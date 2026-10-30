Bahodir Jalolov Istanbuldagi yangi IBA President's Cup turnirida ringga chiqadimi?

·2·Sport
Bahodir Jalolov Istanbuldagi yangi IBA President's Cup turnirida ringga chiqadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiyaning Istanbul shahrida 27 noyabrdan 4 dekabrga qadar IBA President's Cup xalqaro boks turniri bo'lib o'tadi.
  • Musobaqaning rasmiy promo-afishalarida ikki karra Olimpiya chempioni Bahodir Jalolovning surati aks etgani uning ushbu turnirda ishtirok etishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib chiqardi.
  • Hozircha O'zbekiston boks federatsiyasi yoki sportchining o'zi mazkur musobaqada qatnashish bo'yicha rasmiy bayonot bermadi.

Xalqaro boks assotsiatsiyasi (IBA) Turkiyaning Istanbul shahrida nufuzli yangi musobaqa — IBA President's Cup xalqaro turnirini tashkil etmoqda. 27 noyabrdan 4 dekabrga qadar davom etadigan mazkur turnir o‘zining salmoqli mukofot jamg‘armasi va yulduzli ishtirokchilari bilan sport jamoatchiligi diqqatini tortmoqda.

Turnir atrofidagi asosiy shov-shuvlardan biri musobaqaning rasmiy promo-afishalarida ikki karra Olimpiya o‘yinlari g‘olibi, o‘zbekistonlik mashhur og‘ir vaznli bokschi Bahodir Jalolovning surati paydo bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘ldi.

Jalolovning kutilayotgan qaytishi va afishadagi intriga

O‘zbek boksi yulduzining ushbu turnirdagi ehtimoliy ishtiroki bo‘yicha vaziyat quyidagicha:

  • Promo-materiallardagi o‘rin: Tashkilotchilar tomonidan e’lon qilingan rasmiy posterlarda Bahodir Jalolov markaziy yulduzlardan biri sifatida aks ettirilgan;

  • Rasmiy munosabat hozircha yo‘q: Hozirgi vaqtda na O‘zbekiston boks federatsiyasi va na bokschining o‘zi mazkur turnirda qatnashish to‘g‘risida rasman axborot bermagan;

  • Qiziqish omili: Ikkinchi Olimpiada oltinidan so‘ng havaskor va professional ringdagi faoliyatini muvofiqlashtirayotgan chempionning ushbu yangi platformadagi chiqishi muxlislar uchun katta voqelik bo‘lishi shubhasiz.

12 ta vazn va 100 ming dollarlik mukofot jamg‘armasi

IBA rahbari Umar Kremlyov tashabbusi bilan yangidan yo‘lga qo‘yilayotgan IBA President's Cup bahslari quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

  • Vazn toifalari: Bellashuvlar jami 12 ta vazn toifasida eng kuchli bokschilar ishtirokida tashkil etiladi;

  • Shohsupa mukofotlari:

    • 1-o‘rin (Oltin): 100 000 AQSH dollari;

    • 2-o‘rin (Kumush): 50 000 AQSH dollari;

    • 3-o‘rin (Bronza): 25 000 AQSH dollari;

  • Turnir formati: Yuqori moliyaviy rag‘bat va reyting ochkolari dunyoning eng sara charm qo‘lqop ustalarini Istanbul ringlariga jamlashi kutilmoqda.

Istanbuldagi bahslar Bahodir Jalolov uchun navbatdagi katta xalqaro maydonda o‘z gegemonligini namoyish etish va muxlislarga yana bir marotaba yorqin janglar ulashish imkoniyatini berishi mumkin.

Bahodir JalolovIBA President's CupXalqaro boks assotsiatsiyasiO‘zbekiston boks federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionatida 4 ta oltin va 2 ta kumush medal qo‘lga kiritildiYoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionatida 4 ta oltin va 2 ta kumush medal qo‘lga kiritildi28 oktabr 07:23O‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldiO‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldi25 oktabr 12:12Boks bo‘yicha JCHda qaynoq oqshom: O‘zbekiston vakillari medallar uchun jangga kirishmoqdaBoks bo‘yicha JCHda qaynoq oqshom: O‘zbekiston vakillari medallar uchun jangga kirishmoqda23 oktabr 16:15Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston bokschilari 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston bokschilari 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladi2 oktabr 15:49Osiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadiOsiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadi1 oktabr 19:43«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi24 sentabr 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi