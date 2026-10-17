Umar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokaut uchun shov-shuvli sovrin e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- IBA rahbari Umar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokautni qayd etgan charm qo‘lqop ustasiga 366 ming dollarlik hashamatli «Gelendvagen» avtomobilini sovg‘a qilishini e’lon qildi.
- Ushbu sovrin bokschilarni muddatidan oldin sof nokaut qayd etishga undaydi.
- Kremlyovning bu yangicha yondashuvi turnirning global auditoriyasini kengaytirishga qaratilgan.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi (IBA) rahbari Umar Kremlyov navbatdagi katta boks oqshomi oldidan sport jamoatchiligini hayratda qoldirgan kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Bugun bo‘lib o‘tadigan IBA NOMAD 16 turniri ishtirokchilari uchun qo‘shimcha va misli ko‘rilmagan darajadagi qimmatbaho maxsus sovrin ta’sis etildi.
Unga ko‘ra, musobaqa doirasida kechadigan bahslarda eng chiroyli, tomoshabop va olamshumul nokautni qayd etgan charm qo‘lqop ustasiga hashamatli «Gelendvagen» (Mercedes-Benz G-Class) avtomobili sovg‘a qilinadi.
366 ming dollarlik orzu avtomobili: Mukofot shartlari
IBA rahbari tomonidan e’lon qilingan sovrin bokschilar o‘rtasidagi raqobat va shiddatni maksimal darajaga ko‘tarishi shubhasiz:
Sovrinning bozor qiymati: Taqdim etilayotgan luks toifadagi ushbu «Gelendvagen» yo‘ltanlamasining rasmiy narxi naq 366 000 AQSH dollarini tashkil etadi;
Bosh mezon — mutlaq nokaut: Mukofot shunchaki g‘alaba uchun emas, balki aynan muxlislar va hakamlar hay’ati tomonidan tan olinadigan, jang kechasining eng yorqin va dahshatli nokauti muallifiga nasib etadi;
Jangchilar uchun ulkan motivatsiya: Bunday katta qiymatdagi qo‘shimcha bonus ringga chiquvchi har bir sportchini ochkolar evaziga emas, balki muddatidan oldin sof nokaut qayd etish uchun bor kuchi bilan hujum qilishga undashi tayin.
IBA NOMAD 16: Oqshomdan nimalar kutilmoqda?
IBA tomonidan tashkil etilayotgan mazkur seriyali turnirlar zamonaviy boksga shou, yuqori darajadagi marketing va katta moliyaviy qiziqishni qaytarishga qaratilgan:
Yuqori temp va tomoshaboplik: «Gelendvagen» e’lon qilinganidan so‘ng barcha janglarda tempning keskin oshishi va muddatidan avval yakunlanuvchi trillerlar ko‘payishi kutilmoqda;
Kremlyovning yangicha yondashuvi: Xalqaro assotsiatsiya rahbariyati bokschilarga nafaqat standart gonorarlar, balki shunday noodatiy va ko‘rkam sovrinlar ulashish orqali turnirning global auditoriyasini yanada kengaytirmoqda.
Bugungi ring janglari kimning zarbasi 366 ming dollarlik superkar kalitini qo‘lga kiritish uchun yetarli bo‘lishini ko‘rsatib beradi.
Izohlar 0
…