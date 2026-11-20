Hasanboy Do‘smatovning navbatdagi raqibi va jang sanasi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ikki karra Olimpiada chempioni Hasanboy Do‘smatov 4 dekabr kuni Istanbuldagi Sinan Erdem Dome arenasida o‘tkaziladigan IBA Elite President's Cup turnirida filippinlik Roderik Bautistaga qarshi ringga ko‘tariladi.
- Hozirgi kunda har ikki bokschi ham professional faoliyatida mag‘lubiyatga uchramagan bo‘lib, Do‘smatov 7 ta, Bautista esa 10 ta g‘alabaga ega.
4 dekabr kuni Turkiyaning Istanbul shahridagi muhtasham Sinan Erdem Dome arenasida professional boks oqshomi — IBA Elite President's Cup turniri bo‘lib o‘tadi. Musobaqa soat 17:00 da start oladi.
Ushbu nufuzli turnirning markaziy jangida hamyurtimiz, ikki karra Olimpiada chempioni Hasanboy Do‘smatov filippinlik Roderik Bautistaga qarshi ringga ko‘tariladi. Musobaqaning rasmiy posterida qayd etilishicha, har ikki bokschi ham prof-ringda hali mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelmoqda: Do‘smatov hisobida 7 ta g‘alaba (7-0) mavjud bo‘lsa, uning filippinlik raqibi Bautista 10 ta jangning barchasida zafar quchgan (10-0).
Turnir kardidagi boshqa markaziy juftliklar
IBA.PRO va Xalqaro boks assotsiatsiyasi (IBA) shafeligida tashkil etilayotgan boks oqshomida Do‘smatov — Bautista to‘qnashuvidan tashqari yana bir qator qiziqarli janglar o‘rin olgan:
Ahmedov — Lubkovich: 15-0 rekordga ega mag‘lubiyatsiz Ahmedov tajribali Lubkovichga (20-1) qarshi;
Ozmen — Galos: 5-0 ko‘rsatkichli Ozmen mag‘lubiyatsiz Galos (8-0) bilan bahslashadi;
Kasveka — Samadova: Ayollar o‘rtasidagi bellashuvda Kasveka (10-3) Samadovaga (1-0) qarshi ringga chiqadi.
Jang juftligi
Sportchilarning rekordlari
Maqomi
Hasanboy Do‘smatov — Roderik Bautista
7-0 vs 10-0
Turnirning markaziy jangi
Ahmedov — Lubkovich
15-0 vs 20-1
Asosiy kard jangi
Ozmen — Galos
5-0 vs 8-0
Asosiy kard jangi
Kasveka — Samadova
10-3 vs 1-0
Ayollar o‘rtasidagi jang
3 million dollarlik mukofot jamg‘armasi qanday taqsimlanadi?
IBA President's Cup turnirining umumiy mukofot jamg‘armasi 3 million AQSH dollarini tashkil etadi. Tashkilotchilar tomonidan belgilangan reglamentga ko‘ra, erkaklar o‘rtasida 12 ta vazn toifasi bo‘yicha sovrindorlar quyidagi miqdorda pul mukofotlari bilan taqdirlanadi:
Oltin medal sohiblari (g‘oliblar): 100 000 dollar;
Kumush medal sohiblari: 50 000 dollar;
Bronza medal egalari: 25 000 dollar.
Sizningcha, ikki karra Olimpiada chempioni Hasanboy Do‘smatov 4 dekabr kuni mag‘lubiyatsiz filippinlik raqibi Roderik Bautista ustidan ishonchli g‘alaba qozona oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…