Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik Shohjahon Ergashev (26-2, 23 KO) qozog‘istonlik Olimpiya chempioni Daniyar Yeleusinov (13-0, 8 KO) bilan jang qilishga tayyorligini «IBA Nomad» ligasi taklif qilganini ma’lum qildi.
- Yeleusinov esa Ergashevni o‘zining «Zuffa» bilan amaldagi shartnomasi tufayli ringga chiqa olmasligini bilib turib, arzon ochko ishlashda aybladi.
- Ushbu jangning tashkil etilishi «Zuffa» va «IBA» o‘rtasidagi moliyaviy kelishuvga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.
Markaziy Osiyo boks olamida kutilgan va uzoq vaqtdan beri muhokama qilinayotgan eng qaynoq qarama-qarshilik yana qayta jonlandi. O‘zbekistonlik taniqli nokautchi Shohjahon Ergashev (26-2, 23 KO) qozog‘istonlik mashhur charm qo‘lqop ustasi, Rio-2016 Olimpiya o‘yinlari chempioni va professional ringda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Daniyar Yeleusinov (13-0, 8 KO) bilan jang qilishga to‘liq tayyorligini rasman e’lon qildi. Ergashevning ta’kidlashicha, unga yangi xalqaro format — «IBA Nomad» ligasi tomonidan ushbu prinsipial jangni o‘tkazish bo‘yicha taklif kelib tushgan va u hech ikkilanmasdan rozilik bildirgan.
Biroq bu chorlovga Daniyar Yeleusinov tomonidan berilgan javob munosabatlarni yanada keskinlashtirib yubordi. Qozog‘istonlik charm qo‘lqop ustasi o‘zbek bokschisini vaziyatdan foydalanib, arzon ochko ishlashda aybladi. Yeleusinovning so‘zlariga ko‘ra, Ergashev raqibining nufuzli Zuffa (UFC egalariga tegishli boks tashkiloti) bilan amaldagi eksklyuziv shartnomasi borligini va u boshqa promoushenlarda ringga chiqa olmasligini bilib turib, ataylab bunday chaqiriq bilan chiqmoqda.
Xo‘sh, ikki qo‘shni davlatning eng kuchli bokschilari o‘rtasidagi megajang haqiqatda bo‘lib o‘tishi mumkinmi, Zuffa shartnomasi Yeleusinovga qanday to‘siq bo‘lmoqda va IBA Nomad maydonidagi bu bahs kimning foydasiga hal bo‘lardi?
«IBA Nomad» taklifi va Shohjahon Ergashevning keskin pozitsiyasi
O‘zbekistonlik nokautchining jang bo‘yicha bildirgan rasmiy bayonoti:
Darhol qabul qilingan taklif: «IBA Nomad ligasidan Olimpiya chempioni Daniyar Yeleusinovga qarshi jang qilish taklifi tushdi. Men hech o‘ylab o‘tirmay darhol rozi bo‘ldim», — dedi Shohjahon Ergashev;
«Olimpiada chempioni bo‘lsa ham jang qilaman»: O‘zbek bokschisi raqibining unvonlari va professional ringdagi mag‘lubiyatsiz seriyasidan mutlaqo hayiqmasligini, aksincha, kuchli raqib bilan to‘qnashishga mushtoqligini bildirdi;
23 ta dahshatli nokaut: Faoliyatida 26 ta g‘alabaning 23 tasini muddatidan oldin yakunlagan Ergashev bu to‘qnashuvda ham o‘zining halokatli zarbalariga ishonch bildirmoqda.
Daniyar Yeleusinovning raddiyasi: Zuffa shartnomasi va ayblovlar
Qozog‘istonlik Olimpiada chempionining ijtimoiy tarmoqdagi keskin munosabati:
«Ringga chiqolmasligimni bilib gapiryapti»: Daniyar Yeleusinov o‘zining Instagram sahifasida Ergashevni samimiyatsizlikda aybladi: «Avvaliga u menga qarshi jang qilmasligini aytgan edi. Endi esa men ringga chiqolmasligimni bilgan holda gapiryapti...»;
Zuffa bilan yuridik to‘siq: Yeleusinov ayni paytda nufuzli Zuffa promousheni bilan qat’iy shartnomaga ega ekanini, shu sababli boshqa ligalarda (xususan, IBA yo‘nalishida) bahs olib borish huquqiga ega emasligini tushuntirdi;
13-0 ko‘rsatkich va chempionlik statusi: Professional boksda hali yutqazmagan Daniyar raqibining bu harakatini reklama va omma e’tiborini jalb qilish uchun qilingan urinish deb baholadi.
O‘zbekiston va Qozog‘iston boks derbisi: Muxlislar kutayotgan megajang
Ikki karra qiziqarli bo‘lgan bu qarama-qarshilikning ahamiyati:
Prinsipial to‘qnashuv: O‘zbek va qozoq boks maktablarining doimiy raqobati fonida Ergashev — Yeleusinov jangi butun Markaziy Osiyo va MDH mintaqasidagi eng kassabop sport voqealaridan biriga aylanishi mumkin;
Uslublar jangi: Ergashevning agressiv, tinimsiz oldinga boruvchi va nokautga asoslangan pancher uslubi Yeleusinovning texnikaga boy, himoyaviy va yuqori intellektual Olimpiya maktabiga qarshi chinakam imtihon bo‘ladi;
Promouterlar savdosi: Garchi yuridik cheklovlar bo‘lsa-da, agar IBA va Zuffa tomonlari moliyaviy jihatdan murosaga kela olishsa, ushbu bahs yaqin kelajakda katta arenalarda tashkil etilishi mumkin.
Shohjahon Ergashev va Daniyar Yeleusinov o‘rtasidagi mazkur bahs-munozara professional boks ixlosmandlarini yana bir bor hayajonga solib, ikki sportchi o‘rtasidagi to‘qnashuvga bo‘lgan qiziqishni eng yuqori nuqtaga ko‘tardi.
Sizningcha, agar Shohjahon Ergashev va Daniyar Yeleusinov o‘rtasidagi jang haqiqatda tashkil etilsa, qaysi bokschi g‘alaba qozonadi — o‘zbek pancherining kuchli nokaut zarbasi g‘alaba keltiradimi yoki qozoq Olimpiada chempionining yuksak texnikasi? Daniyarning Zuffa shartnomasi haqidagi bayonotini asosli deb bilasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va boks olamidagi ushbu shiddatli bahs tahlilini barcha charm qo‘lqop ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…