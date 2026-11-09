Milanda muhim g‘alaba: “Inter” Fabregas jamoasining 6 o‘yinlik seriyasiga chek qo‘ydi

·47·Sport
Milanda muhim g‘alaba: “Inter” Fabregas jamoasining 6 o‘yinlik seriyasiga chek qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 11-turida «Inter» klubi «Juzeppe Meatssa» stadionida «Komo»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvning dastlabki 20 daqiqasida Franchesko Pio Espozito va Markus Tyuram tomonidan kiritilgan gollar milanliklarga g‘alaba keltirdi.
  • Ushbu natija Sesk Fabregas boshchiligidagi «Komo» jamoasining barcha musobaqalardagi 6 o‘yinlik g‘alabali seriyasiga yakun yasadi.

Italiya A Seriyasining 11-turi markaziy to‘qnashuvlaridan birida turnir jadvali peshqadamlari safida borayotgan Milanning «Inter» klubi mavsum kashfiyotiga aylangan «Komo»ni «Juzeppe Meatssa» stadionida qabul qildi.

Murosasiz va yuqori sur’atda kechgan bellashuvda Kristian Kivu shogirdlari dastlabki yigirma daqiqalikdayoq raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol qilib, 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu natija Sesk Fabregas jamoasining barcha musobaqalardagi qatorasiga 6 ta o‘yindan iborat g‘alabali seriyasiga rasman chek qo‘ydi.

«Juzeppe Meatssa»dagi 7 daqiqalik bosim va tezkor gollar

«Inter» uchrashuv startidanoq tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi va himoyadagi xatolardan unumli foydalandi:

  • 12-daqiqada Espozitodan hisobning ochilishi: Mezbonlarning ketma-ket bosimi natijasida Franchesko Pio Espozito himoyachilarni ortda qoldirib, to‘pni darvoza to‘riga joyladi — 1:0;

  • 19-daqiqada Tyuramning aniq zarbasi: Oradan atigi 7 daqiqa o‘tib, fransiyalik hujumchi Markus Tyuram jarima maydoni ichidagi vaziyatni golga aylantirib, milanliklarning ustunligini ikkitaga oshirdi — 2:0;

  • Fabregasning o‘zgarishlari yordam bermadi: Ikkinchi bo‘limda Sesk Fabregas qator almashtirishlarni amalga oshirib (Richchi, Kakre, Liberali va Kayki maydonga tushdi), hujumkorlikni kuchaytirishga urindi, ammo «Inter»ning tartibli himoya chizig‘i mustahkam turdi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • A Seriya. 11-tur

    «Inter» — «Komo» 2:0

    8 noyabr, «Juzeppe Meatssa» stadioni

    Gollar: Espozito (12), Tyuram (19).

    Ogohlantirish: Espozito (72, «Inter»).

  • «Inter»: Martines, Akanji, Bastoni, Augusto, Spens, Barella, Chalxono‘g‘li (Suchich, 81), Zelinski (Mxitaryan, 73), Dimarko (Diuf, 88), Espozito (Bonni, 73), Tyuram (Pavar, 88).

  • «Komo»: Sanches, Koutu (Liberali, 74), Ramon, Kempf, Valle (Kayki, 74), Perrone (Richchi, 46), Milya, Da Kunya (Kakre, 74), Pas, Baturina (Smolchich, 46), Duvikas.

Turnir jadvalidagi holat: Chempionlik poygasida bosim kuchaydi

Qo‘lga kiritilgan g‘alaba «Inter»ni chempionlik kurashida juda qulay pozitsiyaga olib chiqdi:

O‘rin

Jamoa

O‘yin

Ochko

Holat / Dinamika

1

«Latsio»

11

29

Peshqadam, ammo ta’qibchi juda yaqin

2

«Inter»

11

28

Farqni bor-yo‘g‘i 1 ochkogacha qisqartirdi

3

«Napoli»

11

25

Kuchli uchlikda bormoqda

4

«Milan»

11

24

Genuyadagi g‘alaba bilan kuchli to‘rtlikda

5

«Komo»

11

23

6 o‘yinlik g‘alabali seriya to‘xtab, 5-o‘ringa tushdi

InterKomoItaliya A SeriyasiSesk Fabregas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi28 oktabr 06:59“Lans”ni 9:1 hisobida yakson qilgan Fabregas shogirdlariga jiddiy ogohlantirish berdi“Lans”ni 9:1 hisobida yakson qilgan Fabregas shogirdlariga jiddiy ogohlantirish berdi5 noyabr 08:57YECHLda shov-shuv: “Komo” Fransiyada 9 ta gol urdi, “Napoli” Portugaliyada tor-mor etildiYECHLda shov-shuv: “Komo” Fransiyada 9 ta gol urdi, “Napoli” Portugaliyada tor-mor etildi5 noyabr 08:16“Komo” A Seriyada shov-shuv ko‘tarmoqda: “Venetsiya”ni mag‘lub etib kuchli to‘rtlikka chiqdi“Komo” A Seriyada shov-shuv ko‘tarmoqda: “Venetsiya”ni mag‘lub etib kuchli to‘rtlikka chiqdi1 noyabr 19:23Komo — Venetsiya: tarkiblar va jonli matnKomo — Venetsiya: tarkiblar va jonli matn1 noyabr 15:34Torino — Komo: tarkiblar va jonli matnTorino — Komo: tarkiblar va jonli matn28 oktabr 00:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi