Umar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokaut uchun shov-shuvli sovrin e’lon qildi

·61·Sport
Umar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokaut uchun shov-shuvli sovrin e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • IBA rahbari Umar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokautni qayd etgan charm qo‘lqop ustasiga 366 ming dollarlik hashamatli «Gelendvagen» avtomobilini sovg‘a qilishini e’lon qildi.
  • Ushbu sovrin bokschilarni muddatidan oldin sof nokaut qayd etishga undaydi.
  • Kremlyovning bu yangicha yondashuvi turnirning global auditoriyasini kengaytirishga qaratilgan.

Xalqaro boks assotsiatsiyasi (IBA) rahbari Umar Kremlyov navbatdagi katta boks oqshomi oldidan sport jamoatchiligini hayratda qoldirgan kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Bugun bo‘lib o‘tadigan IBA NOMAD 16 turniri ishtirokchilari uchun qo‘shimcha va misli ko‘rilmagan darajadagi qimmatbaho maxsus sovrin ta’sis etildi.

Unga ko‘ra, musobaqa doirasida kechadigan bahslarda eng chiroyli, tomoshabop va olamshumul nokautni qayd etgan charm qo‘lqop ustasiga hashamatli «Gelendvagen» (Mercedes-Benz G-Class) avtomobili sovg‘a qilinadi.

366 ming dollarlik orzu avtomobili: Mukofot shartlari

IBA rahbari tomonidan e’lon qilingan sovrin bokschilar o‘rtasidagi raqobat va shiddatni maksimal darajaga ko‘tarishi shubhasiz:

  • Sovrinning bozor qiymati: Taqdim etilayotgan luks toifadagi ushbu «Gelendvagen» yo‘ltanlamasining rasmiy narxi naq 366 000 AQSH dollarini tashkil etadi;

  • Bosh mezon — mutlaq nokaut: Mukofot shunchaki g‘alaba uchun emas, balki aynan muxlislar va hakamlar hay’ati tomonidan tan olinadigan, jang kechasining eng yorqin va dahshatli nokauti muallifiga nasib etadi;

  • Jangchilar uchun ulkan motivatsiya: Bunday katta qiymatdagi qo‘shimcha bonus ringga chiquvchi har bir sportchini ochkolar evaziga emas, balki muddatidan oldin sof nokaut qayd etish uchun bor kuchi bilan hujum qilishga undashi tayin.

IBA NOMAD 16: Oqshomdan nimalar kutilmoqda?

IBA tomonidan tashkil etilayotgan mazkur seriyali turnirlar zamonaviy boksga shou, yuqori darajadagi marketing va katta moliyaviy qiziqishni qaytarishga qaratilgan:

  • Yuqori temp va tomoshaboplik: «Gelendvagen» e’lon qilinganidan so‘ng barcha janglarda tempning keskin oshishi va muddatidan avval yakunlanuvchi trillerlar ko‘payishi kutilmoqda;

  • Kremlyovning yangicha yondashuvi: Xalqaro assotsiatsiya rahbariyati bokschilarga nafaqat standart gonorarlar, balki shunday noodatiy va ko‘rkam sovrinlar ulashish orqali turnirning global auditoriyasini yanada kengaytirmoqda.

Umar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokaut uchun shov-shuvli sovrin e’lon qildi

Bugungi ring janglari kimning zarbasi 366 ming dollarlik superkar kalitini qo‘lga kiritish uchun yetarli bo‘lishini ko‘rsatib beradi.

IBAUmar KremlyovIBA NOMAD 16Gelendvagen
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard15 oktabr 08:17Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!19 sentabr 07:52Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?15 sentabr 19:28Shohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladiShohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladi10 oktabr 22:08O‘zbekistonlik «Ispanchik» Astanada jang qiladi: raqibi ham oddiy emasO‘zbekistonlik «Ispanchik» Astanada jang qiladi: raqibi ham oddiy emas12 avgust 00:08Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»10 sentabr 08:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...