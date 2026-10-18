Shov-shuvli bayonot: Umar Kremlyov 1 million dollarlik mukofot haqida nimalar dedi?

·71·Sport
Shov-shuvli bayonot: Umar Kremlyov 1 million dollarlik mukofot haqida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • IBA prezidenti Umar Kremlyov Toshkentda Xalqaro olimpiya qo‘mitasining (XOQ) sportchilarga moliyaviy yordam ko‘rsatish siyosatini tanqid qilib, Olimpiya o‘yinlari kelajakda yo‘qolib ketishi mumkinligini aytdi.
  • Uning fikricha, XOQ milliardlab mablag‘larni sportchilar va murabbiylarga bermasa, Olimpiada asta-sekin yo‘q bo‘lib ketadi.

Xalqaro boks assotsiatsiyasi (IBA) prezidenti Umar Kremlyov rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelib, tashkilotning kelajakdagi ulkan strategik rejalarini e’lon qildi. U o‘z nutqida Xalqaro olimpiya qo‘mitasining (XOQ) sportchilarga bo‘lgan munosabati va moliyaviy taqsimot siyosatini qattiq tanqid ostiga oldi.

Kremlyovning ta’kidlashicha, IBA'ning bosh vazifasi — bokschilar va murabbiylarni to‘liq ish o‘rinlari, yuqori daromad hamda barqaror hayot bilan ta’minlaydigan mukammal global ekotizimni yaratishdan iboratdir.

«Olimpiya o‘yinlari 5–10 yil ichida o‘ladi»: Tanqid sabablari

IBA rahbari Olimpiya o‘yinlarini tashkil etuvchilar sportchilarga yetarlicha moliyaviy qadr bermayotganini alohida ko‘rsatib o‘tdi:

  • Daromadlar sportchilarga berilmayapti: «Agar XOQ topgan milliardlab mablag‘larini sportchilar va murabbiylarga bermasa, Olimpiada 5–10 yil ichida asta-sekin yo‘q bo‘lib ketadi va barham topadi;

  • Temir medal va qadrsizlangan yillar: Sportchilar umrining yarmini mashg‘ulotlarga bag‘ishlaydi, ammo Olimpiadada g‘alaba qozonib, hatto sof oltin bo‘lmagan oddiy metall medal bilangina cheklanadi. Agar ularni o‘z davlatlari qo‘llab-quvvatlamasa, hech narsasiz qolib ketishadi;

  • Yevropada qiziqish so‘nmoqda: Bugungi kunda Olimpiadaga Markaziy Osiyodagina katta e’tibor bor, Yevropada esa unga bo‘lgan qiziqish keskin pasayib ketgan. Olimpiada odamlarni birlashtirishi, mukofotlar esa 10 ming dollarlik yarim choralar emas, kamida 1 million dollarni tashkil etishi kerak», — dedi Kremlyov.

To‘liq boks ekotizimi: Kiyim brendidan katta mukofotlargacha

Umar Kremlyov IBA tomonidan olib borilayotgan yangi loyihalarga to‘xtalib, sohada olib borilayotgan islohotlarni ma’lum qildi:

  • Ish o‘rinlari va farovonlik: Boks shunchaki vaqtinchalik sevimli mashg‘ulot emas, balki sportchi va murabbiyning oilasini to‘liq boqadigan nufuzli kasbga aylanishi kerak;

  • Shaxsiy brend va infratuzilma: IBA doirasida yangi sport kiyim-kechaklari brendi yo‘lga qo‘yilmoqda, bokschilar tayyorgarlik va maishiy muammolardan butunlay xoli tarzda faqat natijaga ishlashi uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda;

  • Jahon chempionatlarida millionlik fondlar: IBA allaqachon jahon chempionatlarida chempionlar uchun ulkan gonorarlar tizimini yo‘lga qo‘ygan bo‘lib, Olimpiya o‘yinlari sovrindorlari to‘g‘ridan to‘g‘ri IBA jahon chempionatlariga saralash yo‘llanmasiga ega bo‘lishadi.

Kremlyovning Toshkentdagi ushbu ochiq bayonoti xalqaro havaskor sport tizimida moliyaviy islohotlar o‘tkazish zarurligini yana bir bor global kun tartibiga olib chiqdi.

Umar KremlyovXalqaro boks assotsiatsiyasi (IBA)ToshkentOlimpiya o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokaut uchun shov-shuvli sovrin e’lon qildiUmar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokaut uchun shov-shuvli sovrin e’lon qildiKecha 17:43Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!19 sentabr 07:52Kremlyov Toshkentda revansh o‘tkazishni taklif qilgan: Rossiyalik bokschidan shov-shuvli bayonotKremlyov Toshkentda revansh o‘tkazishni taklif qilgan: Rossiyalik bokschidan shov-shuvli bayonotBugun 12:24Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»10 sentabr 08:02Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladi5 sentabr 21:44Umar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiUmar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdi31 avgust 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...