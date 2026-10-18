Shov-shuvli bayonot: Umar Kremlyov 1 million dollarlik mukofot haqida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- IBA prezidenti Umar Kremlyov Toshkentda Xalqaro olimpiya qo‘mitasining (XOQ) sportchilarga moliyaviy yordam ko‘rsatish siyosatini tanqid qilib, Olimpiya o‘yinlari kelajakda yo‘qolib ketishi mumkinligini aytdi.
- Uning fikricha, XOQ milliardlab mablag‘larni sportchilar va murabbiylarga bermasa, Olimpiada asta-sekin yo‘q bo‘lib ketadi.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi (IBA) prezidenti Umar Kremlyov rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelib, tashkilotning kelajakdagi ulkan strategik rejalarini e’lon qildi. U o‘z nutqida Xalqaro olimpiya qo‘mitasining (XOQ) sportchilarga bo‘lgan munosabati va moliyaviy taqsimot siyosatini qattiq tanqid ostiga oldi.
Kremlyovning ta’kidlashicha, IBA'ning bosh vazifasi — bokschilar va murabbiylarni to‘liq ish o‘rinlari, yuqori daromad hamda barqaror hayot bilan ta’minlaydigan mukammal global ekotizimni yaratishdan iboratdir.
«Olimpiya o‘yinlari 5–10 yil ichida o‘ladi»: Tanqid sabablari
IBA rahbari Olimpiya o‘yinlarini tashkil etuvchilar sportchilarga yetarlicha moliyaviy qadr bermayotganini alohida ko‘rsatib o‘tdi:
Daromadlar sportchilarga berilmayapti: «Agar XOQ topgan milliardlab mablag‘larini sportchilar va murabbiylarga bermasa, Olimpiada 5–10 yil ichida asta-sekin yo‘q bo‘lib ketadi va barham topadi;
Temir medal va qadrsizlangan yillar: Sportchilar umrining yarmini mashg‘ulotlarga bag‘ishlaydi, ammo Olimpiadada g‘alaba qozonib, hatto sof oltin bo‘lmagan oddiy metall medal bilangina cheklanadi. Agar ularni o‘z davlatlari qo‘llab-quvvatlamasa, hech narsasiz qolib ketishadi;
Yevropada qiziqish so‘nmoqda: Bugungi kunda Olimpiadaga Markaziy Osiyodagina katta e’tibor bor, Yevropada esa unga bo‘lgan qiziqish keskin pasayib ketgan. Olimpiada odamlarni birlashtirishi, mukofotlar esa 10 ming dollarlik yarim choralar emas, kamida 1 million dollarni tashkil etishi kerak», — dedi Kremlyov.
To‘liq boks ekotizimi: Kiyim brendidan katta mukofotlargacha
Umar Kremlyov IBA tomonidan olib borilayotgan yangi loyihalarga to‘xtalib, sohada olib borilayotgan islohotlarni ma’lum qildi:
Ish o‘rinlari va farovonlik: Boks shunchaki vaqtinchalik sevimli mashg‘ulot emas, balki sportchi va murabbiyning oilasini to‘liq boqadigan nufuzli kasbga aylanishi kerak;
Shaxsiy brend va infratuzilma: IBA doirasida yangi sport kiyim-kechaklari brendi yo‘lga qo‘yilmoqda, bokschilar tayyorgarlik va maishiy muammolardan butunlay xoli tarzda faqat natijaga ishlashi uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda;
Jahon chempionatlarida millionlik fondlar: IBA allaqachon jahon chempionatlarida chempionlar uchun ulkan gonorarlar tizimini yo‘lga qo‘ygan bo‘lib, Olimpiya o‘yinlari sovrindorlari to‘g‘ridan to‘g‘ri IBA jahon chempionatlariga saralash yo‘llanmasiga ega bo‘lishadi.
Kremlyovning Toshkentdagi ushbu ochiq bayonoti xalqaro havaskor sport tizimida moliyaviy islohotlar o‘tkazish zarurligini yana bir bor global kun tartibiga olib chiqdi.
Izohlar 0
…