Shtutgart — B. Myonxengladbax: tarkiblar va jonli matn

·43·Sport
Shtutgart — B. Myonxengladbax: tarkiblar va jonli matn

Germaniya Bundesligasi doirasidagi ShtutgartB. Myonxengladbax uchrashuvi 23 oktyabr, 23:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Shtutgart boshlang‘ich tarkibi: 41. Zaymen D., 22. Assinon L., 9. Demirovich E., 10. Fyurix K., 3. Xendriks R., 29. Yelch F., 16. Karazor A., 7. Mittelshtadt M., 17. Peychinovich D., 44. Zauer L., 6. Shtiller A.

Shtutgart zaxiradagilari: 2. Al Daxil A., 1. Bredlou F., 24. Shabo J., 18. Leveling Dj., 21. Premel G., 8. Shpalt Y., 20. Stergiu L., 26. Undav D.

Shtutgart bosh murabbiyi: Xyoness S.

B. Myonxengladbax boshlang‘ich tarkibi: 1. Nikolas M., 38. Bolin H., 2. Kyarodia F. S., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Mohya V., 10. Noyhaus F., 16. Sander P., 29. Skalli J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.

B. Myonxengladbax bosh murabbiyi: Blessin A.

Jonli reportaj1-0 JONLI
30
Mattias Yollenbek Florian Noyxausning (Borussiya Myonxengladbax) qo‘pol o‘yiniga befarq qaray olmadi va hushtagini chaldi.
29
Maksimilian Mittelshtedt (Shtutgart) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘ynagani uchun jarima zarbasi belgilandi.
26
O‘yin: Shtutgart - B. Myonxengladbax. Hisob: 1-0. Sharh: Umumiy zarbalar soni 5:2.
25
O‘yin: Shtutgart - B. Myonxengladbax. Hisob: 1-0. Sharh: Umumiy zarbalar soni 5:2.
23
B. Myonxengladbax jamoasi qisqa paslar va o‘zaro bir-ikki teginish orqali ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujumda zarba berish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
21
Mattias Yollenbek Leo Zauer (Shtutgart) to‘p uchun kurashda o‘ta qo‘pollik qilgani uchun hushtak chaldi.
18
Ramon Xendriks (Shtutgart) gol urishga juda yaqin keldi! U burchak zarbasidan so‘ng jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. Bu himoya uchun katta ogohlantirish bo‘lishi kerak. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Borussiya Myonxengladbax darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
18
Shtutgart burchak zarbasini amalga oshiradi.
17
Shtutgart burchak zarbasini tezkorlik bilan amalga oshirdi.
16
Lorens Assinon (Shtutgart) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va o‘rta masofadan zarba berdi. To‘p darvozaning chap pastki burchagiga kirib ketayotgandek ko‘rindi, ammo Moris Nikolas bunga yo‘l qo‘ymadi va ajoyib seyv namoyish etdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Shtutgart burchak zarbasini amalga oshiradi.
14
Jenan Peychinovich (Shtutgart) jarima maydonchasiga yorib kirdi va kuchli zarba yo‘lladi, ammo omadi chopmay, to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Borussiya Myonxengladbax darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
12
Leo Zauer (Shtutgart) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo to‘p uzoqlashtirildi.
9
Mattias Yollenbek hushtagini chaldi, chunki Atakan Karazor (Shtutgart) hujum vaqtida to‘p uchun kurashda o‘ta qo‘pollik ishlatdi.
8
Omadsizlik! Hugo Bolin (B. Myonxengladbax) jarima maydonchasi yaqinidan ajoyib zarba yo‘lladi, darvozabon qiyinchilikka duch keldi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Shtutgart darvozadan zarba amalga oshiradi.
51-0
Gol! Ermedin Demirovich (Shtutgart) hisobni ochdi! Jenan Peychinovich to‘pni boshi bilan uning yo‘liga tashlab berdi, so‘ngra u darvozabon qaytara olmaydigan kuchli zarba yo‘lladi. 1:0.
5
Shuto Machino (Borussiya Myonxengladbax) yuqoriga sakrash uchun yetarlicha bo‘sh joy topdi va boshi bilan zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab ketdi. Juda omadsiz zarba. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Shtutgart darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
5
Bosh hakam va uning yordamchisi burchak zarbasini ko‘rsatishdi. B. Myonxengladbax raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
3
Leo Sauer (Shtutgart) burchak zarbasidan so‘ng to‘pga boshi bilan zarba berdi, ammo u mo‘ljalni aniq ola bilmadi va to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Borussiya Myonxengladbax darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
3
Shtutgart burchak zarbasini ishlab oldi.
3
Jenan Peychinovich (Shtutgart) jarima maydonchasiga to‘pni uzata olmadi, uning harakati to‘sib qo‘yildi. Hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi. Shtutgart foydasiga burchak zarbasi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
23:30
O‘yinchilar maydonda va Shtutgart uchrashuvni boshlab beradi.
23:30
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishing, u Mattias Yollenbek.
23:30
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
23:30
Xush kelibsiz, hurmatli muxlislar, bizning jonli matnli sharhimizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yinni tomosha qilishga tayyor turing.
ShtutgartB. MyonxengladbaxGermaniya Bundesligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

B. Myonxengladbax — Xoffenxaym: tarkiblar va jonli matnB. Myonxengladbax — Xoffenxaym: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:33Xamburger SV — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnXamburger SV — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:40Shtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnShtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 23:03Slovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnSlovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Mercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiMercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardi5 iyul 02:54Aleksandr Nyubel uchun “Siti” va “Yuventus” kurash boshlashi mumkinAleksandr Nyubel uchun “Siti” va “Yuventus” kurash boshlashi mumkin27 may 20:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi