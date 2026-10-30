Bahodir Jalolov Istanbuldagi yangi IBA President's Cup turnirida ringga chiqadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiyaning Istanbul shahrida 27 noyabrdan 4 dekabrga qadar IBA President's Cup xalqaro boks turniri bo'lib o'tadi.
- Musobaqaning rasmiy promo-afishalarida ikki karra Olimpiya chempioni Bahodir Jalolovning surati aks etgani uning ushbu turnirda ishtirok etishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib chiqardi.
- Hozircha O'zbekiston boks federatsiyasi yoki sportchining o'zi mazkur musobaqada qatnashish bo'yicha rasmiy bayonot bermadi.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi (IBA) Turkiyaning Istanbul shahrida nufuzli yangi musobaqa — IBA President's Cup xalqaro turnirini tashkil etmoqda. 27 noyabrdan 4 dekabrga qadar davom etadigan mazkur turnir o‘zining salmoqli mukofot jamg‘armasi va yulduzli ishtirokchilari bilan sport jamoatchiligi diqqatini tortmoqda.
Turnir atrofidagi asosiy shov-shuvlardan biri musobaqaning rasmiy promo-afishalarida ikki karra Olimpiya o‘yinlari g‘olibi, o‘zbekistonlik mashhur og‘ir vaznli bokschi Bahodir Jalolovning surati paydo bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘ldi.
Jalolovning kutilayotgan qaytishi va afishadagi intriga
O‘zbek boksi yulduzining ushbu turnirdagi ehtimoliy ishtiroki bo‘yicha vaziyat quyidagicha:
Promo-materiallardagi o‘rin: Tashkilotchilar tomonidan e’lon qilingan rasmiy posterlarda Bahodir Jalolov markaziy yulduzlardan biri sifatida aks ettirilgan;
Rasmiy munosabat hozircha yo‘q: Hozirgi vaqtda na O‘zbekiston boks federatsiyasi va na bokschining o‘zi mazkur turnirda qatnashish to‘g‘risida rasman axborot bermagan;
Qiziqish omili: Ikkinchi Olimpiada oltinidan so‘ng havaskor va professional ringdagi faoliyatini muvofiqlashtirayotgan chempionning ushbu yangi platformadagi chiqishi muxlislar uchun katta voqelik bo‘lishi shubhasiz.
12 ta vazn va 100 ming dollarlik mukofot jamg‘armasi
IBA rahbari Umar Kremlyov tashabbusi bilan yangidan yo‘lga qo‘yilayotgan IBA President's Cup bahslari quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:
Vazn toifalari: Bellashuvlar jami 12 ta vazn toifasida eng kuchli bokschilar ishtirokida tashkil etiladi;
Shohsupa mukofotlari:
1-o‘rin (Oltin): 100 000 AQSH dollari;
2-o‘rin (Kumush): 50 000 AQSH dollari;
3-o‘rin (Bronza): 25 000 AQSH dollari;
Turnir formati: Yuqori moliyaviy rag‘bat va reyting ochkolari dunyoning eng sara charm qo‘lqop ustalarini Istanbul ringlariga jamlashi kutilmoqda.
Istanbuldagi bahslar Bahodir Jalolov uchun navbatdagi katta xalqaro maydonda o‘z gegemonligini namoyish etish va muxlislarga yana bir marotaba yorqin janglar ulashish imkoniyatini berishi mumkin.
Izohlar 0
…