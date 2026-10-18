Kremlyov Toshkentda revansh o‘tkazishni taklif qilgan: Rossiyalik bokschidan shov-shuvli bayonot

·4·Sport
Kremlyov Toshkentda revansh o‘tkazishni taklif qilgan: Rossiyalik bokschidan shov-shuvli bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vsevolod Shumkovning ta'kidlashicha, 2025-yilgi Dubay jahon chempionati finalidagi mojaro ortidan O‘zbekiston tomoni revansh jangini Toshkentda o‘tkazish taklifini rad etgan.
  • Rossiyalik bokschi hozir ham istalgan vaqtda va istalgan joyda jang o‘tkazishga tayyorligini bildirgan.
  • Dubaydagi jangda Shumkov raqibi Abdumalik Xalokovning qulog‘ini tishlab olgan, ammo hakamlar uni diskvalifikatsiya qilmagan va 4:3 hisobida g‘alaba qozongan.

Rossiya terma jamoasi vakili, jahon chempioni Vsevolod Shumkov o‘zbekistonlik Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Abdumalik Xalokov bilan kutilayotgan revansh uchrashuvi atrofidagi gap-so‘zlarga munosabat bildirdi.

Shumkovning da’vo qilishicha, 2025 yil Dubaydagi IBA jahon chempionati finalida yuz bergan shov-shuvli voqealardan so‘ng, qayta jang o‘tkazish taklifini aynan O‘zbekiston tomoni rad etgan.

«Kremlyov taklif qilgan, lekin ular rozi bo‘lmagan»: Shumkovning javobi

Rossiyalik sportchi yaqinda o‘tkazilgan IBA matbuot anjumanidagi chiqishlarga javoban quyidagicha fikr bildirdi:

  • Shov-shuvga qarshi munosabat: «IBA matbuot anjumanidan videoni ko‘rdim. U yerda aytilgan gaplar shunchaki ortiqcha shov-shuv uchun tarqatilmoqda;

  • Toshkentdagi taklif: Jahon chempionati yakunlanganidan keyin IBA rahbari Umar Nazarovich Kremlyov bir necha bor revansh jangini tashkil etishni — ham Toshkentda, ham O‘zbekistonning o‘zida o‘tkazishni taklif etgan edi. Biroq Xalokov va uning jamoasi bunga rozilik bermadi;

  • Ochiq chaqiruv: Men hozir ham istalgan joyda, istalgan vaqtda 6, 8 yoki 10 raundlik formatda jangga tayyorman. Eng muhimi — rozilik bildiring yoki bu mavzuni qayta ko‘tarmang», — dedi Shumkov.

Dubaydagi final: Ringdagi tishlash va bahsli qaror

Mazkur qarama-qarshilik 2025 yili Dubayda bo‘lib o‘tgan IBA jahon chempionatining 60 kg vazn toifasidagi finalida yuzaga kelgan mojaro bilan bog‘liq:

  • 3-raunddagi holat: Jangning so‘nggi qismida, klinch holati yuzaga kelgan pallada rossiyalik bokschi Xalokovning qulog‘ini tishlab olgan;

  • Hakamlarning bahsli qarori: O‘zbekiston terma jamoasi vakillarining keskin e’tirozlariga qaramay, ringdagi referi hech qanday ochko olib tashlamagan yoki diskvalifikatsiya jazosini qo‘llamagan;

  • 4:3 hisobi va oltin medal: Hakamlar hay’ati 4:3 hisobidagi ko‘pchilik ovozi bilan g‘alabani Vsevolod Shumkovga berib, uni chempion deb e’lon qilgan.

IBA intizomiy qo‘mitasining hukmi

Ushbu janjaldan so‘ng xalqaro tashkilot maxsus surishtiruv o‘tkazgan:

  • «Tasodifiy holat» tashxisi: IBA'ning intizomiy hamda tibbiy komissiyalari vaziyatni o‘rganib chiqib, hodisani tasodifiy deb baholadi va jangning rasmiy natijasini o‘z kuchida qoldirdi;

  • Mukofot pulining yarmi olib qo‘yildi: Shunga qaramay, nosportcha harakat uchun Vsevolod Shumkovga nisbatan jarima qo‘llanilib, uning chempionlik mukofot pulining 50 foizi ushlab qolindi.

Xalokov va Shumkov o‘rtasidagi ehtimoliy revansh mavzusi boks olamida hamon eng muhokama qilinadigan prinsipial to‘qnashuvlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Vsevolod ShumkovAbdumalik XalokovIBA dunyo chempioni 2025Dubay 2025
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!28 sentabr 23:08Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalari27 sentabr 16:21Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!26 sentabr 19:46Aichi-Nagoyada ikki o‘zbek bokschisi chorakfinalga yo‘l oldiAichi-Nagoyada ikki o‘zbek bokschisi chorakfinalga yo‘l oldi25 sentabr 11:18O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiO‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi17 sentabr 22:16Dunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rindaDunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rinda9 sentabr 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...