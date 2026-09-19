Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!

·64·Dunyo
Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik tadbirkor Umar Kremlyov tomonidan Trampning kenja o‘g‘li va kelini uchun Bagama orolidagi to‘y tantanalari va mushakbozlikka sarflangan taxminan 200 ming dollarlik sovg‘a AQSH Kongressida tergovga sabab bo‘ldi.
  • Vaziyat keskinlashgach, Tramp oilasi ushbu mablag‘ni shoshilinch ravishda qaytarishga qaror qildi.
  • Kongress vakillari bu moliyaviy yordamni yashirin siyosiy ta’sir o‘tkazish urinishi deb baholamoqda.

AQSH siyosiy sahnasida Vashington va Moskva munosabatlarini yanada keskinlashtirishi mumkin bo‘lgan ulkan shov-shuv portladi! Prezident Donald Trampning kenja o‘g‘lining hashamatli to‘yi uchun rossiyalik taniqli tadbirkor Umar Kremlyov tomonidan qilingan qimmatbaho «to‘yona» Kongressda jiddiy tergovga sabab bo‘ldi. Vaziyat xavfli tus olgach, Tramp oilasi ushbu mablag‘ni shoshilinch ravishda qaytarishini ma’lum qildi. Xo‘sh, shaxsiy oroldagi ziyofat va mushakbozlik uchun sarflangan 200 ming dollarlik «saxiylik» ortida aslida qanday siyosiy xavf yashiringan edi?

Bagamadagi hashamat: 200 ming dollarlik saxiylik

Mojaroning ilk uchi kenja Trampning rafiqasi Bettina Trampning Instagram tarmog‘idagi minnatdorchilik postidan so‘ng ochiqqa chiqdi:

  • Xususiy orol ijarasi: Rossiyalik tadbirkor Bagama orollaridagi alohida xususiy orolni to‘y tantanalari uchun ijaraga olish xarajatlarini o‘z bo‘yniga olgan;

  • Dabdabali mushakbozlik: To‘ydan keyingi maxsus oqshomlardagi katta mushakbozlik va shoular to‘liq moliyalashtirilgan;

  • Ikki kunlik bayram: Bettina Trampning so‘zlariga ko‘ra, Kremlyov ular uchun «ikkita ajoyib bayram oqshomini juda saxiylik bilan» tashkillashtirib bergan;

  • Xarajatlar miqdori: OAV hisob-kitoblariga qaraganda, bu saxiylik taxminan 200 ming AQSH dollariga tushgan.

Donald Trampning izohi: «Hammasini qaytaradi!»

«Bu mutlaqo ruxsat etilgan va ko‘pchilik ziyofatlar uyushtiradi, lekin tushunishimcha, u unga pulni qaytarib bergan... Men bu voqeani eshitib, undan so‘radim va u: “Yo‘q, dada, men ularga hammasini qaytaraman”, deb javob berdi. Bu biroz oldin bo‘lgan, shuning uchun u to‘layotganini eshitdim», — dedi Donald Tramp rasmiy brifingda.

AQSH rahbari bunday sovg‘ada hech qanday qonunbuzarlik yoki jinoiy alomat yo‘qligini ta’kidlagan bo‘lsa-da, oilaning bu pulni shoshilinch qaytarishga kirishgani shubhalarni battar kuchaytirmoqda.

Kongress tergovi va siyosiy zarba

Mojaro tafsiloti

Holat va tahlil

Sovg‘a qilgan shaxs

Rossiyalik tadbirkor Umar Kremlyov

Qabul qilganlar

Donald Trampning kenja o‘g‘li va kelini (Bettina Tramp)

Xarajat yo‘nalishi

Bagamadagi shaxsiy orol va mushakbozlik (taxminan $200 000)

Boshlangan jarayon

AQSH Kongressi ushbu kecha bo‘yicha rasmiy tergov olib bormoqda (Axios)

Qabul qilingan qaror

Prezidentning o‘g‘li mablag‘larni to‘liq qaytarishga majbur bo‘ldi

Kongress vakillari rossiyalik tadbirkorning Oq uy oilasiga qilgan bunday yirik moliyaviy sovg‘asini yashirin siyosiy ta’sir o‘tkazish urinishi sifatida baholamoqda.

Sizningcha, oddiy to‘y sovg‘asi sifatida ko‘rsatilgan bu 200 ming dollar ortida katta siyosiy manfaatlar bormi yoki bu shunchaki muxolifatning bo‘rttirishi? Tramp oilasining pulni shosha-pisha qaytarishiga nima sabab bo‘ldi?

O‘z fikr-mulohazangizni izohlarda qoldiring va AQSH hamda Rossiya atrofidagi ushbu qaynoq siyosiy mojaroni Telegram orqali do‘stlaringizga yuboring!

Donald TrampUmar KremlyovBagama oroliAQSH Kongress
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!Bugun, 08:13Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiMilliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiBugun, 08:05112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldiBugun, 07:00Kuchli portlashlar va ballistik hujum: Kiyev va viloyat bo‘ylab raketa zarbalari berildiKuchli portlashlar va ballistik hujum: Kiyev va viloyat bo‘ylab raketa zarbalari berildiKecha, 23:43Shveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldiShveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldiKecha, 23:37Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!Kecha, 22:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?