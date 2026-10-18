Fiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matn

·43·Sport
Fiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi FiorentinaKomo uchrashuvi 18 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Fiorentina boshlang‘ich tarkibi: 43. de Xea D., 3. Dregushin R., 44. Fadjoli N., 20. Ximenes A., 30. Mastantuono F., 27. Ndur K., 25. Njiye A., 32. Pellegrino M., 5. Pongrachich M., 28. Pote, 33. Veri.

Fiorentina zaxiradagilari: 74. Ademi A., 23. Betu, 4. Breshianini M., 53. Kristensen O., 2. Dodo, 29. Nonto U., 42. Inao Ulai K., 17. Joau Mariu, 19. Letsserini L., 72. Matsseo B., 73. Pirro A., 21. Valdepenyas V.

Fiorentina bosh murabbiyi: Vanoli P.

Komo boshlang‘ich tarkibi: 1. Byute J., 8. Kakere M., 99. Chaloba T., 27. Koutu Ya., 7. Da Kunya L., 9. Duvikas A., 2. Kempf M. O., 30. Liberali M., 6. Milya L., 10. Pas N., 3. Vale A.

Komo zaxiradagilari: 42. Addai Dj., 20. Baturina M., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 16. Kayki, 53. Kambvala U., 15. Laxdo A., 5. Perrone M., 4. Ramon J., 21. Richchi S., 17. Rodriges X., 97. Sanches R., 28. Smolchich I., 22. Vigorito M.

Komo bosh murabbiyi: Fabregas S.

Jonli reportaj JONLI
6
Mateo Pellegrino (Fiorentina) darvoza tomon olg‘a intildi, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Komo darvozasidan zarba belgilandi.
5
Mateo Pellegrino (Fiorentina) yugurishni juda erta boshladi va yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etib, bayroqchasini ko‘tardi.
4
Marin Pongrachich (Fiorentina) sirpanib to‘pni olib qo‘ymoqchi bo‘ldi, ammo raqibining oyog‘iga zarba berdi. Hakam qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
4
Mattia Liberali (Komo) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘xtatib qolgani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi. To‘p yon chiziqdan chiqib ketdi. Komo to‘pni o‘yinga kiritib beradi.
3
Marin Pongrachich (Fiorentina) jarima maydonchasi ichida to‘pga qo‘li bilan teginib ketgandek ko‘rindi, ammo hakam penalti belgilashdan bosh tortdi va o‘yinni davom ettirishga ishora qildi!
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
18:02
O‘yinni Komo boshlab beradi.
18:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami Marko Di Bello bo‘ladi.
18:00
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishib chiqishingiz mumkin.
18:00
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va maroqli hordiq tilaymiz.
FiorentinaKomoItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi12 sentabr 06:21«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi15 sentabr 00:09Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiFabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdi5 sentabr 08:01Mourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiMourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdi2 avgust 09:22Kutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqdaKutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqda16 iyul 19:53Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaComo hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqda14 avgust 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...