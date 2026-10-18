Fiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Fiorentina — Komo uchrashuvi 18 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Fiorentina boshlang‘ich tarkibi: 43. de Xea D., 3. Dregushin R., 44. Fadjoli N., 20. Ximenes A., 30. Mastantuono F., 27. Ndur K., 25. Njiye A., 32. Pellegrino M., 5. Pongrachich M., 28. Pote, 33. Veri.
Fiorentina zaxiradagilari: 74. Ademi A., 23. Betu, 4. Breshianini M., 53. Kristensen O., 2. Dodo, 29. Nonto U., 42. Inao Ulai K., 17. Joau Mariu, 19. Letsserini L., 72. Matsseo B., 73. Pirro A., 21. Valdepenyas V.
Fiorentina bosh murabbiyi: Vanoli P.
Komo boshlang‘ich tarkibi: 1. Byute J., 8. Kakere M., 99. Chaloba T., 27. Koutu Ya., 7. Da Kunya L., 9. Duvikas A., 2. Kempf M. O., 30. Liberali M., 6. Milya L., 10. Pas N., 3. Vale A.
Komo zaxiradagilari: 42. Addai Dj., 20. Baturina M., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 16. Kayki, 53. Kambvala U., 15. Laxdo A., 5. Perrone M., 4. Ramon J., 21. Richchi S., 17. Rodriges X., 97. Sanches R., 28. Smolchich I., 22. Vigorito M.
Komo bosh murabbiyi: Fabregas S.
Izohlar 0
…