Hasanboy Do‘smatovning yangi kamar jangi: U Istanbuldagi nufuzli turnirda ringga chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ikki karra Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Hasanboy Do‘smatov 4 dekabr kuni Istanbulda bo‘lib o‘tadigan IBA President's Cup turnirida chempionlik kamari uchun ringga chiqadi.
- Hamyurtimiz ikkinchi o‘ta yengil vazn toifasida filippinlik Roderik Bautistaga qarshi 10 raundlik jang o‘tkazadi.
- Mazkur bellashuv havaskor va professional bokschilarni birlashtiruvchi IBA Elite platformasining debyut musobaqasi doirasida tashkil etiladi.
O‘zbek boksining yorqin yulduzi, ikki karra Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Hasanboy Do‘smatovning navbatdagi mas’uliyatli jangi bo‘yicha tafsilotlar ma’lum qilindi. Charm qo‘lqop ustamiz 4 dekabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida tashkil etiladigan nufuzli IBA President's Cup xalqaro musobaqasida chempionlik kamari uchun ringga ko‘tariladi.
Mazkur bellashuv havaskor va professional bokschilarni yagona tizimda jamlovchi yangi platforma doirasida bo‘lib o‘tadi va unga qiziqish nihoyatda yuqori.
Kamar jangi va raqib: Do‘smatov kimga qarshi jang qiladi?
Istanbulda bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuv formati va raqib tanlovi muhim ahamiyatga ega:
Raqib kim? Hamyurtimizga filippinlik mahoratli charm qo‘lqop ustasi Roderik Bautista raqiblik qiladi;
Jang statusi: Ikkinchi o‘ta yengil vazn toifasida kechadigan ushbu 10 raundlik to‘qnashuv nufuzli IBA.Pro chempionlik kamari uchun bo‘lib o‘tadi;
Istanbul finali: Do‘smatov ishtirokidagi bellashuv 4 dekabr kuni musobaqaning eng kulminatsion nuqtasida tashkil etiladi.
Yangi loyiha — IBA Elite va 3 million dollarlik fond
IBA President's Cup turniri 27 noyabrdan 4 dekabrga qadar davom etadi va dunyo boksida yangi sahifani ochib beradi:
Birlashtiruvchi platforma: Ushbu turnir IBA Elite nomli yangi xalqaro platformaning debyut musobaqasi bo‘lib, u professional va havaskor bokschilarni yagona raqobat maydonida birlashtirishni maqsad qilgan;
Umumiy jamg‘arma: Musobaqaning umumiy mukofot jamg‘armasi naq 3 million AQSH dollarini tashkil etadi;
G‘oliblar uchun mukofotlar: Erkaklar o‘rtasida 12 ta vazn toifasi bo‘yicha:
Oltin medal sohiblari (chempionlar) — 100 000 dollar;
Kumush medal egalari — 50 000 dollar;
Bronza medal sohiblari — 25 000 dollar pul mukofoti bilan taqdirlanadi.
Ikki karra Olimpiya chempioni maqomidagi Hasanboy Do‘smatovning yangi kamar uchun kurashi O‘zbekiston va xalqaro boks jamoatchiligi diqqat markazida bo‘lishi shubhasiz.
Izohlar 0
…