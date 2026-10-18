Kremlyov Toshkentda revansh o‘tkazishni taklif qilgan: Rossiyalik bokschidan shov-shuvli bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vsevolod Shumkovning ta'kidlashicha, 2025-yilgi Dubay jahon chempionati finalidagi mojaro ortidan O‘zbekiston tomoni revansh jangini Toshkentda o‘tkazish taklifini rad etgan.
- Rossiyalik bokschi hozir ham istalgan vaqtda va istalgan joyda jang o‘tkazishga tayyorligini bildirgan.
- Dubaydagi jangda Shumkov raqibi Abdumalik Xalokovning qulog‘ini tishlab olgan, ammo hakamlar uni diskvalifikatsiya qilmagan va 4:3 hisobida g‘alaba qozongan.
Rossiya terma jamoasi vakili, jahon chempioni Vsevolod Shumkov o‘zbekistonlik Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Abdumalik Xalokov bilan kutilayotgan revansh uchrashuvi atrofidagi gap-so‘zlarga munosabat bildirdi.
Shumkovning da’vo qilishicha, 2025 yil Dubaydagi IBA jahon chempionati finalida yuz bergan shov-shuvli voqealardan so‘ng, qayta jang o‘tkazish taklifini aynan O‘zbekiston tomoni rad etgan.
«Kremlyov taklif qilgan, lekin ular rozi bo‘lmagan»: Shumkovning javobi
Rossiyalik sportchi yaqinda o‘tkazilgan IBA matbuot anjumanidagi chiqishlarga javoban quyidagicha fikr bildirdi:
Shov-shuvga qarshi munosabat: «IBA matbuot anjumanidan videoni ko‘rdim. U yerda aytilgan gaplar shunchaki ortiqcha shov-shuv uchun tarqatilmoqda;
Toshkentdagi taklif: Jahon chempionati yakunlanganidan keyin IBA rahbari Umar Nazarovich Kremlyov bir necha bor revansh jangini tashkil etishni — ham Toshkentda, ham O‘zbekistonning o‘zida o‘tkazishni taklif etgan edi. Biroq Xalokov va uning jamoasi bunga rozilik bermadi;
Ochiq chaqiruv: Men hozir ham istalgan joyda, istalgan vaqtda 6, 8 yoki 10 raundlik formatda jangga tayyorman. Eng muhimi — rozilik bildiring yoki bu mavzuni qayta ko‘tarmang», — dedi Shumkov.
Dubaydagi final: Ringdagi tishlash va bahsli qaror
Mazkur qarama-qarshilik 2025 yili Dubayda bo‘lib o‘tgan IBA jahon chempionatining 60 kg vazn toifasidagi finalida yuzaga kelgan mojaro bilan bog‘liq:
3-raunddagi holat: Jangning so‘nggi qismida, klinch holati yuzaga kelgan pallada rossiyalik bokschi Xalokovning qulog‘ini tishlab olgan;
Hakamlarning bahsli qarori: O‘zbekiston terma jamoasi vakillarining keskin e’tirozlariga qaramay, ringdagi referi hech qanday ochko olib tashlamagan yoki diskvalifikatsiya jazosini qo‘llamagan;
4:3 hisobi va oltin medal: Hakamlar hay’ati 4:3 hisobidagi ko‘pchilik ovozi bilan g‘alabani Vsevolod Shumkovga berib, uni chempion deb e’lon qilgan.
IBA intizomiy qo‘mitasining hukmi
Ushbu janjaldan so‘ng xalqaro tashkilot maxsus surishtiruv o‘tkazgan:
«Tasodifiy holat» tashxisi: IBA'ning intizomiy hamda tibbiy komissiyalari vaziyatni o‘rganib chiqib, hodisani tasodifiy deb baholadi va jangning rasmiy natijasini o‘z kuchida qoldirdi;
Mukofot pulining yarmi olib qo‘yildi: Shunga qaramay, nosportcha harakat uchun Vsevolod Shumkovga nisbatan jarima qo‘llanilib, uning chempionlik mukofot pulining 50 foizi ushlab qolindi.
Xalokov va Shumkov o‘rtasidagi ehtimoliy revansh mavzusi boks olamida hamon eng muhokama qilinadigan prinsipial to‘qnashuvlardan biri bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…