Shtutgart — B. Myonxengladbax: tarkiblar va jonli matn

30
Mattias Yollenbek Florian Noyxausning (Borussiya Myonxengladbax) qo‘pol o‘yiniga befarq qaray olmadi va hushtagini chaldi.
29
Maksimilian Mittelshtedt (Shtutgart) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘ynagani uchun jarima zarbasi belgilandi.
26
O‘yin: Shtutgart - B. Myonxengladbax. Hisob: 1-0.
Sharh: Umumiy zarbalar soni 5:2.
25
O‘yin: Shtutgart - B. Myonxengladbax. Hisob: 1-0.
Sharh: Umumiy zarbalar soni 5:2.
23
B. Myonxengladbax jamoasi qisqa paslar va o‘zaro bir-ikki teginish orqali ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujumda zarba berish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
21
Mattias Yollenbek Leo Zauer (Shtutgart) to‘p uchun kurashda o‘ta qo‘pollik qilgani uchun hushtak chaldi.
18
Ramon Xendriks (Shtutgart) gol urishga juda yaqin keldi! U burchak zarbasidan so‘ng jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. Bu himoya uchun katta ogohlantirish bo‘lishi kerak. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Borussiya Myonxengladbax darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
18
Shtutgart burchak zarbasini amalga oshiradi.
17
Shtutgart burchak zarbasini tezkorlik bilan amalga oshirdi.
16
Lorens Assinon (Shtutgart) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va o‘rta masofadan zarba berdi. To‘p darvozaning chap pastki burchagiga kirib ketayotgandek ko‘rindi, ammo Moris Nikolas bunga yo‘l qo‘ymadi va ajoyib seyv namoyish etdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Shtutgart burchak zarbasini amalga oshiradi.
14
Jenan Peychinovich (Shtutgart) jarima maydonchasiga yorib kirdi va kuchli zarba yo‘lladi, ammo omadi chopmay, to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Borussiya Myonxengladbax darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
12
Leo Zauer (Shtutgart) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo to‘p uzoqlashtirildi.
9
Mattias Yollenbek hushtagini chaldi, chunki Atakan Karazor (Shtutgart) hujum vaqtida to‘p uchun kurashda o‘ta qo‘pollik ishlatdi.
8
Omadsizlik! Hugo Bolin (B. Myonxengladbax) jarima maydonchasi yaqinidan ajoyib zarba yo‘lladi, darvozabon qiyinchilikka duch keldi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Shtutgart darvozadan zarba amalga oshiradi.
5⚽1-0
Gol! Ermedin Demirovich (Shtutgart) hisobni ochdi! Jenan Peychinovich to‘pni boshi bilan uning yo‘liga tashlab berdi, so‘ngra u darvozabon qaytara olmaydigan kuchli zarba yo‘lladi. 1:0.
5
Shuto Machino (Borussiya Myonxengladbax) yuqoriga sakrash uchun yetarlicha bo‘sh joy topdi va boshi bilan zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab ketdi. Juda omadsiz zarba. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Shtutgart darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
5
Bosh hakam va uning yordamchisi burchak zarbasini ko‘rsatishdi. B. Myonxengladbax raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
3
Leo Sauer (Shtutgart) burchak zarbasidan so‘ng to‘pga boshi bilan zarba berdi, ammo u mo‘ljalni aniq ola bilmadi va to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Borussiya Myonxengladbax darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
3
Shtutgart burchak zarbasini ishlab oldi.
3
Jenan Peychinovich (Shtutgart) jarima maydonchasiga to‘pni uzata olmadi, uning harakati to‘sib qo‘yildi. Hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi. Shtutgart foydasiga burchak zarbasi.
1⏱
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
23:30
O‘yinchilar maydonda va Shtutgart uchrashuvni boshlab beradi.
23:30
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishing, u Mattias Yollenbek.
23:30
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
23:30
Xush kelibsiz, hurmatli muxlislar, bizning jonli matnli sharhimizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yinni tomosha qilishga tayyor turing.
Izohlar 0
…