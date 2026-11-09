Milanda muhim g‘alaba: “Inter” Fabregas jamoasining 6 o‘yinlik seriyasiga chek qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 11-turida «Inter» klubi «Juzeppe Meatssa» stadionida «Komo»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvning dastlabki 20 daqiqasida Franchesko Pio Espozito va Markus Tyuram tomonidan kiritilgan gollar milanliklarga g‘alaba keltirdi.
- Ushbu natija Sesk Fabregas boshchiligidagi «Komo» jamoasining barcha musobaqalardagi 6 o‘yinlik g‘alabali seriyasiga yakun yasadi.
Italiya A Seriyasining 11-turi markaziy to‘qnashuvlaridan birida turnir jadvali peshqadamlari safida borayotgan Milanning «Inter» klubi mavsum kashfiyotiga aylangan «Komo»ni «Juzeppe Meatssa» stadionida qabul qildi.
Murosasiz va yuqori sur’atda kechgan bellashuvda Kristian Kivu shogirdlari dastlabki yigirma daqiqalikdayoq raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol qilib, 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu natija Sesk Fabregas jamoasining barcha musobaqalardagi qatorasiga 6 ta o‘yindan iborat g‘alabali seriyasiga rasman chek qo‘ydi.
«Juzeppe Meatssa»dagi 7 daqiqalik bosim va tezkor gollar
«Inter» uchrashuv startidanoq tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi va himoyadagi xatolardan unumli foydalandi:
12-daqiqada Espozitodan hisobning ochilishi: Mezbonlarning ketma-ket bosimi natijasida Franchesko Pio Espozito himoyachilarni ortda qoldirib, to‘pni darvoza to‘riga joyladi — 1:0;
19-daqiqada Tyuramning aniq zarbasi: Oradan atigi 7 daqiqa o‘tib, fransiyalik hujumchi Markus Tyuram jarima maydoni ichidagi vaziyatni golga aylantirib, milanliklarning ustunligini ikkitaga oshirdi — 2:0;
Fabregasning o‘zgarishlari yordam bermadi: Ikkinchi bo‘limda Sesk Fabregas qator almashtirishlarni amalga oshirib (Richchi, Kakre, Liberali va Kayki maydonga tushdi), hujumkorlikni kuchaytirishga urindi, ammo «Inter»ning tartibli himoya chizig‘i mustahkam turdi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
A Seriya. 11-tur
«Inter» — «Komo» 2:0
8 noyabr, «Juzeppe Meatssa» stadioni
Gollar: Espozito (12), Tyuram (19).
Ogohlantirish: Espozito (72, «Inter»).
«Inter»: Martines, Akanji, Bastoni, Augusto, Spens, Barella, Chalxono‘g‘li (Suchich, 81), Zelinski (Mxitaryan, 73), Dimarko (Diuf, 88), Espozito (Bonni, 73), Tyuram (Pavar, 88).
«Komo»: Sanches, Koutu (Liberali, 74), Ramon, Kempf, Valle (Kayki, 74), Perrone (Richchi, 46), Milya, Da Kunya (Kakre, 74), Pas, Baturina (Smolchich, 46), Duvikas.
Turnir jadvalidagi holat: Chempionlik poygasida bosim kuchaydi
Qo‘lga kiritilgan g‘alaba «Inter»ni chempionlik kurashida juda qulay pozitsiyaga olib chiqdi:
O‘rin
Jamoa
O‘yin
Ochko
Holat / Dinamika
1
«Latsio»
11
29
Peshqadam, ammo ta’qibchi juda yaqin
2
«Inter»
11
28
Farqni bor-yo‘g‘i 1 ochkogacha qisqartirdi
3
«Napoli»
11
25
Kuchli uchlikda bormoqda
4
«Milan»
11
24
Genuyadagi g‘alaba bilan kuchli to‘rtlikda
5
«Komo»
11
23
6 o‘yinlik g‘alabali seriya to‘xtab, 5-o‘ringa tushdi
Izohlar 0
…