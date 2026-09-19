Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyalik tadbirkor Umar Kremlyov tomonidan Trampning kenja o‘g‘li va kelini uchun Bagama orolidagi to‘y tantanalari va mushakbozlikka sarflangan taxminan 200 ming dollarlik sovg‘a AQSH Kongressida tergovga sabab bo‘ldi.
- Vaziyat keskinlashgach, Tramp oilasi ushbu mablag‘ni shoshilinch ravishda qaytarishga qaror qildi.
- Kongress vakillari bu moliyaviy yordamni yashirin siyosiy ta’sir o‘tkazish urinishi deb baholamoqda.
AQSH siyosiy sahnasida Vashington va Moskva munosabatlarini yanada keskinlashtirishi mumkin bo‘lgan ulkan shov-shuv portladi! Prezident Donald Trampning kenja o‘g‘lining hashamatli to‘yi uchun rossiyalik taniqli tadbirkor Umar Kremlyov tomonidan qilingan qimmatbaho «to‘yona» Kongressda jiddiy tergovga sabab bo‘ldi. Vaziyat xavfli tus olgach, Tramp oilasi ushbu mablag‘ni shoshilinch ravishda qaytarishini ma’lum qildi. Xo‘sh, shaxsiy oroldagi ziyofat va mushakbozlik uchun sarflangan 200 ming dollarlik «saxiylik» ortida aslida qanday siyosiy xavf yashiringan edi?
Bagamadagi hashamat: 200 ming dollarlik saxiylik
Mojaroning ilk uchi kenja Trampning rafiqasi Bettina Trampning Instagram tarmog‘idagi minnatdorchilik postidan so‘ng ochiqqa chiqdi:
Xususiy orol ijarasi: Rossiyalik tadbirkor Bagama orollaridagi alohida xususiy orolni to‘y tantanalari uchun ijaraga olish xarajatlarini o‘z bo‘yniga olgan;
Dabdabali mushakbozlik: To‘ydan keyingi maxsus oqshomlardagi katta mushakbozlik va shoular to‘liq moliyalashtirilgan;
Ikki kunlik bayram: Bettina Trampning so‘zlariga ko‘ra, Kremlyov ular uchun «ikkita ajoyib bayram oqshomini juda saxiylik bilan» tashkillashtirib bergan;
Xarajatlar miqdori: OAV hisob-kitoblariga qaraganda, bu saxiylik taxminan 200 ming AQSH dollariga tushgan.
Donald Trampning izohi: «Hammasini qaytaradi!»
«Bu mutlaqo ruxsat etilgan va ko‘pchilik ziyofatlar uyushtiradi, lekin tushunishimcha, u unga pulni qaytarib bergan... Men bu voqeani eshitib, undan so‘radim va u: “Yo‘q, dada, men ularga hammasini qaytaraman”, deb javob berdi. Bu biroz oldin bo‘lgan, shuning uchun u to‘layotganini eshitdim», — dedi Donald Tramp rasmiy brifingda.
AQSH rahbari bunday sovg‘ada hech qanday qonunbuzarlik yoki jinoiy alomat yo‘qligini ta’kidlagan bo‘lsa-da, oilaning bu pulni shoshilinch qaytarishga kirishgani shubhalarni battar kuchaytirmoqda.
Kongress tergovi va siyosiy zarba
Mojaro tafsiloti
Holat va tahlil
Sovg‘a qilgan shaxs
Rossiyalik tadbirkor Umar Kremlyov
Qabul qilganlar
Donald Trampning kenja o‘g‘li va kelini (Bettina Tramp)
Xarajat yo‘nalishi
Bagamadagi shaxsiy orol va mushakbozlik (taxminan $200 000)
Boshlangan jarayon
AQSH Kongressi ushbu kecha bo‘yicha rasmiy tergov olib bormoqda (Axios)
Qabul qilingan qaror
Prezidentning o‘g‘li mablag‘larni to‘liq qaytarishga majbur bo‘ldi
Kongress vakillari rossiyalik tadbirkorning Oq uy oilasiga qilgan bunday yirik moliyaviy sovg‘asini yashirin siyosiy ta’sir o‘tkazish urinishi sifatida baholamoqda.
Sizningcha, oddiy to‘y sovg‘asi sifatida ko‘rsatilgan bu 200 ming dollar ortida katta siyosiy manfaatlar bormi yoki bu shunchaki muxolifatning bo‘rttirishi? Tramp oilasining pulni shosha-pisha qaytarishiga nima sabab bo‘ldi?
O‘z fikr-mulohazangizni izohlarda qoldiring va AQSH hamda Rossiya atrofidagi ushbu qaynoq siyosiy mojaroni Telegram orqali do‘stlaringizga yuboring!
Izohlar 0
…