib qoldi?
«5 ta gol va ikki tomonlama kambek»: Birinchi bo‘limdagi dahshatli drama xronologiyasi
«Markaziy» stadionida kechgan o‘yinda gollar va keskin burilishlar tartibi:
7-daqiqa — Aziz Amonovning tezkor goli (0:1): «Dinamo» mehmondagi bahsni agressiv boshlab, samarqandliklar yetakchisi hisobni ochdi va namanganlik muxlislarni karaxt qilib qo‘ydi;
21-daqiqa — Shohruh Abdurahmonovning javobi (1:1): Bosimni kuchaytirgan «lochinlar» safida Abdurahmonov muvozanatni tiklab, stadionni junbushga keltirdi;
25-daqiqa — Jaloliddin Jumaboyevdan sovuq dush (1:2): Oradan atigi 4 daqiqa o‘tib, «Dinamo» himoyachisi Jumaboyev raqib himoyasidagi bo‘shliqdan foydalanib, jamoasini ikkinchi bor oldinga olib chiqdi;
39-daqiqa — Jgerenayaning muhim zarbasi (2:2): Taslim bo‘lishni istamagan mezbonlar standart vaziyatdan so‘ng gruziyalik legioner Giorgi Jgerenayaning aniq zarbasi bilan yana hisobni tenglashtirdi;
41-daqiqa — Abdurahmonovning g‘alaba dubli (3:2): Ikki daqiqa o‘tar-o‘tmas Shohruh Abdurahmonov o‘zining ikkinchi to‘pini raqib to‘riga joylab, «Navbahor»ning fantastik kambekiga nuqta qo‘ydi.
Superliga turnir jadvali: 3-o‘rindagi qadam va «Dinamo»ning inqirozi
22-tur bahsi yakuni bo‘yicha jamoalarning egallagan pozitsiyalari:
«Navbahor» (44 ochko, 3-o‘rin): Muhim uch ochkoni naqd qilgan namanganliklar bronza medallari va Osiyo Chempionlar ligasi yo‘llanmasi uchun kurashda ta’qibchilari bilan oradagi farqni saqlab qoldi;
«Dinamo» (30 ochko, 9-o‘rin): Vadim Abramov shogirdlari shiddatli qarshilik ko‘rsatishiga qaramay, navbatdagi mag‘lubiyatni qabul qilib oldi va jadvalning ikkinchi yarmida xavfli zonaga yaqin turibdi;
Qo‘pollik va sariq kartochkalar: Murosasiz kechgan bahsda hakam tomonidan jami 6 nafar futbolchiga, jumladan mezbonlar darvozaboni O‘tkir Yusupov va Jgerenayaga sariq kartochkalar ko‘rsatildi.
Taktik tahlil: Mezbonlar irodasi va zaxira kuchlarining roli
Mutaxassislarning 3:2 hisobidagi bellashuv bo‘yicha xulosalari:
Abdurahmonovning yulduzli oni: Markaziy yarimhimoya va hujum oralig‘ida faol harakat qilgan Shohruh Abdurahmonov raqib jarima maydoni ichida yuqori instinkt namoyish etib, o‘yin taqdirini bir o‘zi hal qildi;
Ikkinchi bo‘limdagi ehtiyotkorlik: 5 ta gol urilgan birinchi bo‘limdan farqli o‘laroq, tanaffusdan keyin namanganliklar himoyaga e’tibor qaratib, Aleks Fernandes, Husayn Norchayev va Asadbek Rahimjonov kabi o‘yinchilar yordamida hisobni saqlab qolish taktikasini muvaffaqiyatli qo‘lladi;
«Dinamo» himoyasidagi parokandalik: Hujumda 2 ta to‘p kiritishga erishgan samarqandliklarning mudofaa chizig‘i 4 daqiqa ichida 2 ta gol o‘tkazib yuborib, qo‘lga kiritilgan ustunlikni osongina boy berdi.
Namangandagi «Markaziy» stadionida namoyish etilgan ushbu supertriller Superliganing joriy mavsumi har bir turda chinakam dramatik intriga va yuksak hissiyotlarni taqdim etayotganini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, «Navbahor» bunday hujumkor va irodali o‘yin bilan Superliga mavsumini sovrinli o‘rinlarda yakunlay oladimi? «Dinamo»ning ikki bor oldinda borib mag‘lub bo‘lishiga jamoaning taktik xatosi sababmi yoki «Navbahor» muxlislarining olqishi va bosimimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu gollarga boy qaynoq triller tafsilotlarini barcha milliy futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…