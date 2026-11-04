Hasanboy Do‘smatovning yangi kamar jangi: U Istanbuldagi nufuzli turnirda ringga chiqadi

·40·Sport
Hasanboy Do‘smatovning yangi kamar jangi: U Istanbuldagi nufuzli turnirda ringga chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ikki karra Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Hasanboy Do‘smatov 4 dekabr kuni Istanbulda bo‘lib o‘tadigan IBA President's Cup turnirida chempionlik kamari uchun ringga chiqadi.
  • Hamyurtimiz ikkinchi o‘ta yengil vazn toifasida filippinlik Roderik Bautistaga qarshi 10 raundlik jang o‘tkazadi.
  • Mazkur bellashuv havaskor va professional bokschilarni birlashtiruvchi IBA Elite platformasining debyut musobaqasi doirasida tashkil etiladi.

O‘zbek boksining yorqin yulduzi, ikki karra Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Hasanboy Do‘smatovning navbatdagi mas’uliyatli jangi bo‘yicha tafsilotlar ma’lum qilindi. Charm qo‘lqop ustamiz 4 dekabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida tashkil etiladigan nufuzli IBA President's Cup xalqaro musobaqasida chempionlik kamari uchun ringga ko‘tariladi.

Mazkur bellashuv havaskor va professional bokschilarni yagona tizimda jamlovchi yangi platforma doirasida bo‘lib o‘tadi va unga qiziqish nihoyatda yuqori.

Kamar jangi va raqib: Do‘smatov kimga qarshi jang qiladi?

Istanbulda bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuv formati va raqib tanlovi muhim ahamiyatga ega:

  • Raqib kim? Hamyurtimizga filippinlik mahoratli charm qo‘lqop ustasi Roderik Bautista raqiblik qiladi;

  • Jang statusi: Ikkinchi o‘ta yengil vazn toifasida kechadigan ushbu 10 raundlik to‘qnashuv nufuzli IBA.Pro chempionlik kamari uchun bo‘lib o‘tadi;

  • Istanbul finali: Do‘smatov ishtirokidagi bellashuv 4 dekabr kuni musobaqaning eng kulminatsion nuqtasida tashkil etiladi.

Yangi loyiha — IBA Elite va 3 million dollarlik fond

IBA President's Cup turniri 27 noyabrdan 4 dekabrga qadar davom etadi va dunyo boksida yangi sahifani ochib beradi:

  • Birlashtiruvchi platforma: Ushbu turnir IBA Elite nomli yangi xalqaro platformaning debyut musobaqasi bo‘lib, u professional va havaskor bokschilarni yagona raqobat maydonida birlashtirishni maqsad qilgan;

  • Umumiy jamg‘arma: Musobaqaning umumiy mukofot jamg‘armasi naq 3 million AQSH dollarini tashkil etadi;

  • G‘oliblar uchun mukofotlar: Erkaklar o‘rtasida 12 ta vazn toifasi bo‘yicha:

    • Oltin medal sohiblari (chempionlar) — 100 000 dollar;

    • Kumush medal egalari — 50 000 dollar;

    • Bronza medal sohiblari — 25 000 dollar pul mukofoti bilan taqdirlanadi.

Ikki karra Olimpiya chempioni maqomidagi Hasanboy Do‘smatovning yangi kamar uchun kurashi O‘zbekiston va xalqaro boks jamoatchiligi diqqat markazida bo‘lishi shubhasiz.

Hasanboy Do‘smatovIBA President's CupBoksIBA Elite
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bahodir Jalolov Istanbuldagi yangi IBA President's Cup turnirida ringga chiqadimi?Bahodir Jalolov Istanbuldagi yangi IBA President's Cup turnirida ringga chiqadimi?30 oktabr 08:34Do‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlarDo‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlar8 oktabr 21:55Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlikMerab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik23 sentabr 19:59Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?1 sentabr 22:53IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?22 sentabr 18:01To‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumTo‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lum29 sentabr 17:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi